El momento del Armagedón de Biden: Cuando la detonación nuclear pareció posible en Ucrania

El presidente Biden se encontraba en una mansión de la Upper East Side propiedad del empresario James Murdoch, el rebelde heredero del imperio mediático, rodeado de demócratas liberales de Nueva York que habían pagado generosamente para escuchar un discurso optimista sobre la agenda de Biden para los próximos años.

Era el 6 de octubre de 2022, pero lo que escucharon esa noche fue un mensaje perturbador que, aunque el Sr. Biden no lo dijo, provenía directamente de comunicaciones interceptadas altamente clasificadas sobre las que había sido informado recientemente, sugiriendo que las amenazas del presidente Vladimir V. Putin de usar un arma nuclear en Ucrania podrían estar convirtiéndose en un plan operativo.

Para la “primera vez desde la Crisis de los Misiles Cubanos”, les dijo al grupo, mientras se reunían entre la colección de arte de Murdoch, “tenemos una amenaza directa del uso de un arma nuclear si de hecho las cosas continúan por el camino que han estado yendo”. La gravedad de su tono comenzó a sorprender a todos: el presidente estaba hablando sobre la posibilidad del primer uso de una arma nuclear en tiempo de guerra desde Hiroshima y Nagasaki. Y no en algún momento vago en el futuro. Quería decir en las próximas semanas.

Los interceptos revelaron que por primera vez desde que estalló la guerra en Ucrania, había conversaciones frecuentes dentro del ejército ruso sobre recurrir al arsenal nuclear. Algunos eran simplemente “varias formas de charla”, dijo un funcionario. Pero otros implicaban a las unidades responsables de mover o desplegar las armas. Lo más alarmante de los interceptos reveló que uno de los comandantes militares rusos más importantes estaba discutiendo explícitamente la logística de detonar un arma en el campo de batalla.

Afortunadamente, según le dijeron a Biden en sus informes, no había evidencia de que las armas se estuvieran moviendo. Pero pronto la CIA advirtió que, bajo un escenario único en el que las fuerzas ucranianas diezmaran las líneas defensivas rusas y pareciera que podrían intentar retomar Crimea, una posibilidad que parecía imaginable ese otoño, es probable que el uso nuclear aumentara al 50 por ciento o incluso más. Eso “llamó la atención rápidamente de todos”, dijo un funcionario involucrado en las discusiones.

Nadie sabía cómo evaluar la precisión de esa estimación: los factores que intervienen en las decisiones de usar armas nucleares, o incluso amenazar con su uso, eran demasiado abstractos, demasiado dependientes de la emoción humana y de accidentes, para medir con precisión. Pero no era el tipo de advertencia que cualquier presidente estadounidense pudiera desestimar.

“Es la paradoja nuclear”, me dijo el general Mark A. Milley, exjefe del Estado Mayor Conjunto, en una cena el verano pasado en sus alojamientos oficiales sobre el río Potomac, al recordar las advertencias que había emitido en la Sala de Situación.

Añadió: “Cuanto más éxito tengan los ucranianos en expulsar la invasión rusa, más probable es que Putin amenace con usar una bomba, o la alcance”.

Este relato de lo que sucedió en esos días de octubre -, justo antes del sexagésimo aniversario de la Crisis de los Misiles Cubanos, el momento más cercano que Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron a un intercambio nuclear en la Guerra Fría – fue reconstruido en entrevistas que realicé en los últimos 18 meses con funcionarios de la administración, diplomáticos, líderes de naciones de la OTAN y oficiales militares que relataron la profundidad de su miedo en esas semanas.

Aunque la crisis pasó y Rusia ahora parece haber tomado la delantera en el campo de batalla mientras Ucrania se queda sin municiones, casi todos los funcionarios describieron esas semanas como un vistazo a una nueva era aterradora en la que las armas nucleares volvían al centro de la competencia entre superpotencias.

Aunque la noticia de que Rusia estaba considerando usar armas nucleares se hizo pública en ese momento, las entrevistas destacaron que las preocupaciones en la Casa Blanca y el Pentágono eran mucho más profundas de lo que se reconoció entonces, y que se hicieron esfuerzos extensos para prepararse para la posibilidad. Cuando Biden reflexionó en voz alta esa noche que “No creo que haya tal cosa como la capacidad de hacer un uso fácil de un arma nuclear táctica y no terminar con el Armagedón”, reflejaba preparativos urgentes que se estaban realizando para una reacción estadounidense. Otros detalles de la extensa planificación de la Casa Blanca fueron publicados el sábado por Jim Sciutto de CNN.

