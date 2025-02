El mediador de paz en Medio Oriente de Trump ahora en el centro de las negociaciones sobre Ucrania

Cuando el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump quería que alguien se reuniera con el Presidente ruso Vladimir Putin la semana pasada para abrir negociaciones para un posible acuerdo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, no envió a su secretario de Estado. El hombre que envió al Kremlin para manejar un desafío geopolítico titánico ni siquiera tiene experiencia diplomática. En lugar de eso, Trump eligió a su amigo personal, compañero de golf y multimillonario promotor inmobiliario Steve Witkoff. El presidente ha nombrado a Witkoff su enviado para Medio Oriente. Pero la semana pasada, el empresario nacido en el Bronx se encontró en conversaciones para poner fin a un conflicto en Europa del Este, habiendo estado “con [Putin] durante un período muy prolongado, como unas tres horas”, en palabras de Trump. Witkoff estaba en Moscú para facilitar un acuerdo que vio a Estados Unidos y Rusia intercambiar prisioneros, lo que se consideró una posible señal de un posible deshielo en las relaciones entre los dos países. Witkoff también jugó un papel en la mediación del actual acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas, por el cual tanto Trump como su predecesor Joe Biden recibieron crédito. Aunque aún no había asumido oficialmente su cargo, Witkoff voló a Tel Aviv para reunirse con Netanyahu antes de que se cerrara el acuerdo en Qatar. Luego pasó tiempo con el enviado de Biden Brett McGurk en Doha, quien luego elogió su cooperación, calificándola de “una asociación muy estrecha, incluso una amistad”, según el Washington Post. Ahora Witkoff regresa a la región, específicamente a Arabia Saudita, para las primeras conversaciones cara a cara entre Estados Unidos y Rusia sobre la guerra en Ucrania después de que Trump tuvo su propia llamada con Putin. El Secretario de Estado de los EE. UU. Marco Rubio y el asesor de seguridad nacional Mike Waltz también están asistiendo. Pero las jugadas audaces hechas por el equipo de Trump están generando preocupación entre los aliados occidentales, que temen un nuevo orden mundial en el que se excluya a actores clave de las discusiones. Ucrania y otras naciones europeas no fueron invitadas a la reunión en Arabia Saudita. Entonces, ¿quién es Witkoff, apodado por los medios de comunicación estadounidenses como “el hombre en la habitación”, tomando el centro de la escena a medida que se llevan a cabo más conversaciones internacionales potencialmente trascendentales? Él fue una de las primeras elecciones de Trump para su equipo de alto nivel después de su victoria en las elecciones presidenciales en noviembre. Trump escribió: “Steve será una voz incansable por la PAZ, y nos hará sentir orgullosos a todos”. “El presidente ve a Steve como uno de los grandes negociadores del mundo”, le dijo un funcionario de la Casa Blanca a Axios. Táctica de negociación preferida de Witkoff era usar el encanto, según otro colaborador, pero también podía aumentar la presión. El hombre de 67 años creció en Long Island, Nueva York, y se formó como promotor inmobiliario en uno de los mercados más despiadados de Estados Unidos. Como donante republicano de larga duración, ha conocido a Trump durante décadas y, al igual que el presidente, ha hecho su fortuna en bienes raíces tanto en Nueva York como en Florida. Al dirigirse a la Convención Nacional Republicana del año pasado, durante la cual recordó haber hablado con Trump después de un intento de asesinato, Witkoff llamó al otro hombre su “verdadero y querido amigo… en los buenos tiempos y los malos tiempos”. Los dos hombres también son compañeros de golf desde hace mucho tiempo, dijo el senador de los Estados Unidos Lindsey Graham a NBC News. “Steve y yo éramos los dos que jugaríamos con Trump y alguien más, y perderíamos”, dijo Graham. Fue durante una sesión de golf compartida en Florida en septiembre pasado que otro presunto atacante contra Trump fue frustrado por el Servicio Secreto. Trump dijo que él y Witkoff fueron metidos en carros de golf mientras los agentes se movían para contrarrestar a un sospechoso en los arbustos. Graham también dijo que Witkoff mencionó por primera vez su interés en convertirse en enviado para Medio Oriente a Trump durante una conversación en el almuerzo. “Eso me sorprendió, porque no sabía que estaba interesado en el Medio Oriente”, dijo Graham. Se informa que el mandato de Witkoff como enviado para Medio Oriente también incluye diplomacia con Irán. Personas familiarizadas con el asunto dijeron al Financial Times que había sido elegido para liderar un acuerdo nuclear con Teherán como parte de un plan más amplio para “detener las guerras” en la región. Las habilidades de Witkoff como negociador se pusieron de manifiesto durante la campaña de Trump de 2024. Ayudó a aliviar la tensión entre Trump y su rival derrotado en las primarias presidenciales republicanas, el gobernador de Florida Ron DeSantis. Witkoff también se reunió supuestamente con el gobernador de Georgia Brian Kemp para calmar las cosas, después de que Kemp incurriera en la ira de Trump por negarse a apoyar sus infundadas afirmaciones de fraude en las elecciones de 2020 que Trump perdió ante Biden. Actualmente se desempeña como presidente de la junta asesora inmobiliaria de la escuela de negocios de la Universidad de Miami y fue nombrado por Trump durante su primer mandato para la junta de fiduciarios del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.