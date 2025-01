El mariscal de campo de los Chargers, Justin Herbert, no logra evitar terminar sin victorias en postemporada: ‘Decepcioné al equipo’

HOUSTON – Justin Herbert estaba sentado en una silla en su armario, inmóvil, con las manos en las rodillas, una mirada perdida en su rostro. No parecía así, pero estaba escuchando.

El liniero defensivo Morgan Fox estaba sentado en el suelo a la derecha de Herbert. Fox hablaba en un tono bajo al mariscal de campo de Los Angeles Chargers.

“Acabo de decirle que estoy orgulloso de él”, dijo Fox. “No hay nadie más con quien preferiría ir a la guerra. Que probablemente sea el mejor mariscal de campo con el que he jugado. Es genial. Es increíblemente talentoso. Solo le dije que mantuviera la cabeza en alto.”

Después de aproximadamente un minuto, Fox se levantó, abrazó a Herbert y se fue caminando hacia su casillero en el otro lado de la habitación.

Luego Herbert se quedó solo. Solo con sus pensamientos. Solo con la insoportable picazón de otra temprana eliminación en los playoffs.

Los Chargers perdieron ante los Houston Texans 32-12 el sábado en el NRG Stadium. Un cambio drástico ideado por el entrenador Jim Harbaugh terminó con un susurro en la ronda de comodines. Herbert lanzó cuatro intercepciones. Nunca había entregado el balón más de dos veces en ningún partido en su carrera profesional.

“Decepcioné al equipo”, dijo Herbert.

Herbert siempre asume la culpa después de las derrotas. La mayoría de las veces, solo está siendo un buen compañero de equipo. Esta vez, su evaluación es precisa.

Jugó el peor partido de su carrera en el partido más importante de su carrera.

“Nadie se siente peor que yo”, dijo Herbert.

Lo que le espera es una avalancha inevitable de preguntas y críticas. Es la naturaleza de la posición que juega. Es la naturaleza del inmenso contrato que firmó.

Escuchará el ruido durante al menos otros 12 meses, hasta su próxima posible oportunidad de ganar en los playoffs.

Herbert tiene un talento extraordinario. Ningún mariscal de campo en la historia de la NFL ha lanzado para más yardas en sus primeras cinco temporadas. Hace cosas en el campo de fútbol que pocos humanos, si es que hay alguno, han podido hacer. Pero los atletas finalmente son juzgados por cómo se desempeñan cuando las luces están más brillantes, cuando un campeonato está en juego. Herbert se desmoronó en el gran escenario, y ahora tiene un récord de 0-2 en los playoffs.

La última aparición en playoffs de Herbert fue en 2022. Ayudó a construir una ventaja de 27-0 sobre los Jacksonville Jaguars en la ronda de comodines. Los Chargers colapsaron. Herbert se perdió un Keenan Allen ampliamente abierto en la zona de anotación al final de la primera mitad de ese juego. Pero Herbert jugó lo suficientemente bien como para que los Chargers ganaran. No pudieron correr el balón en la segunda mitad. Cometieron penalidades decisivas tras penalidades decisivas como parte de un desmoronamiento defensivo.

El sábado fue diferente. Ninguna cantidad de matices o contexto pueden explicar esto. Herbert lucía tenso. Tomó decisiones inusualmente malas. Hizo lanzamientos inusualmente inexactos.

Herbert había lanzado tres intercepciones en 504 intentos en la temporada regular. Sus cuatro intercepciones contra los Texans vinieron en 32 intentos. Completó solo 14 pases. Su porcentaje de completos del 43.8% fue el peor de su carrera. Promedió menos 0.59 puntos esperados agregados por intento, según TruMedia, la marca más baja de su carrera en cualquier juego que comenzó y terminó.

Harbaugh dijo que Herbert jugó “como siempre lo hace”.

“Una bestia completa”, agregó Harbaugh.

Pero eso simplemente no es cierto.

Temprano en el segundo cuarto, los Chargers lideraban 6-0. El mariscal de campo de los Texans, C.J. Stroud, lanzó un pase por el lateral izquierdo sin un receptor en particular. El esquinero Deane Leonard estaba esperando y capturó la intercepción, tocando ambos pies dentro de la cancha a lo largo de la línea lateral.

Los Chargers tomaron posesión en la yarda 40 de los Texans. En la primera jugada de la posesión, los Chargers hicieron rodar a Herbert hacia la derecha en un despeje diseñado. Había presión en la cara de Herbert, al igual que durante todo el juego. Lanzó desequilibrado al receptor Quentin Johnston en una ruta de esquina, cruzando todo el campo. Fue un lanzamiento innecesariamente arriesgado. Fue lanzado por debajo. El esquinero de los Texans, Kamari Lassiter, lo interceptó. Los Chargers necesitaban menos de cinco yardas para llegar al rango de gol de campo de Cameron Dicker. Este lanzamiento le quitó puntos del tablero.

“Tengo que mejorar eso, lanzar el balón lejos, lanzarlo más lejos”, dijo Herbert. “Tengo que hacer un mejor trabajo para no ponerlo en peligro”.

Los Chargers estaban en el hash derecho para esta jugada. Harbaugh dijo después del juego que esta jugada solo debió haberse llamado si los Chargers estaban en el hash izquierdo, acortando el lanzamiento.

“Me hago responsable de eso”, dijo Harbaugh, aunque es el coordinador ofensivo Greg Roman quien llama las jugadas.

Tarde en el tercer cuarto, los Chargers tomaron posesión en su yarda 28, perdiendo 13-6. Herbert tomó el balón del escopeta. Miró a la izquierda al receptor Ladd McConkey, quien corrió una ruta de regreso desde el slot. Herbert dio un doble bombeo. No se reajustó por completo los pies. Y el lanzamiento de Herbert se elevó alto y pasó por las manos de McConkey. El profundo de los Texans, Eric Murray, lo interceptó y lo devolvió para un touchdown.

“Es mi responsabilidad hacer un mejor lanzamiento”, dijo Herbert.

