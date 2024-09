El medicamento de Pfizer para la caquexia por cáncer muestra resultados positivos en ensayos de fase intermedia.

El medicamento experimental de Pfizer para una condición común y potencialmente mortal que provoca a los pacientes de cáncer perder el apetito y peso mostró resultados positivos en un ensayo de fase media, informó la empresa farmacéutica el sábado.

Los pacientes con la condición, llamada caquexia del cáncer, que recibieron el tratamiento de Pfizer experimentaron mejorías en el peso corporal, masa muscular, calidad de vida y función física, según la farmacéutica. Los resultados podrían allanar el camino para que el medicamento, un anticuerpo monoclonal llamado ponsegromab, se convierta en el primer tratamiento aprobado en los Estados Unidos específicamente para la caquexia del cáncer.

La condición afecta a aproximadamente 9 millones de personas en todo el mundo, y se espera que el 80% de los pacientes de cáncer que la padecen fallezcan dentro de un año después del diagnóstico, según la compañía.

Los pacientes con caquexia del cáncer no ingieren suficiente comida para satisfacer las necesidades energéticas de su cuerpo, lo que causa una pérdida significativa de grasa y músculo, dejándolos débiles, fatigados y, en algunos casos, incapaces de realizar actividades diarias. Actualmente, la caquexia del cáncer se define como una pérdida de peso corporal del 5% o más en los últimos seis meses en pacientes de cáncer, junto con síntomas como fatiga, según el Instituto Nacional del Cáncer.

Los síntomas de la condición pueden hacer que los tratamientos contra el cáncer sean menos efectivos y contribuyan a tasas de supervivencia más bajas, dijo Pfizer.

“Veríamos a ponsegromab encajando en el tratamiento de los pacientes de cáncer, realmente abordando esa necesidad no satisfecha en la caquexia, y a través de eso, mejorando su bienestar, su capacidad para cuidarse a sí mismos, y también esperaríamos su capacidad para tolerar más tratamiento”, dijo Charlotte Allerton, jefa de descubrimiento y desarrollo temprano de Pfizer, a CNBC en una entrevista.

Pfizer no ha revelado la oportunidad de ingresos estimada del medicamento, que podría potencialmente ser aprobado para diferentes usos.

La compañía presentó los datos el sábado en el Congreso 2024 de la Sociedad Europea de Oncología Médica, una conferencia de investigación sobre el cáncer celebrada en Barcelona, España. Los resultados también se publicaron en The New England Journal of Medicine.

El ensayo de fase dos siguió a 187 personas con cáncer de pulmón no microcítico, cáncer de páncreas o cáncer colorrectal y altos niveles de un factor clave de la caquexia llamado factor de diferenciación de crecimiento 15, o GDF-15. Es una proteína que se une a un cierto receptor en el cerebro y tiene un impacto en el apetito, según Allerton.

Después de 12 semanas, los pacientes que tomaron la dosis más alta de ponsegromab -400 miligramos- experimentaron un aumento del 5,6% en peso en comparación con aquellos que recibieron un placebo. Los pacientes que tomaron una dosis de 200 miligramos o 100 miligramos del medicamento experimentaron un aumento aproximado del 3,5% y 2% en el peso corporal, respectivamente, en comparación con el grupo de placebo.

Allerton dijo que un grupo de trabajo de expertos define un aumento de peso mayor al 5% como una “diferencia clínicamente significativa en pacientes de cáncer con caquexia”. Agregó que el efecto del medicamento en otras medidas de bienestar, como un aumento del apetito y la actividad física, es “realmente lo que nos ofrece el ánimo”.

Pfizer dijo que no observó efectos secundarios significativos con el medicamento. Los efectos secundarios relacionados con el tratamiento ocurrieron en el 8,9% de las personas que tomaron un placebo y en el 7,7% de los que tomaron el tratamiento de Pfizer, según la empresa.

La compañía dijo que está discutiendo los planes de desarrollo de fase tardía para el medicamento con los reguladores, y espera comenzar estudios en 2025 que puedan utilizarse para la presentación de la aprobación. Pfizer también está estudiando ponsegromab en un ensayo de fase dos en pacientes con insuficiencia cardíaca, quienes también pueden sufrir de caquexia.

El medicamento de Pfizer funciona reduciendo los niveles de GDF-15. Pfizer cree que esto puede mejorar el apetito y permitir a los pacientes mantener y ganar peso.

“Para la mayoría de nosotros, tenemos niveles bajos de GDF-15 en nuestros tejidos cuando estamos sanos, pero realmente vemos esta regulación al alza de GDF-15 en más de estas condiciones crónicas, y en este caso, el cáncer”, dijo Allerton.