El misterio del avión de carga IL-76 sirio que desapareció mientras Assad huía

Existe evidencia creciente, pero aún circunstancial, de que un avión de carga Il-76 Candid de Syrian Airlines actualmente en la Base Aérea de Khmeimim en Siria es uno que parecía haber desaparecido en los momentos caóticos finales del régimen de Bashar Al Assad. Rumores y afirmaciones giraban en torno a que la aeronave había llevado a Assad y fue derribada después de que desapareciera de los sitios de seguimiento de vuelos en línea. El dictador sirio huyó de la capital Damasco hacia Khmeimim, y luego a Moscú, según la primera declaración atribuida a él en más de una semana que fue emitida hoy temprano.

Se ve un Il-76 de Syrian Airlines en Base Aérea de Khmeimim el 15 de diciembre de 2024. Izzettin Kasim/Anadolu a través de Getty Images

La declaración supuestamente proveniente de Assad se publicó a través de un canal en la red social Telegram vinculado al ahora extinto régimen sirio en la madrugada de hoy, pero no está claro si él la redactó realmente y/o la publicó en línea. El derrocado dictador sirio no ha sido visto públicamente en más de una semana, a pesar de que los oficiales rusos dicen haberle ofrecido asilo. Puedes leer más sobre la situación actual general en Siria, que sigue siendo muy fluida, en nuestros informes previos aquí.

Assad se trasladó a Khmeimim a través de medios no especificados y con la ayuda de Rusia el 8 de diciembre, según la declaración. También afirma que el déspota sirio había planeado inicialmente seguir comandando la lucha contra las fuerzas rebeldes desde la base rusa. Hasta ahora no hay corroboración independiente de esta afirmación. The War Zone ha señalado en el pasado que la base aérea rusa sería el lugar más seguro en el país para Assad en una crisis.

“Sin medios viables para salir de la base, Moscú solicitó a la comandancia de la base que organizara una evacuación inmediata a Rusia en la tarde del domingo 8 de diciembre”, añade la declaración. “Esto tuvo lugar un día después de la caída de Damasco, tras el colapso de las posiciones militares finales y la parálisis resultante de todas las instituciones estatales restantes”.

Los datos públicamente disponibles del Sistema de Información de Recursos para el Manejo de Incendios de la NASA (FIRMS), que está destinado principalmente a ayudar a monitorear incendios forestales y otros incendios provocados por desastres naturales, también habían mostrado un ‘punto caliente’ exactamente en el área donde la aeronave desapareció del radar. The War Zone ha estado trabajando para obtener imágenes de alta resolución de esta ubicación, pero aún no hemos recibido una imagen clara. No ha surgido ninguna imagen hasta la fecha que muestre restos aparentes del Il-76 en Siria.

“El área en la que volaba la aeronave, especialmente el área de Siria entre Homs y la costa, está regularmente sujeta a interferencias GPS, incluyendo el engaño y el bloqueo”, dice una publicación del 12 de diciembre del blog oficial del sitio de seguimiento de vuelos en línea Flightradar24. “Con eso en mente, analizar los datos crudos de ADS-B recibidos de YK-ATA muestra datos de posición y velocidad que desafían la credibilidad”.

También vale la pena señalar aquí que el recorrido de YK-ATA hacia el norte era inusual, en primer lugar, según los datos de seguimiento de vuelos de ADS-B Exchange que The War Zone revisó. En los meses previos al derrocamiento de Assad, el avión estaba muy activo, pero se observó volando rutas hacia y desde ubicaciones en África. La publicación del blog de Flightradar24 del 12 de diciembre también dice que “en los últimos meses la aeronave ha visitado Bengasi, Libia, regularmente”. Ahora hay informes de que Rusia puede estar buscando compensar las pérdidas en su presencia en Siria expandiendo su postura en Libia, aunque no hay indicaciones de que esto esté vinculado con la reciente historia de vuelos de YK-ATA.