Biden dijo que pensaba que Putin era capaz de jalar el gatillo. “Tenemos a un tipo que conozco bastante bien”, dijo sobre el líder ruso. “No está bromeando cuando habla del uso potencial de armas nucleares tácticas o armas biológicas o químicas porque su ejército, podríamos decir, está bajo un rendimiento significativo.”

Desde entonces, la ventaja en el campo de batalla ha cambiado dramáticamente, y octubre de 2022 ahora parece el punto álgido del desempeño militar de Ucrania en los últimos dos años. Sin embargo, Putin ha hecho nuevas amenazas nucleares, durante su equivalente al discurso del Estado de la Unión en Moscú a fines de febrero. Dijo que cualquier país de la OTAN que ayudara a Ucrania a atacar el territorio ruso con misiles de crucero, o que pudiera considerar enviar sus propias tropas a la batalla, “deben, en última instancia, entender” que “todo esto verdaderamente amenaza un conflicto con el uso de armas nucleares, y por lo tanto la destrucción de la civilización”.

“También tenemos armas que pueden golpear objetivos en su territorio”, dijo Putin. “¿No entienden esto?”

Putin estaba hablando sobre las armas de alcance medio rusas que podían atacar en cualquier lugar de Europa, o sus misiles balísticos intercontinentales que pueden llegar a Estados Unidos. Pero el susto en 2022 no involucraba las llamadas bombas nucleares tácticas: armas tácticas lo suficientemente pequeñas como para ser cargadas en un proyectil de artillería y diseñadas para deshacer una unidad militar o unas pocas cuadras de la ciudad.

Al menos inicialmente, su uso no se parecería en nada a un intercambio nuclear total, el gran temor de la Guerra Fría. Los efectos serían horribles pero limitados a un área geográfica relativamente pequeña, tal vez detonados sobre el Mar Negro, o lanzados en una base militar ucraniana.

Sin embargo, la preocupación en la Casa Blanca era tan profunda que se convocaron grupos de trabajo para trazar una respuesta. Funcionarios de la administración dijeron que la contraofensiva de Estados Unidos tendría que ser no nuclear. Pero rápidamente agregaron que tendría que haber algún tipo de reacción dramática, posiblemente incluso un ataque convencional a las unidades que habían lanzado las armas nucleares, o correrían el riesgo de envalentonar no solo a Putin sino a todos los demás autoritarios con un arsenal nuclear, grande o pequeño.

Sin embargo, como quedó claro en el “discurso del Armagedón” de Biden -como llegaron a llamarlo los funcionarios de la Casa Blanca-, nadie sabía qué tipo de demostración nuclear tenía en mente Putin. Algunos creían que las advertencias públicas que Rusia estaba haciendo de que Ucrania estaba preparando el uso de una “bomba sucia” gigante, un arma que escupe residuos radiológicos, era un pretexto para un ataque nuclear preventivo.

Los juegos de guerra en el Pentágono y en grupos de expertos alrededor de Washington imaginaban que el uso de un arma táctica por parte de Putin -seguido quizás por una amenaza de detonar más- podría venir en varias circunstancias. Una simulación imaginaba un contraataque ucraniano exitoso que pusiera en peligro la preservación de Putin en Crimea. Otro involucraba una demanda de Moscú de que Occidente detuviera todo el apoyo militar a los ucranianos: no más tanques, no más misiles, no más municiones. El objetivo sería dividir a la OTAN; en la simulación de mesa que se me permitió observar, la detonación servía para ese propósito.

Para evitar el uso nuclear, en los días alrededor de la aparición de Biden en la recaudación de fondos, el secretario de Estado Antony J. Blinken llamó a su homólogo ruso, al igual que el secretario de Defensa Lloyd J. Austin III y el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, iba a realizar una visita planificada a Beijing; se le instruyó para informar a Xi Jinping, presidente de China, sobre la inteligencia y urgirle a hacer declaraciones públicas y privadas a Rusia advirtiendo que no había lugar en el conflicto de Ucrania para el uso de armas nucleares. Xi hizo la declaración pública; no está claro qué, si acaso, señaló en privado.

Mientras tanto, Biden envió un mensaje a Putin diciendo que tenían que organizar una reunión urgente con enviados. Putin envió a Sergei Naryshkin, jefe del S.V.R., el servicio de inteligencia exterior ruso que había llevado a cabo el ataque Solar Winds, un ingenioso ciberataque que había golpeado a una amplia gama del gobierno de los Estados Unidos…