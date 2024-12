El ministro de Asuntos Exteriores israelí llama ‘antisemita’ al primer ministro de Irlanda.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel intensificó aún más el conflicto diplomático del país con la República de Irlanda al llamar “antisemita” al Taoiseach (primer ministro irlandés) Simon Harris.

Esto se produce después de la decisión de Israel de cerrar su embajada en Dublín.

El canal de televisión irlandés RTÉ informó que Gideon Saar, en un comunicado, citó el apoyo de Irlanda a los procedimientos contra Israel en la Corte Penal Internacional (CPI).

“Anoche, el primer ministro antisemita de Irlanda, Simon Harris, dijo en una entrevista ‘Irlanda no es anti-Israel, pero Irlanda está absolutamente en contra del hambre de los niños'”, dijo Saar.

Preguntó “¿Israel está hambriando a los niños?” y continuó diciendo que su país estaba trabajando para permitir que la ayuda humanitaria llegara a Gaza.

Un portavoz del taoiseach dijo el lunes por la noche que Harris “no responderá a ataques falsos y personalizados”.

Añadieron que él “permanece enfocado en los horribles crímenes de guerra que se están perpetrando en Gaza, defendiendo los derechos humanos y el derecho internacional y reflejando las opiniones de tantas personas en toda Irlanda que están tan preocupadas por la pérdida de vidas civiles inocentes”.

‘Harris dijo que no se arrepentía de la intervención del gobierno irlandés en el caso de la CPI en relación con Israel.

Dana Erlich afirmó que Irlanda ha tomado “una postura más extrema que cualquier otro país” contra Israel.

Simon Harris dijo que estaba “muy orgulloso de la decisión que ha tomado Irlanda” [PA Media].

Harris también rechazó que Irlanda sea anti-Israel.

Sin embargo, Erlich dijo en RTÉ News at One sobre la solicitud de Irlanda a la CPI: “Esto es un abuso del sistema multilateral internacional por parte de Sudáfrica, nos entristeció ver a Irlanda unirse, pero esto se suma a una acumulación de pasos, retórica e iniciativas que hemos visto a Irlanda intentar promover en este último año.

“Desafortunadamente, en el último año hemos visto a Irlanda posicionarse en una postura extrema que ningún otro país ha adoptado.

“En la mayoría de los países tenemos conversaciones difíciles y tenemos desacuerdos, aceptamos críticas, pero esto ha cruzado esa línea en Irlanda.

“Vemos a Irlanda en una postura más extrema que ningún otro país.”

Erlich dijo que había escuchado las preocupaciones de las comunidades judía e israelí en Irlanda.

“Dirigimos esas preocupaciones al gobierno irlandés, el gobierno que debe asegurar que estén seguras, que haya un futuro para la comunidad judía en Irlanda”, dijo.

“Esas garantías deben hacerse.

La presidenta de Sinn Féin, Mary Lou McDonald, dijo que el gobierno irlandés debe “mantenerse firme” en su postura [PA Media].

El taoiseach dijo que su “prioridad es poner en relieve lo que está sucediendo en el Medio Oriente y no debemos permitir que nada distraiga de lo que está ocurriendo”.

Aunque lamentaba las acciones del gobierno israelí con respecto al cierre de la embajada, enfatizó la importancia de las relaciones diplomáticas y que Irlanda seguiría interactuando con Israel.

“Estoy muy orgulloso de la decisión que ha tomado Irlanda, estamos a favor de los derechos humanos y el derecho internacional”, añadió.

La presidenta de Sinn Féin, Mary Lou McDonald, dijo que el gobierno irlandés debe “mantenerse firme” en su postura respecto a Israel y Gaza.

McDonald describió la acción de Israel sobre su embajada en Dublín como un intento de poner a prueba la voluntad del gobierno irlandés.

“Necesitamos trabajar con otros para ejercer la mayor presión posible sobre el régimen de [Benjamin] Netanyahu”, dijo.

Israel ha dicho que cerrará su embajada en Dublín tras acusar a Irlanda de “cruzar cada línea roja” [PA].

‘Un golpe simbólico’

El presidente del Consejo Representativo Judío de Irlanda dijo que estaba “profundamente preocupado” por el deterioro de las relaciones entre Irlanda e Israel.

El presidente Maurice Cohen dijo que el cierre de la embajada de Israel ha causado angustia a las personas israelíes en Irlanda.

Dijo que la intervención del gobierno irlandés en la CPI corre el riesgo de “simplificar en exceso un conflicto altamente complejo y trágico, aislar injustamente a Israel y socavar la integridad del término ‘genocidio'”.

El Sr. Cohen dijo que para la comunidad judía en Irlanda, “el cierre de la embajada representa no solo un golpe simbólico sino también una desventaja práctica”.

“Los servicios consulares proporcionados por la embajada son vitales para aquellos que mantienen conexiones con la familia, la cultura y el patrimonio en Israel”, añadió.

“Perder este recurso dejará a muchos sintiéndose desamparados y agraviados.

“El cierre de la embajada arriesga alienar a un segmento significativo de la sociedad irlandesa y envía un mensaje de que el diálogo está siendo reemplazado por el distanciamiento”.

Dijo que el Consejo Representativo Judío de Irlanda reafirmó su compromiso con la paz y la protección de vidas inocentes “en todos los sectores del conflicto palestino-israelí”, al mismo tiempo que apoya el derecho de Israel a defenderse del “terrorismo y las amenazas existenciales”.

El Sr. Cohen instó a los gobiernos irlandés e israelí a buscar caminos para reconstruir la confianza y garantizar que se mantengan abiertas las vías de compromiso diplomático.

‘Provocación tras provocación’

Daniel Epstein-O’Dowd, de la Alianza Irlanda-Israel, le dijo a BBC News NI que fue una decisión “predecible” por parte de Israel cerrar su embajada en Dublín y que “después del 7 de octubre solo ha habido provocación tras provocación por parte del gobierno irlandés”.

Dijo que es un “movimiento muy simbólico por parte de Israel y muestra que en última instancia no ven ningún valor en mantener ninguna presencia diplomática” en la República de Irlanda.

“Muchos israelíes que trabajan en la industria tecnológica aquí en Dublín se sienten un poco varados e aislados francamente, sienten que la embajada de Israel estaba muy presente para ellos, particularmente en los días oscuros inmediatamente después del 7 de octubre, la embajada realmente destacó en el sentido de esa comunidad”, añadió.

“Entonces creo que se preguntan ¿cuál es el siguiente paso?

“No creo que ese detalle haya sido revelado aún, pero creo que en última instancia será en otro lugar que no sea Irlanda, es un día muy triste para cualquier persona en Irlanda o Israel.”

El Tánaiste (viceprimer ministro irlandés) Micheál Martin dijo que no hay planes para cerrar su embajada en Israel.

El 7 de octubre del año pasado, Hamas lanzó un ataque en el sur de Israel matando a 1,200 personas y tomando 251 rehenes.

En represalia, Israel lanzó una operación masiva dentro de la Franja de Gaza con el objetivo declarado de eliminar a Hamas.

Hasta ahora, al menos 44,875 personas han muerto y más de 100,000 resultaron heridas, en su mayoría civiles, según el ministerio de salud dirigido por Hamas. La ONU considera que estas cifras son fiables.