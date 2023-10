El ministro de Defensa recientemente nombrado de Eslovaquia, Robert Kaliňák, anunció durante una reunión con el Embajador de Estados Unidos en Eslovaquia, Gautam Rana, que Eslovaquia ya no suministrará armas y municiones a Ucrania.

“Expusimos la posición del gobierno eslovaco al embajador de Estados Unidos durante la reunión: no enviaremos nuevos envíos desde los almacenes de municiones eslovacos a Ucrania y el acuerdo de defensa deberá ser modificado”, escribió Kaliňák en Facebook el 28 de octubre.

El partido pro-ruso Smer-SD, liderado por el populista Robert Fico, aseguró la victoria en las elecciones parlamentarias de Eslovaquia el 1 de octubre, al obtener el 23,29% de los votos. Fico ha confirmado su intención de cesar la asistencia a Ucrania.

El asesor de la presidenta de Eslovaquia, Zuzana Caputova, expresó su preocupación por la aprobación de un paquete de ayuda militar a Kiev por parte del gobierno saliente. Argumentaron que tal aprobación podría sentar un precedente arriesgado para cualquier cambio de poder futuro después de las elecciones. Caputova misma ha expresado su apoyo a la continuación de esta asistencia.

Posteriormente, el gobierno interino de Eslovaquia declaró que el país dejaría de enviar ayuda militar a Ucrania.

El 26 de octubre, Fico informó a Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, que su gobierno ya no proporcionaría asistencia militar a Ucrania. Fico es un firme oponente de apoyar a Ucrania y sus aspiraciones de unirse a la OTAN.

Fico también ha sido conocido por propagar narrativas rusas falsas, inventando afirmaciones de que “la guerra comenzó en 2014 cuando los nacionalistas y fascistas ucranianos empezaron a matar a ciudadanos rusos en Donbas y Luhansk”.

Fico también cree firmemente que Rusia, el agresor en el conflicto, “nunca renunciará al control de Crimea y los territorios que actualmente posee”.

Además, Fico critica las sanciones contra Rusia, aboga por una mayor proximidad con Moscú tras la conclusión de la guerra y se compromete a vetar la membresía de Ucrania en la OTAN “si surge tal oportunidad”.

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine