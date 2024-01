El monitor Acer Predator SpatialLabs View añade 3D a tus juegos.

Acer está expandiendo su tecnología SpatialLabs View a su línea de monitores de juegos Predator, anunció la compañía hoy en CES. Esta tecnología agregará 3D estereoscópico a sus monitores de juegos Predator para lo que parece ser una experiencia bastante interesante. El ‘Predator SpatialLabs View 27’ permitirá a los jugadores sumergirse más profundamente en las profundidades de los mundos 3D”, afirma la compañía. En términos más específicos, el monitor agregará efectos 3D estereoscópicos a tus juegos.

En esencia, el juego se verá como siempre, pero con un nuevo tipo de vista única gracias a la tecnología 3D. Acer ya ofrece esta tecnología en otros monitores y funciona con juegos también. Llamado ‘SpatialLabs TrueGame’, extrae información de profundidad existente de los juegos y aplica sombreadores y controladores propietarios para crear un perfil 3D. Acer dice que incluso hay un nuevo Modo 3D Ultra que utiliza una segunda cámara virtual para aumentar la profundidad y la geometría que se aplica a cada escena en el juego.

El monitor cuenta con una pantalla 4K de 27 pulgadas con una frecuencia de actualización de 160Hz. Entonces no es solo un monitor 3D estrafalario que no agrega valor a tu juego. También puedes apagar el 3D en cualquier momento si lo deseas. El monitor está programado para su lanzamiento en los EE. UU. en el segundo trimestre de este año, pero será bastante caro, a $1,999.

Acer también está agregando esta tecnología a una nueva laptop Aspire llamada Aspire 3D 15. Esta viene con una CPU Core i7-13620H y una GPU NVIDIA GeForce RTX 4050. Además de hasta 2TB de almacenamiento SSD y hasta 32GB de RAM. Lo que la hace más que capaz para juegos casuales. Acer planea lanzar la computadora portátil en febrero a partir de $1,399.

El monitor Predator SpatialLabs de Acer utiliza un sistema de un clic para lanzar juegos en 3D

Acer está tratando de hacer que este proceso sea lo más sencillo posible. Y no suena como si pudiera ser más fácil. Si deseas jugar en 3D, puedes usar un sistema patentado de un clic para lanzar cualquier juego en su perfil 3D preconfigurado. Por supuesto, el juego tendrá que ser compatible. Afortunadamente, Acer ya tiene una lista creciente de juegos que funcionan con esta tecnología. Incluyendo grandes títulos como Dark Souls 3, ABZU, Days Gone, NierAutomata, Crash Bandicoot 4, y algunos otros. También dice que está agregando nuevos juegos todo el tiempo. Específicamente, dice que se agregarán títulos cada mes, aunque no menciona cuántos.

Acer tiene más monitores de juegos en fila, incluido un modelo masivo de 57 pulgadas

Si el 3D estereoscópico no es lo tuyo, o si solo quieres algo más grande que 27 pulgadas, Acer tiene cubierto. Tiene cuatro monitores Predator más que está anunciando en CES. El Predator Z57 es su monitor insignia de este año. Es un enorme monitor Dual UHD de 57 pulgadas con muchas funciones para hacer que cualquier jugador salive. Además del tamaño, también tiene una frecuencia de actualización de 120Hz, una curvatura de 1000R, una certificación VESA DisplayHDR 1000 y dos puertos HDMI 2.1 para que puedas conectar tanto tu PlayStation 5 como tu Xbox Series X. Acer dice que esto se lanzará en Norteamérica en el segundo trimestre a partir de $2,499.

También están el Predator X34 V3, Predator X34 X y el Predator X39. Los tres se lanzarán en Norteamérica en el segundo trimestre con precios a partir de $899, $1,299 y $1,499 respectivamente. Tanto el X34 X como el X39 utilizan paneles OLED y tienen la misma resolución de 3440 x 1440 con una frecuencia de actualización de 240Hz. El X34 V3, mientras tanto, es un panel Mini-LED con una frecuencia de actualización de 180Hz. También tiene la misma resolución que los otros dos monitores. Desafortunadamente, parece que solo el Z57 es compatible con HDMI 2.1. Pero si eso no te molesta o solo planeas usarlos para PC, están equipados con excelentes funciones de juego.