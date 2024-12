El mayor partidario de Nigel Farage intentó enviar una donación a través de un asociado.

Desbloquea el Editor’s Digest de forma gratuita

El mayor colaborador de Nigel Farage pidió a un asociado que donara £50,000 en su nombre para que pareciera que el partido del Brexit tenía una base de donantes más amplia, según mensajes vistos por el Financial Times.

El empresario Christopher Harborne le dijo al asociado en 2019 que quería evitar la percepción de que el partido de Farage, posteriormente renombrado como Reform UK, tenía un único gran colaborador en las elecciones generales del Reino Unido de ese año.

Harborne, un empresario de la aviación e inversor en criptomonedas, dijo en los mensajes: “Me gustaría preguntar si puedo regalarte dinero para que lo dones posteriormente al partido.” Le dijo al asociado que no había problemas legales ni fiscales.

Finalmente, el dinero no fue regalado y no se hizo ninguna donación por parte del asociado, según personas informadas sobre el asunto.

Harborne donó más de £10 millones con su propio nombre al partido del Brexit en 2019 y 2020, convirtiéndolo en el mayor donante del partido en ese período, según los registros de la Comisión Electoral.

Acordó con Farage cubrir los costos electorales del partido en las elecciones de 2019, dijo el empresario en los mensajes.

Un portavoz de Harborne dijo: “Todas las donaciones políticas de Mr. Harborne y las divulgaciones relacionadas con esas donaciones, incluyendo a lo largo de 2019, se hicieron cumpliendo completamente con las leyes electorales.”

Un portavoz de Reform dijo: “El Partido Reformista (anteriormente El Partido del Brexit) cumple completamente con la ley electoral y todas las donaciones fueron debidamente declaradas.”

La Comisión Electoral dijo que en general es un delito hacer una donación en nombre de otra persona sin proporcionar los detalles del verdadero donante.

Dijo que tanto el donante como el intermediario pueden encontrarse cometiendo un delito si se oculta la identidad del verdadero donante.

Gavin Millar KC dijo al FT que el intercambio de Harborne con su asociado sugería que el “verdadero donante” pretendía engañar al partido para que registrara al intermediario como donante.

La ley electoral del Reino Unido permite a las personas hacer donaciones en nombre de otros siempre que se divulgue el verdadero donante.

Harborne, nacido en Gran Bretaña pero residente en Tailandia, fundó una empresa de combustible de aviación llamada AML Global, e invierte en la bolsa de criptomonedas Bitfinex y en el emisor de stablecoins Tether.

También es el mayor accionista de la empresa de defensa británica Qinetiq, que tiene contratos con el gobierno del Reino Unido.

Harborne es conocido como Chakrit Sakunkrit en Tailandia.

Además de respaldar a Farage, Harborne ha sido desde hace tiempo un donante del Partido Conservador del Reino Unido. Donó £1.8 millones a los Tories entre 2003 y 2022.

Harborne también donó £1 millón al ex líder Tory Boris Johnson después de que dimitiera como primer ministro. La donación, en noviembre de 2022, se hizo a The Office of Boris Johnson Ltd, la oficina privada de Johnson.

El partido del Brexit ganó considerable popularidad en 2019, alcanzando un pico en junio cuando aproximadamente una cuarta parte de la población dijo que votaría por el partido, según una encuesta de YouGov en ese momento.

Al final, Farage no presentó candidatos en 317 escaños conservadores para asegurar que el entonces líder laborista Jeremy Corbyn no ganara las elecciones de diciembre de 2019. Donde el partido del Brexit disputó escaños, dañaron el voto laborista, ayudando a mantener a Corbyn fuera del poder.

Reform no repitió la estrategia en las elecciones generales del Reino Unido de 2024, contribuyendo a la peor derrota electoral jamás sufrida por el partido Conservador frente al Laborismo de Sir Keir Starmer.

Los mayores donantes de Farage este año fueron el presidente del partido Zia Yusuf, empresas propiedad del vicepresidente adjunto de Reform Richard Tice y el financiero Jeremy Hosking.

La base de datos de la Comisión Electoral no registra donaciones de Harborne desde 2022. Pero en julio de este año, Harborne pagó un vuelo en jet privado y alojamiento para Farage y él mismo para visitar al entonces candidato presidencial Donald Trump en Estados Unidos después del intento de asesinato contra él.

El viaje fue valorado en £33,000, según el registro parlamentario de los intereses de los diputados.

Si tienes información relacionada con este artículo, por favor contacta a [email protected]