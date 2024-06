El matrimonio de los padres hizo que la estrella de Pitch Perfect “evitara las relaciones”

Hace 11 horas

Michael Sheils McNamee, BBC News

Ver los problemas en el matrimonio de sus padres llevó a Rebel Wilson a evitar “cualquier tipo de relación romántica”, según dijo en una entrevista reciente. La actriz y comediante australiana le contó a BBC Radio 4’s Desert Island Discs que pensaba que estar en una relación “podría atarme a una situación en la que no quería estar”. Hablando con la presentadora Lauren Laverne, habló sobre su infancia, la pérdida de peso y la controversia después de la publicación de su biografía. En su libro Rebel Rising: A Memoir, lanzado a principios de este año, Wilson escribió sobre los problemas de ira de su padre y tener una prolongada separación de él. El padre de Wilson, Warwick, falleció a los 62 años en 2013 a causa de un ataque al corazón. “Mi madre nunca se divorció de él, pero lo echó de casa cuando yo tenía 16 años y así debía haber sido”, dijo Wilson a la presentadora de Desert Island Discs, Laverne. “Estaba muy orgullosa de ella por hacer eso, debe haber tomado cada pedazo de fuerza que tenía después de años de ser emocionalmente abusada”. Wilson dijo que su madre era “realmente alentadora” y la empujó “a salir al mundo y perseguir tus sueños”, y que se reconcilió con su padre antes de su muerte. “La ira se convirtió en lástima porque vi a un hombre que realmente no tenía a nadie en su vida”, dijo. “Estaba muy orgulloso de que me convirtiera en actriz… le encantaban Monty Python, Only Fools and Horses, Fawlty Towers, todos esos clásicos. Me siento muy orgullosa de que haya visto que era un éxito y creo que lamentaba mucho sus acciones, aunque nunca lo expresó”. Wilson dijo que la alimentación compulsiva, algo con lo que ha luchado en el pasado, también se podía rastrear hasta su infancia, y su relación con su padre. “Mi padre decía cosas como ‘sabes que tu mamá no te quiere, ella quiere a los perros’ y plantaba esas ideas en mi cabeza”, dijo. “Cuando tenía alrededor de 11 años me di cuenta de que no estaba diciendo la verdad… Como niña, la forma de lidiar sería, que aprendí de mi madre, era comer dulces. Eso adormecía cualquier tipo de sentimiento de dolor o emociones fuertes”. Rebel Wilson dice que su compañero de reparto en Bridesmaids, Matt Lucas, la ayudó a lidiar con la fama. Él era “como un hermano mayor. Había pasado por todo en el Reino Unido y me daba consejos sobre cómo lidiar con las cosas, así que fue de gran ayuda”. En su libro, la estrella de Pitch Perfect reveló que perdió su virginidad a los 35 años, llamándose a sí misma una “tardía madura”. En 2022, confirmó que estaba en una relación con la diseñadora de moda Ramona Agruma, después de que un reportero del Sydney Morning Herald le diera un plazo de dos días para responder a una solicitud de comentarios sobre una historia sobre su relación. El periódico luego se disculpó y dijo que había habido problemas en su informe. “No estaba ocultando mi relación con Ramona, pero era algo que estábamos contando lentamente a la gente en nuestras vidas”, dijo. Wilson dijo que había personas en sus respectivas familias que no sabían sobre la relación, pero decidió hacerlo público porque “no iba a dejar que algunos periodistas lo hicieran”. “Lo puse en Instagram, una bonita imagen de una de nuestras primeras citas y simplemente pensé que todo este tiempo pensé que estaba buscando a un príncipe de Disney, pero quizás lo que realmente necesitaba era una princesa de Disney”. Añadió que el padre de Agruma todavía no le hablaba, pero esperaban que eso cambiara. “Fue estresante que nos obligaran a hacer algo antes de que estuviéramos bastante listos para anunciarlo al mundo”, dijo Wilson. “La primera vez que me reí muy rápido calculé que hay algo en mí que la gente encuentra divertido, así que me voy a apoyar en eso”, dijo la estrella de Pitch Perfect a Desert Island Discs. Rebel Rising: A Memoir recibió una intensa atención antes de su publicación, en gran parte debido a acusaciones sobre la estrella de Borat, Sacha Baron Cohen, con quien Wilson protagonizó junto en la película de 2016 Grimsby – con el texto final en el Reino Unido apareciendo con la sección tachada. Wilson describió la película como una de sus “peores experiencias profesionales”. Dijo que “cruzó la línea” y creó una experiencia en la que se sintió “humillada y degradada por ser una mujer con sobrepeso”. En una declaración anterior dada a la BBC, el portavoz de Baron Cohen dijo “aunque apreciamos la importancia de hablar, estas afirmaciones claramente falsas están directamente contradichas por extensas pruebas detalladas”.