El Memorándum: Los demócratas se preparan para una nueva presidencia de Trump

Los Demócratas se están preparando para una nueva — y, para ellos, sombría — era política a medida que el presidente electo Trump se prepara para asumir el cargo por segunda vez. La inauguración de Trump el 20 de enero será un enorme rechazo para los Demócratas — y no solo porque renueva el enfoque en la derrota decisiva de la vicepresidenta Harris en noviembre. Trump es visto por muchos Demócratas como una amenaza real para la República Americana. Y los votantes lo han puesto de nuevo en el poder fácilmente. Esa es una realidad desmoralizante y preocupante para muchos en el partido de la oposición. Durante al menos los últimos cuatro años — desde el motín en el Capitolio el 6 de enero de 2021 — los Demócratas han afirmado que Trump no está apto para el cargo. Han golpeado repetidamente el tambor en ese argumento, desde los ataques del presidente Biden a “los republicanos extremos de MAGA” hasta el discurso final de Harris en los últimos días de la campaña electoral, que se dio desde el Elipse, el mismo lugar donde Trump se dirigió a sus seguidores el 6 de enero. Evidentemente, nada de eso funcionó. Biden, quien se postuló en 2020 para salvar “el alma de América” de Trump, en cambio verá a su predecesor jurar el cargo nuevamente. La reversión es marcada. Trump ha buscado ir tras sus acosadores y cuenta con el apoyo dentro de su partido para hacerlo. A mediados de diciembre, los Republicanos en el Subcomité de Supervisión de la Cámara de Representantes acusaron a una de las principales críticas de Trump, la ex Representante Liz Cheney (R-Wyo.), de haber participado en obstrucción de testigos durante su tiempo sirviendo en el comité selecto de la Cámara investigando el 6 de enero. “Liz Cheney podría estar en serios apuros basándose en la evidencia obtenida por el subcomité”, se burló Trump en las redes sociales. Cheney respondió en las redes sociales que el informe del panel “ignora intencionadamente la verdad y el tremendo peso de la evidencia del Comité Selecto, y en su lugar fabrica mentiras y acusaciones difamatorias en un intento de encubrir lo que hizo Donald Trump”. Los Demócratas están lidiando con otros dos factores importantes. Primero, los Republicanos han recuperado el control del Senado y conservado una estrecha mayoría en la Cámara, dándole a Trump un gobierno unificado. Eso significa que los Demócratas necesitan descubrir cómo resistir la agenda de Trump. Segundo, Trump ganó en noviembre en parte erosionando el apoyo de los Demócratas entre algunos de los grupos demográficos en los que el partido confía principalmente. El simple hecho de que el GOP mantenga mayorías en el Congreso priva a los Demócratas de cualquier oportunidad obvia de frenar la agenda de Trump en el Capitolio. En lugar de eso, la resistencia contra el presidente electo está programada para llegar al nivel estatal. Los gobernadores de los Estados azules — como Gavin Newsom de California, JB Pritzker de Illinois y Maura Healey de Massachusetts — han expresado una disposición particular para luchar contra Trump. Newsom ha estado buscando hasta $25 millones para fortalecer el arsenal legal de su estado para enfrentarse a Trump en los tribunales. Pritzker ha dicho que será un “guerrero feliz” contra el presidente electo. Healey ha afirmado que se negará a permitir que la policía estatal asista en los planes de masivas deportaciones de Trump. Los Demócratas deben también resolver algunos problemas más amplios. Trump lo hizo significativamente mejor de lo esperado entre los votantes jóvenes, los votantes negros y los votantes latinos en noviembre. Harris ganó a todos esos grupos en general. Pero sus márgenes eran demasiado estrechos para compensar las tradicionales ventajas Republicanas con otros grupos. Por ejemplo, Harris prevaleció entre los votantes menores de 30 años por solo 4 puntos, según un análisis de votantes de The Associated Press y Fox News. Entre los hombres menores de 45 años, Trump ganó por 8 puntos. Harris llevó a los votantes latinos por 12 puntos. Pero el logro de Trump al asegurar el respaldo del 43 por ciento de los latinos fue un recordatorio de lo lejos que ha cambiado el panorama desde 2016, cuando su lenguaje inflamatorio sobre la inmigración se predecía que lo condenaría con este grupo. La proporción de votantes negros que respaldaron a Trump sigue siendo modesta — 16 por ciento. Pero también fue un doble de su cuota de apoyo de cuatro años antes. Tomadas en conjunto, esas estadísticas sugieren que hay algún grado de reajuste en la política americana, con el atractivo de Trump resonando tanto con los votantes jóvenes insatisfechos con el estado de la nación como con los votantes de clase trabajadora de todas las razas. Eso le da a los Demócratas mucho en qué pensar — y en qué luchar. Algunas de las disputas posteriores a las elecciones se han centrado en temas sociales, especialmente en los derechos transgénero. Moderados como el Representante Seth Moulton (D-Mass.) han sugerido poner menos énfasis en ese tema, aunque su argumento recibió críticas inmediatas de activistas progresistas. En la izquierda, figuras como el Senador Bernie Sanders (I-Vt.) sostienen que los Demócratas se han desconectado demasiado de las preocupaciones de la clase trabajadora, como el aumento del salario mínimo y el impulso a la atención médica. La izquierda afirma que la campaña de Harris no logró canalizar la ira popular sobre estos temas. Esas batallas se librarán en los próximos meses. Pero ahora mismo, los Demócratas están mayormente preparándose para el impacto de Trump — por segunda vez. La columna de informes The Memo por Niall Stanage. Enlace de fuente.