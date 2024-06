El MI6 del Reino Unido reclutó trabajadores estatales chinos como espías, dice China.

China ha acusado al Servicio de Inteligencia Secreta MI6 del Reino Unido de reclutar empleados estatales chinos como espías. En una publicación en su canal oficial de WeChat, el Ministerio de Seguridad del Estado de China dijo que los agentes del MI6 convirtieron a un hombre chino identificado solo por su apellido Wang y a su esposa de apellido Zhou en contra de Beijing. Ambos trabajaban en departamentos “confidenciales centrales” en una agencia estatal china. El ministerio alegó que el MI6 comenzó a cultivar al Sr. Wang cuando fue al Reino Unido para sus estudios en 2015, bajo un programa de intercambio sino-británico. Los agentes tomaron “especial atención” de él en el Reino Unido, como invitarlo a cenas y tours para “comprender mejor sus intereses y debilidades”, alegó el ministerio. El BBC se ha acercado a las autoridades del Reino Unido para obtener una respuesta. Esto ocurre poco más de un mes después de que el Reino Unido acusara a dos hombres de espiar para China. La policía del Reino Unido los acusó de entregar “artículos, notas, documentos e información” a un estado extranjero, mientras que China ha calificado las acusaciones de “calumnias maliciosas”. A principios de este mes, un ex marine real acusado de ayudar al servicio de inteligencia de Hong Kong fue encontrado muerto, dijo la policía. Beijing y varios países occidentales han estado intercambiando acusaciones de espionaje cada vez más. China no reveló cómo descubrió el caso que involucra al Sr. Wang y la Sra. Zhou, diciendo solo que surgió después de “una investigación minuciosa”. Las autoridades chinas afirmaron que los agentes del MI6 se aprovecharon del “fuerte deseo de dinero” del Sr. Wang, se hicieron amigos de él en el campus fingiendo ser ex alumnos, y lograron que proporcionara “servicios de consultoría pagados”. Después de un tiempo, y bajo su evaluación de que “las condiciones estaban maduras”, los agentes luego le pidieron que sirviera al gobierno británico a cambio de una mejor remuneración y ofertas de seguridad, afirmó el Ministerio de Seguridad del Estado de China. A través del Sr. Wang, los agentes del MI6 también reclutaron a la Sra. Zhou para espiar en favor de China, agregó. “Wang estaba inicialmente indeciso pero no pudo resistir la persuasión repetida, la tentación e incluso la coerción [de los agentes], y finalmente aceptó”, dijo el ministerio en un comunicado en WeChat. “Bajo la fuerte instigación de Wang, Zhou aceptó recopilar inteligencia… y él y su esposa se convirtieron en espías británicos”. El ministerio agregó que el caso aún está bajo investigación. No dijo si la pareja sería acusada. China podría estar haciendo público el caso en este momento como una forma de represalia, pero Beijing también ha arrestado personas por espionaje antes de los casos del Reino Unido, dijo Chong Ja-Ian, académico no residente en Carnegie China. Es difícil determinar la veracidad de las afirmaciones de Beijing hasta que más información esté disponible, dijo el Dr. Chong. “A veces esto no parece… La opacidad del sistema de la República Popular China, incluido su sistema judicial, especialmente cuando se trata de casos de espionaje, puede hacer que entender los detalles del caso sea especialmente desafiante”, agregó. El Ministerio de Seguridad del Estado de China ha estado publicando actualizaciones frecuentes en su canal oficial desde su lanzamiento en agosto. En enero, advirtió a sus ciudadanos sobre las “bellezas exóticas” que buscan atraerlos a manos de agencias de espionaje extranjeras. Entre otras cosas, también ha advertido a los ciudadanos contra fotografiar equipos militares y ha advertido contra las organizaciones “que reclutan entusiastas de la aviación como voluntarios” para transmitir los datos de vuelo de China a otros países.