El mercado de valores está entrando en un período prolongado de caos — y eso es algo bueno.

Los mercados globales tuvieron un ataque de pánico agudo esta semana, un episodio repentino de caos en lo que ha sido, por lo demás, un año bastante tranquilo y predecible.

El mareo comenzó en Asia: los mercados se desplomaron en Japón a principios del lunes, con el índice Nikkei cayendo hasta un 12.4%. El temblor se extendió por todo el mundo cuando las criptomonedas, supuestamente una reserva de valor no correlacionada, experimentaron una pérdida temporal de control, cayendo junto con todo lo demás. Al final del día, estaba claro que los mercados bursátiles de EE. UU. no podían recuperar el aliento. Completamente desvinculados de la realidad, con los corazones palpitando desenfrenadamente arriba y abajo de Wall Street, el Dow Jones Industrial Average cerró con una caída de más de 1,000 puntos, un descenso del 2.6%, mientras que el Nasdaq, centrado en acciones tecnológicas, se desplomó un 3.4% y el S&P 500 cayó un 3%. En los días siguientes, el mercado saltó o cayó con cada nueva información, lo que causó una tensión notable en el pecho de cada inversionista.

Como con cualquier ataque de pánico, las razones para su aparición repentina son muchas, una acumulación de ansiedades conocidas desde hace mucho tiempo, tanto dentro como fuera de nuestro control. Después de que el Banco de Japón aumentara las tasas de interés, el yen japonés se apreció repentinamente, desbaratando el carry trade, una estrategia popular de Wall Street que ha estado dando resultados durante años pero que requiere mercados tranquilos para mantenerse. Se sumaron preocupaciones sobre Big Tech, el pilar del mercado floreciente de 2024. Después de concluir la temporada de ganancias con poco beneficio por inversiones en IA, las preocupaciones de que las empresas desperdiciaron $1 billón en esta tecnología ingeniosa pero no probada pasaron de ser susurros a debates abiertos.

Sin embargo, lo más importante fue el doloroso procesamiento del informe de empleo de julio por parte del mercado, que mostró que EE. UU. agregó solo 114,000 nuevos empleos el mes pasado, muy por debajo de las expectativas de los economistas. La razón principal de la tranquilidad del mercado este año era la fuerte convicción de que la lucha de Estados Unidos contra la inflación terminaría con un aterrizaje suave, un escenario ideal donde los precios volverían a controlarse sin un aumento desmedido de pérdidas de empleo. El reciente repunte del desempleo, que subió al 4.3% en julio, obligó a Wall Street a aceptar que su escenario económico perfecto está en peligro y que la Reserva Federal, que se ha centrado en controlar la inflación, podría estar rezagada en recortar las tasas de interés para apoyar el mercado laboral. Fue suficiente para enviar al mercado a una rabieta completa.

Un aterrizaje suave sigue siendo el escenario base de Wall Street. Es probable que el presidente de la Fed, Jerome Powell, intervenga para impulsar la economía en septiembre. Y es probable que la debilidad reciente en el mercado laboral sea solo un ajuste de nivel hacia una existencia más sostenible. Pero incluso un poco de duda puede ser perniciosa para las finanzas, un mundo gobernado por probabilidades. Después de una ausencia bastante larga, los temores de que la economía de EE. UU. pueda caer en recesión volvieron a la vista, lo que llevó a la gente de los mercados, desde los macrotraders hasta los corredores de bolsa, al pánico.

Toda esta algarabía es una advertencia de que se acerca una nueva era. La economía inflacionaria post-pandémica se está desvaneciendo y algo nuevo la reemplazará pronto. No sabemos si ese régimen recompensará a las acciones de crecimiento o valor, si enviará los flujos de dinero de regreso a Japón o a México. Desconocemos la estructura de esta nueva economía, solo sabemos que será más lenta que lo que estamos experimentando ahora y quizás más “normal” que cualquier cosa que hemos visto desde la crisis financiera de 2008. El plan es volver a una tasa de inflación del 2% y una tasa de interés de referencia del 2%. Exactamente cómo llegaremos allí, ya sea a través de un aterrizaje suave o después de una recesión, es la pregunta que hará que los mercados convulsionen entre nuevos datos e informes de anuncios de bancos centrales hasta que lleguemos a nuestro destino. Puede ser un final turbulento, pero al menos está a la vista.

