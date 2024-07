El ministerio de salud dirigido por Hamás dice que 71 personas murieron en un ataque israelí dirigido al jefe militar.

El ministerio de salud dirigido por Hamas en Gaza dice que al menos 71 palestinos han muerto en un atentado aéreo israelí en una zona humanitaria designada, en un ataque que Israel dice que apuntaba a líderes de Hamas. Más de 289 personas resultaron heridas, según el comunicado del ministerio de salud. El ataque golpeó el área de al-Mawasi cerca de Khan Younis, que el ejército israelí ha designado como zona humanitaria, instando a los palestinos a buscar refugio allí. Un oficial militar israelí dijo que no sabía cuántas personas murieron en el ataque y no diría si los dos hombres de Hamas estaban entre los muertos o heridos. Dijo que el ataque apuntaba al jefe de la rama militar de Hamas, Mohammed Deif, un objetivo principal para el ejército israelí, y tuvo lugar en un “área abierta” donde “no había civiles”. Se negó a decir si estaba dentro de una zona segura designada, pero dijo que los líderes de Hamas se habían establecido “cínicamente” en una zona civil. BBC Verify ha analizado imágenes del aftermath del ataque, confirmando que tuvo lugar dentro de un área mostrada en el sitio web de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) como una zona humanitaria. El oficial también dijo que no tenía conocimiento de rehenes tomados durante el ataque del 7 de octubre a Israel estaban en el área. Rafa Salama, el comandante de Hamas para Khan Younis, también fue objetivo del ataque, dijo el oficial, agregando que se recopiló “inteligencia precisa” antes del “ataque de precisión”. Hamas dijo que la afirmación de que sus líderes eran objetivos es “falsa”. “No es la primera vez que Israel afirma apuntar a líderes palestinos, solo para ser desmentido más tarde”, dijo el grupo en un comunicado. Un testigo en al-Mawasi dijo a la BBC que el sitio del ataque parecía que hubiera sido golpeado por un “terremoto”, y videos de la zona muestran restos humeantes y víctimas ensangrentadas siendo cargadas en camillas. Se puede ver a personas tratando desesperadamente de buscar entre los escombros de un gran cráter con sus manos. Mohammed Deif ha estado operando en las sombras de Gaza durante décadas. Uno de los médicos en un hospital que lidia con las secuelas del ataque le dijo a la BBC que es “uno de los días negros”. Hablando en Newshour en el Servicio Mundial de la BBC, el Dr. Mohammed Abu Rayya dijo que la mayoría de los casos que llegaban estaban muertos, y otros sufrían múltiples heridas de metralla. Dijo que era como estar en “el infierno”, agregando que muchas de las víctimas eran civiles, notably mujeres y niños. Imágenes del hospital de campaña Kuwait cercano mostraron escenas de caos con pacientes siendo tratados en el suelo. El complejo médico Nasser en Khan Younis está “abrumado” y ya no puede funcionar, dijo la organización benéfica británica Medical Aid for Palestinians. El miércoles, el ejército israelí ordenó a todos los residentes de la Ciudad de Gaza evacuar hacia el sur de la Franja de Gaza central, en medio de operaciones intensificadas en el norte. Mohammed Deif, el jefe de la rama militar de Hamas, las Brigadas al-Qassam, es un objetivo principal para el ejército de Israel. Deif tiene estatus casi mítico en Gaza después de escapar de la captura y sobrevivir a varios intentos de asesinato. Se cree que es uno de los cerebros detrás del ataque de Hamas del 7 de octubre, cuando aproximadamente 1,200 israelíes y extranjeros, en su mayoría civiles, fueron asesinados y 251 otros fueron llevados de vuelta a Gaza como rehenes. Esto llevó a la importante operación militar israelí en Gaza que ha matado a más de 38,400 palestinos, según el ministerio de salud dirigido por Hamas. Un oficial de Hamas, citado por Reuters, calificó el ataque como una “grave escalada” que demostraba que Israel no estaba interesado en llegar a un acuerdo de alto el fuego. Las negociaciones de alto el fuego que se celebraron en Qatar y Egipto terminaron el viernes sin éxito, según entiende la BBC. Reportaje adicional de Nick Beake, Corresponsal de Europa.