El ministro dice que el Reino Unido y Estados Unidos ‘no tienen que estar de acuerdo en todo’ ante el ataque de JD Vance a la libertad de expresión | Noticias de Política

Un ministro del gabinete cristiano ha dicho que no está de acuerdo con la afirmación de JD Vance de que “las libertades básicas de los británicos religiosos” están bajo amenaza.

El Secretario de Negocios Jonathan Reynolds dijo en el programa de Sky News Sunday Morning con Trevor Phillips que el Reino Unido y Estados Unidos “no tienen que estar de acuerdo en todo” después de que el vicepresidente de EE. UU. pronunciara un discurso criticando al Reino Unido y Europa.

Hablando en la Conferencia de Seguridad de Munich en Alemania el viernes, el Sr. Vance afirmó que “el retroceso de los derechos de conciencia ha puesto las libertades básicas de los británicos religiosos, en particular, en la mira”.

También afirmó que “en Gran Bretaña y en toda Europa, la libertad de expresión temo que esté retrocediendo”.

Solicitada su reacción, el Sr. Reynolds dijo: “No tenemos que estar de acuerdo en todo y creo que esa es un área donde estaríamos en desacuerdo.

“Yo hablo como cristiano. Nadie está sujeto a ningún tipo de represión por parte del estado por rezar en este país.”

En su discurso, el Sr. Vance se refirió a la condena de Adam Smith-Connor, de 51 años, quien recibió una descarga condicional por infringir una zona segura alrededor de una clínica de abortos en Bournemouth.

Las zonas seguras fuera de las clínicas de abortos están diseñadas para evitar que los antiabortistas repartan folletos, hagan vigilias o muestren imágenes gráficas a las personas cerca de los lugares.

Los defensores de las zonas dicen que las mujeres que utilizan una clínica pueden sentirse intimidadas y angustiadas por la presencia de alguien que está rezando en la zona, incluso si no están hablando, pero los críticos argumentan que la regla socava el derecho a la libertad de religión y libertad de expresión.

El Sr. Reynolds dijo que tener un aborto “libre de intimidación o acoso” es “un valor británico importante”.

Sus comentarios contrastaron con los de la líder conservadora Kemi Badenoch, quien dijo al Sunday Telegraph que la libertad de expresión está “amenazada” porque la ley ha “excedido” al tratar las opiniones de las personas.

Ella no abordó directamente las observaciones de la zona segura, pero dijo más en general que “odia la cultura del cancelamiento”.