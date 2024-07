El misterio del ‘asesino en serie’ de Kenia – cinco preguntas clave

El arresto de un presunto asesino en serie en Kenia ha conmocionado al país – pero muchos tienen serias preguntas sobre las circunstancias de su arresto.

La policía dice que Collins Jumaisi Khalusha, 33 años, confesó haber matado a 42 mujeres – aunque su abogado dijo en un tribunal el martes que fue torturado para confesar.

Es el último giro en una historia desconcertante que siguió al reciente descubrimiento de los restos desmembrados de nueve cuerpos envueltos en plástico en una cantera en desuso, que se utiliza como vertedero y está cerca de una comisaría en la capital, Nairobi.

1) ¿Cómo terminaron los cuerpos a metros de una comisaría?

Muchas personas encuentran difícil entender que la policía no fuera capaz de detectar que se estaban dejando cuerpos a unos 100m de una de sus oficinas en el asentamiento informal de Mukuru Kwa Njenga.

Los residentes han criticado a los oficiales por su “laxitud e falta de profesionalismo” al tratar con el crimen.

En respuesta, el jefe de la policía en funciones, Douglas Kanja, anunció el domingo que los oficiales de la comisaría de Kware cerca de la escena habían sido trasladados.

No está claro si han sido interrogados sobre cómo pasaron desapercibidos los fallecimientos.

Pero dada la pobre historial de derechos humanos de la fuerza, el organismo de control de la policía dijo que estaban realizando una investigación preliminar para establecer si había alguna conexión policial.

La operación para recuperar los cuerpos de la cantera atrajo a una gran multitud [EPA]

Lo que es aún más desconcertante es cómo un miembro del público llegó a descubrirlos.

La familia de Josephine Owino, quien había desaparecido, dice que se les apareció a uno de ellos “en un sueño” y los ayudó a señalizar en la dirección correcta.

Diana Keya, prima de la Sra. Owino, le dijo a Citizen TV que la familia luego pagó a unos jóvenes cerca del vertedero para peinar los escombros.

Así fue como se encontraron nueve cuerpos severamente mutilados el viernes. Estaban envueltos en bolsas de nailon, que estaban atadas con cuerda.

La primera declaración de la policía dijo que “la alarma fue levantada” por el público.

Cuando se le preguntó más tarde, el jefe de la Dirección de Investigación Criminal, Mohamed Amin, dijo: “No somos soñadores, y no creemos en los sueños”