Hay niveles para esto, hombre

Los signos de que la economía se está desacelerando no son inesperados ni intencionados. Son parte de nuestra recuperación de la pandemia. Ante una economía tan fuerte que hizo que los salarios y precios subieran incómodamente, la Fed aumentó las tasas de interés del 0% al 5.25%. La intención explícita era frenar, desacelerar el gasto del consumidor y hacer que las empresas reduzcan algo de sus contrataciones. Esto puso a Wall Street en modo de “las malas noticias son buenas noticias”: los datos económicos más o menos satisfactorios eran la prueba de que las tasas más altas realmente estaban frenando las cosas y, en el último año, los inversores obtuvieron mucha prueba de ello. El índice de precios al consumidor continuó su tendencia a la baja en junio, llegando al 3%, justo por encima del objetivo del 2% de la Fed. Cada vez menos estadounidenses renunciaban a sus trabajos al sentir menos confianza en encontrar nuevos de inmediato. Los salarios seguían subiendo, pero más lentamente, lo que significa que los precios podrían estabilizarse.

El ritmo más pausado de crecimiento mantuvo al mercado de valores rodando alegremente. Los consumidores todavía tenían dinero para gastar y, después de subir los precios durante la pandemia, las empresas disfrutaron de ganancias récord. El 1 de agosto, un día antes de que se publicara el informe de empleo, el S&P 500 estaba un 11.8% más arriba en el año, mientras que el Nasdaq y el Dow habían ganado un 9.1% y un 7%, respectivamente. Aunque hubo cierta demanda de protección contra la posibilidad de que volviera la volatilidad, el sentimiento general en Wall Street se había vuelto más optimista.

“No estamos viendo mucha demanda de protección bajista”, me dijo Mandy Xu, jefa de inteligencia de mercados de derivados de Cboe, a fines del mes pasado. Añadió que, en su mayoría, los de Wall Street estaban realizando muchas apuestas a que el mercado subiría. Cuando todos comienzan a apostar en la misma dirección, la situación se desequilibra.

La repentina reevaluación después del informe de empleo no solo tomó por sorpresa a muchos inversores en Wall Street, sino que cambió por completo el tono de todo el mercado: las malas noticias son ahora malas noticias. Una economía que se desacelera es lo que los responsables de políticas e inversores querían ver, pero no una tan lenta que pueda perjudicar al mercado laboral o, en el peor de los casos, llevar a la economía a una recesión total. La pregunta es si estamos en la primera clase de desaceleración y no en la segunda.

Si profundizamos en los datos económicos recientes, hay un sólido argumento de que EE. UU. está experimentando una desaceleración más amable y tolerante. El informe de empleo de julio mostró un crecimiento salarial del 3.6% interanual, lo que significa que las personas siguen recibiendo aumentos incluso al ajustarlos por la inflación. En Apollo Global Management, Torsten Slok, el economista jefe, argumentó a sus clientes que “la fuente del aumento de la tasa de desempleo no son los recortes de empleos, sino un aumento en la oferta de trabajo debido a la creciente inmigración”. En otras palabras, no hay un aumento repentino de despidos, solo más demanda de empleos. En otro comunicado a los clientes el martes, Slok señaló que la tasa de incumplimiento de los prestatarios de préstamos arriesgados ha disminuido en el último año, lo que no es lo que esperarías ver antes de una recesión.

Hasta que los estadounidenses pierdan sus empleos, los consumidores seguirán gastando. Mientras los consumidores sigan gastando, la economía de EE. UU. puede mantenerse en el buen camino. El problema es la incertidumbre. Hasta que Wall Street pueda estar seguro de que el consumidor se mantendrá firme (o no), la convicción se sacude fácilmente. Y cuando la convicción se sacude fácilmente, existe un mayor riesgo de estampidas. Se necesitan muchos puntos de datos para llegar a la claridad, y el proceso de tamizarlos para ver la nueva forma del mercado está en sus primeras etapas.

