El mejor espectáculo en Apple TV Plus está de vuelta: la temporada 4 de Slow Horses regresa con una calificación del 100% en Rotten Tomatoes.

El retorno más esperado en Apple TV Plus está aquí, con la cuarta temporada de Slow Horses llegando a la pantalla chica esta semana.

El popular thriller de espías de Apple con un toque de humor oscuro ha cautivado a la audiencia en sus tres primeras temporadas, y si las críticas de la temporada cuatro son indicativas de algo, Apple tiene otro éxito en sus manos.

El primer episodio se estrenó el miércoles y retomó justo donde terminó la última temporada, tanto en términos de la trama, como también en términos de los aciertos que han hecho de la serie un éxito hasta ahora. Fue una primera hora absolutamente fascinante que me encantó, pero no solo me creas a mí. Slow Horses temporada cuatro ya tiene una puntuación del 100% en Rotten Tomatoes, gracias a una serie de críticas elogiosas de parte de críticos que han visto la temporada completa.

Slow Horses empieza con fuerza

“Si algo, cada temporada mejora ligeramente respecto a la anterior. Verla es un placer absoluto. No hay una escena desperdiciada ni un diálogo flojo. Cada interpretación está perfectamente calibrada…” dijo Anita Singh del Daily Telegraph, otorgándole a la serie un perfecto 5/5. Michael Clark del Epoch Times elogió al director Adam Randall por no jugar con la fórmula: “El mayor logro de Randall aquí es no jugar con lo que vino antes. Al igual que los directores de las temporadas anteriores, Randall se adhiere estrictamente a la visión de Smith de lo que este último ha descrito como el ‘anti-Bond’.”

Alan Sepinwall de Rolling Stone describió la nueva serie como “enormemente entretenida”. Como se esperaba, hay bastante elogio para la estrella indiscutible del espectáculo, Gary Oldman, quien interpreta al atribulado jefe de la división Slough House, Jackson Lamb. Oldman regresa en la temporada cuatro con todas sus características: ingenio inmenso, desdén por la higiene personal y flatulencias.

Slow Horses temporada cuatro consta de seis episodios, con nuevos episodios estrenándose cada miércoles hasta el 9 de octubre en Apple TV Plus. Indudablemente, es el mejor programa en Apple TV Plus.