Un ejemplo de una ruta de vuelo típica para YK-ATA en los meses previos a la caída del régimen de Assad. Este vuelo en particular ocurrió el 3 de diciembre. ADS-B Exchange

Además, ahora se ha confirmado que un Il-76 de Syrian Airlines está estacionado en una esquina de una plataforma abierta en el extremo noreste de Khmeimim. Imágenes satelitales que The War Zone ha revisado de Planet Labs muestran el Candid en su posición actual para el 9 de diciembre. Un Il-76 fue visto estacionado entre las pistas el día anterior y no estaba allí el 7 de diciembre.

Un Yak-40 de Syrian Airlines, un avión de pasajeros que está entre un jet privado grande y un avión pequeño de pasajeros en tamaño, también apareció en la base el 8 de diciembre. El Yak-40 estaba inicialmente estacionado en una plataforma diferente, pero fue movido junto al Il-76 para el 13 de diciembre.

El video en la publicación de redes sociales a continuación, que fue tomado a través de un dron y que la televisión siria con sede en Turquía publicó la semana pasada, muestra claramente un Il-76 de Syrian Airlines en Khmeimim en varios puntos durante su duración.

Una imagen satelital de Khmeimim tomada el 13 de diciembre mostrando el Il-76 y Yak-40 de Syrian Airlines, a la izquierda, y un avión de carga ruso An-124, a la derecha. Imagen satelital ©2024 Maxar Technologies

El Il-76 de Syrian Airlines se ve a la izquierda en esta imagen satelital de Khmeimim del 10 de diciembre. También se ve un Il-76 ruso en la plataforma a la derecha. Imagen satelital ©2024 Maxar Technologies

Además, se rastreó un Il-76 ruso saliendo de Khmeimim hacia Moscú el 8 de diciembre, lo que se alinea con el cronograma de la nueva declaración atribuida a Assad.

En conjunto, hay señales de que el Il-76 de Syrian Airlines en Khmeimim es YK-ATA y que Assad usó esa aeronave o el Yak-40 como parte de su vuelo final del país el 8 de diciembre. El Il-76 podría haber sido utilizado para ayudar a transportar otros activos, incluidas las riquezas del régimen, a Khmeimim y luego fuera del país. Habría sido una prioridad principal para Assad llevar activos físicos, incluidas reservas de oro y divisas, a un lugar seguro. Se ha informado que la familia Assad ha estado ocultando vastas riquezas en el extranjero durante años. También hay informes de que otros ex funcionarios del régimen han estado huyendo hacia la base rusa para salir del país con la ayuda del Kremlin.

Sin embargo, sigue siendo desconocido con certeza si es YK-ATA en la base rusa. Syrian Airlines tiene cuatro Il-76 en su inventario y no han surgido imágenes que muestren claramente el registro del avión en Khmeimim hasta ahora. Todavía existe la posibilidad de que YK-ATA haya ido a otro lugar o se haya estrellado.

“Las preguntas siguen sin resolverse sobre lo que podría suceder con la Base Aérea de Khmeimim, incluidas las aeronaves de Syrian Airlines allí, así como la base naval de Rusia en Tartus. Las instalaciones aéreas y navales son instalaciones altamente estratégicas para el Kremlin que respaldan operaciones más allá de Siria. Se está llevando a cabo una sustancial retirada de las fuerzas rusas del país, pero no está claro si se van para siempre. Los funcionarios rusos insisten en que siguen intentando mantener sus dos bases consideradas, pero hay informes no confirmados de que podrían recibir la orden de abandonar el país dentro de un mes. Puedes leer más sobre lo que se sabe ahora sobre estas deliberaciones en nuestra cobertura aquí.

El fin del régimen de Assad ya ha proporcionado la oportunidad de ver vistas sin precedentes de Khmeimim. Tal vez ahora emerjan imágenes más claras que muestren el código de registro del Il-76 de Syrian Airlines para resolver la cuestión de si esta es la aeronave ‘perdida’ para siempre.