No todas las empresas saldrán adelante en este nuevo entorno. Las corporaciones pudieron subir los precios durante los últimos tres años para aumentar las ganancias récord, pero los consumidores están siendo más selectivos sobre en qué gastan su dinero, a veces cambiando a productos más baratos. Esto está causando problemas para algunas marcas que elevaron demasiado sus precios. Starbucks, que subió los precios durante la pandemia, no cumplió con las ganancias en el segundo trimestre. McDonald’s, que ha subido los precios en un 40% desde 2019, tampoco dio en el clavo. Mientras tanto, Shake Shack, que subió los precios solo alrededor del 8% durante la pandemia, superó las estimaciones de ganancias en el mismo período. Esta dispersión en ganadores y perdedores significa que (¡sorpresa!) los inversores deberán ser más selectivos sobre las acciones que eligen, me dijo Kevin Gordon, director y estratega senior de inversiones en Charles Schwab. Ya no será suficiente apostar por un índice.

“Los que están bien en términos de poder de fijación de precios están bien. Los que no lo están, están siendo aplastados por no cumplir con las estimaciones”, me dijo. “Las compañías que se beneficiaron de la ola de inflación ya no se están beneficiando.”

En los últimos años, algunos de los inversores más prominentes de Wall Street se han quejado de que se ha perdido el arte del análisis financiero fundamental. Buscar acciones baratas, leer balances, escuchar las llamadas de los inversores; algunas de estas prácticas han sido reemplazadas por el trading cuantitativo y el seguimiento de índices. Quizás encuentren su lugar en el mercado por venir, o tal vez sea solo una parada en el camino hacia la próxima tendencia. Parte del caos de este momento es que nadie lo sabe.

Sabidos conocidos e incógnitos conocidos

Los inversores han pasado la mayor parte de los últimos cuatro años tratando de comprender un desconocido tras otro. Desde 2020, han pasado de recortes de tasas de interés de emergencia impulsados por la pandemia hasta aumentos de tasas de interés históricamente rápidos para combatir la inflación. La economía básicamente se puso en modo de pausa, la escasez empujó los precios al alza y las empresas despidieron trabajadores solo para volver a contratarlos. Si esto se sintió como un paseo salvaje, es porque lo fue. Después de toda esa rareza e incertidumbre, volver a un estado normal de cosas puede sentirse como un tipo de shock diferente. Si todo va según lo planeado, se trata del tipo de mercado en el que entraremos: la normalidad. Una economía “normal” con una inflación cercana al 2%, ganancias laborales constantes dispersas en todas las industrias y una Fed que quizás pueda desvanecerse en segundo plano por un tiempo. Ser aburrido.

Es probable que la Fed recorte las tasas en septiembre, pero si la deterioración de la economía se acelera, la probabilidad de una recesión aumenta, y esos recortes podrían no ser suficientes para detenerla. Una recesión también es un evento “normal”, solo que no particularmente divertido. Después de años de tiempos extraños y ganancias desproporcionadas, Wall Street está bailando en una cuerda floja. Las operaciones que funcionaron en nuestro extraño mercado post-pandémico no funcionarán en un régimen económico más estándar de baja inflación y tasas de interés más bajas. Como vimos con el colapso del carry-trade, cambiar esas posiciones generalmente significa violencia. Lo que sucedió el lunes fue una repentina realización de que la nueva estructura puede afirmarse antes de lo que Wall Street imaginaba. Esperen más caos mientras el mercado analiza cada nueva información, buscando algo sólido, moviéndose con cualquier dato que alivie o genere temores de recesión. Esta es la melodía a la que el mercado está bailando ahora. Es un tipo de caos, pero considérenlo caos positivo.

Linette Lopez es corresponsal senior de Business Insider.

Lea el artículo original en Business Insider