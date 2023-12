El Ministerio de Defensa recupera $24 millones de proveedores poco confiables.

Bajo el nuevo liderazgo de Rustem Umerov, el Ministerio de Defensa de Ucrania ha ganado cinco casos de arbitraje internacional contra contratistas extranjeros, recuperando UAH 900 millones ($24.3 millones), anunció el ministerio el 14 de diciembre.

El ministerio anunció una sentencia que resultó en premios de $6.9 millones y €16.47 millones para el fondo estatal de Ucrania. Las disputas surgieron por fallas en la entrega de suministros, incumplimientos de plazos y bienes de calidad inferior.

Lee también: Presidente suizo en Kyiv para discutir tribunal de agresión militar, seguridad alimentaria global

Además, el ministerio ha iniciado dos reclamaciones en tribunales de arbitraje suizos por un total de $33 millones.

Informes anteriores del 13 de diciembre revelaron que raciones militares en mal estado, adquiridas en 2022, fueron descubiertas en almacenamiento y retiradas de la distribución.

Lee también: Partisanos Atesh de Ucrania se infiltran en unidad militar Rosgvardiya en el corazón de Moscú – fotos, video

Umerov fue designado para encabezar el Ministerio de Defensa el 6 de septiembre, sucediendo a Oleksii Reznikov.

¡Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. ¡Apóyanos con una donación única o conviértete en un Patrocinador!

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine