El mito occidental del ‘tipo con el que podemos hacer negocios’

La voz suave ayudaba. También lo hacían el mentón débil y la altura desgarbada. Sumémosle la formación médica en Londres, así como el matrimonio con un local urbano, y no es de extrañar que la gente se desarmara. Bashar al-Asad no era la idea de nadie de un déspota. Y cuando liberó a algunos presos políticos de Siria en 2000, Occidente tenía más que “vibras” en qué basarse. Francia le otorgó la Legión de Honor poco después.

En retrospectiva, lo mejor que se puede decir sobre el cortejo de Asad es que no fue el peor error de juicio de Occidente hacia un dictador cuando empezó el milenio. Vladimir Putin fue otro “tipo con el que podemos hacer negocios”. Lo fue también Muammer Gadafi, a pesar de haber sido alguna vez tan sinónimo de tiranía en la imaginación occidental que los jugadores del Arsenal se referían a su estricto entrenador como “Gadafi”. En los tres casos, el mundo libre confió en un líder por razones que incluso en ese momento parecían tenues. En los tres casos, terminó en una guerra directa o indirecta con ellos.

¿Por qué sigue pasando esto? ¿Cómo es que el tópico del hombre fuerte racional engaña tan a menudo al Occidente? (Saddam Hussein es otro ejemplo de amigo convertido en enemigo mortal.) Primero, aclaremos que este es un mundo de opciones desesperadas. Las sociedades liberales han sobrevivido respaldando males menores contra males mayores: soviéticos contra nazis, muyahidines contra soviéticos, baazistas contra yihadistas. Pero esto no puede explicar la profundidad de la credulidad reciente. Los gobiernos europeos pensaban que Putin era demasiado sensato para invadir Ucrania incluso cuando alineaba la frontera con tropas hace tres inviernos. A Asad se le consentía mucho después de haber sofocado las reformas tentativas de la Primavera de Damasco en 2001.

Parte de la ingenuidad es generacional. En una etapa formativa de sus carreras, los líderes que cayeron en la trampa de Asad habían visto a Mikhail Gorbachev y luego a FW de Klerk desmontar sus propias autocracias para enfrentarse hacia Occidente, o al menos hacia afuera. Ahora reconocemos esto como un estadista excepcional, casi freakish. Una cohorte de tomadores de decisiones occidentales vieron esto como una plantilla transferible. La idea de una dictadura que se autoextingue, un régimen que renunciará a la lucha si simplemente lo persuades, se afianzó. Forjada en la decepción, especialmente en las esperanzas frustradas de la Primavera Árabe, la próxima generación de políticos occidentales, diplomáticos y espías no será tan inocente.

Otra razón por la que Occidente se ve sorprendido es que los autócratas tienden a endurecerse con el tiempo. A medida que el poder los embriaga, los cortesanos aumentan los elogios y el acceso a información confiable se agota, el exceso ejecutivo se hace cada vez más probable. Un déspota largo es uno con muchos enemigos, por lo tanto, no tiene alternativa para ocupar el cargo que no invite a la muerte. (O al exilio, que trae sus propias inseguridades.) En otras palabras, Occidente tenía razón sobre Asad y Putin, hasta que no la tuvo. Ahora tiene razón en cultivar al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Nada podría ser más pragmático. ¿En 2030, sin embargo?

Desde el final de la Guerra Fría, cada uno de los hombre fuertes con los que el mundo libre ha luchado llevaba una década o más en su mandato: Saddam en 1991, Gadafi en 2011, Asad en 2017, Putin desde 2022 y, dependiendo de cómo datemos su primer enfrentamiento directo con Occidente, quizás incluso Slobodan Milosevic en 1999. Como pensamiento alegre de Navidad, Xi Jinping ha liderado China durante 12 años.

La degeneración de los autócratas con el tiempo: una vez que reconocemos este patrón, incluso algunos de los primeros intentos de apaciguar entre las guerras mundiales comienzan a parecer comprensibles, sin importar el halago de Asad a principios de la década de 2000. Churchill elogió a un Mussolini “gentil” en 1927, pero culparlo por esto supone que Il Duce era el mismo hombre entonces que en 1940 — que existe tal cosa como el carácter esencial de alguien. Concebiblemente, no lo hay. Parte de Asad en vísperas del milenio realmente era un tímido oftalmólogo con quien era posible negociar. El error no fue el intento, sino la cabeza en la arena cuando toda esperanza se había perdido.

Si la vida de Asad le enseña algo al Occidente, es esto: la exposición personal al mundo libre no necesariamente hace que alguien lo aprecie. Se depositó demasiada esperanza en su conexión británica, así como se leyó demasiado en el hecho de que el lugar de origen de Putin era San Petersburgo, el portal de Rusia hacia Europa democrática, donde eligió hospedar a Tony Blair en 2000. Para una civilización tan a menudo acusada de auto-duda, incluso auto menosprecio, Occidente tiene una fe conmovedora de que el mero contacto con él encantará y desarmará a los potenciales enemigos. Esta confianza ha sobrevivido al hecho de que el ayatolá Jomeini vivía cerca de París, que Lenin era residente suizo antes de revolucionar a Rusia y que cada alborotador desde Marx en adelante parece haber tenido una temporada en Londres. Si acaso, el contacto agudiza el sentido de diferencia.

Al final, si es Abu Mohammad al-Jolani quien gobierna Siria, ¿romperá Occidente el ciclo de exceso de confianza inicial en un líder, la decepción posterior y el conflicto final? ¿O cierta cantidad de ingenuidad es simplemente parte de lo que es ser liberal? En su núcleo, la afirmación del liberalismo es que la naturaleza humana, si se la encierra con algunas reglas e instituciones, es lo suficientemente buena como para producir una sociedad funcional sin constante coerción. A partir de ahí, no es un gran salto ver a casi cualquier individuo como, si no bueno, entonces redimible. La pregunta no es por qué Occidente cae en la trampa de líderes como Assad, Putin y quizás en el futuro Jolani, sino cómo podría hacer lo contrario.

[email protected]