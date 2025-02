El mapa invisible que prometía traer paz a Oriente Medio.

En los próximos 50 años, no encontrarás a ningún líder israelí que te proponga lo que te propongo ahora. ¡Fírmalo! ¡Fírmalo y cambiemos la historia! Era 2008. El primer ministro de Israel, Ehud Olmert, suplicaba al líder palestino que aceptara un acuerdo que él creía que podría haber traído paz al Medio Oriente. era una solución de dos estados, una perspectiva que hoy parece imposible. Si se hubiera implementado, habría creado un estado palestino en más del 94% de Cisjordania ocupada. El mapa que Olmert había dibujado ahora tenía un estatus casi mítico. Diversas interpretaciones han surgido a lo largo de los años, pero nunca lo reveló a los medios. Hasta ahora. En Israel y los palestinos: El camino hacia el 7 de octubre, la última serie del documentalista Norma Percy disponible en iPlayer desde el lunes, Olmert revela el mapa que dice que mostró a Mahmoud Abbas en una reunión en Jerusalén el 16 de septiembre de 2008. “Esta es la primera vez que expongo este mapa a los medios”, dice a los cineastas. Muestra, en detalle, el territorio que Olmert propuso anexar a Israel, el 4.9% de Cisjordania. Eso habría incluido bloques de asentamientos judíos importantes, al igual que propuestas anteriores que se remontan a finales de la década de 1990. A cambio, el primer ministro dijo que Israel renunciaría a una cantidad igual de territorio israelí, a lo largo de los límites de Cisjordania y la Franja de Gaza. Los dos territorios palestinos estarían conectados a través de un túnel o carretera, nuevamente, algo que se había discutido antes. En la película, Olmert recuerda la respuesta del líder palestino. “Dijo: ‘Señor primer ministro, esto es muy serio. Es muy, muy, muy serio’. Crucialmente, el plan de Olmert incluía una solución propuesta para el espinoso tema de Jerusalén. Cada lado podría reclamar partes de la ciudad como su capital, mientras la administración de la “cuenca sagrada” – incluyendo la Ciudad Vieja, con sus sitios religiosos, y áreas adyacentes – sería entregada a un comité de fiduciarios compuesto por Israel, Palestina, Arabia Saudita, Jordania y Estados Unidos. Las implicaciones del mapa, para los asentamientos judíos, habrían sido colosales. Si el plan se hubiera implementado, decenas de comunidades, dispersas por toda Cisjordania y el valle del Jordán, habrían sido evacuadas. Cuando el primer ministro israelí anterior, Ariel Sharon, retiró por la fuerza a unos pocos miles de colonos judíos de la Franja de Gaza en 2005, fue considerado un trauma nacional por aquellos de la derecha israelí. Evacuar la mayor parte de Cisjordania habría representado un desafío infinitamente mayor, involucrando decenas de miles de colonos, con el peligro muy real de violencia. Pero la prueba nunca llegó. Al final de su reunión, Olmert se negó a entregar una copia del mapa a Mahmoud Abbas a menos que el líder palestino lo firmara. Abbas se negó, diciendo que necesitaba mostrarle el mapa a sus expertos, para asegurarse de que entendieran exactamente lo que se estaba ofreciendo. Olmert dice que ambos acordaron una reunión de expertos en mapas al día siguiente. “Nos separamos, ya sabes, como si estuviéramos a punto de dar un paso histórico hacia adelante”, dice Olmert. La reunión nunca sucedió. Mientras se alejaban de Jerusalén esa noche, el jefe de gabinete del presidente Abbas, Rafiq Husseini, recuerda el ambiente en el automóvil. “Por supuesto, nos reímos”, dice en la película. Los palestinos creían que el plan estaba muerto en el agua. Olmert, envuelto en un escándalo de corrupción no relacionado, ya había anunciado que planeaba renunciar. “Es lamentable que Olmert, independientemente de lo amable que fuera… fuera un pato cojo”, dice Husseini, “y por lo tanto, no llegaríamos a ningún lado con esto”. La situación en Gaza también complicó las cosas. Después de meses de ataques con cohetes desde el territorio controlado por Hamas, Olmert ordenó un gran asalto israelí, la Operación Plomo Fundido, a finales de diciembre, desencadenando tres semanas de intensos enfrentamientos. Pero Olmert me dice que habría sido “muy inteligente” que Abbas firmara el acuerdo. Luego, si un futuro primer ministro israelí intentara cancelarlo, “podría haber dicho al mundo que el fracaso fue culpa de Israel”. Las elecciones israelíes siguieron en febrero. El líder de Likud, Benjamin Netanyahu, un opositor vocal al estado palestino, se convirtió en primer ministro. El plan y el mapa de Olmert se desvanecieron de la vista. El ex primer ministro dice que todavía está esperando la respuesta de Abbas, pero su plan se ha unido desde entonces a una larga lista de oportunidades perdidas para poner fin al conflicto israelí-palestino. En 1973, el ex diplomático israelí, Abba Eban, bromeó diciendo que los palestinos “nunca pierden una oportunidad de perder una oportunidad”. Es una frase que los funcionarios israelíes han repetido con frecuencia en los años siguientes. Pero el mundo es más complicado que eso, especialmente desde que las dos partes firmaron los históricos Acuerdos de Oslo en 1993. El proceso de paz inaugurado por un apretón de manos en el césped de la Casa Blanca entre el ex primer ministro israelí Yitzhak Rabin y el líder palestino Yasser Arafat tuvo momentos de verdadera esperanza, interrumpidos por la tragedia. En última instancia, resultó en un fracaso. Las razones son complejas y hay mucha culpa para repartir, pero en verdad, las estrellas nunca se alinearon adecuadamente. Presencié esta falta de alineación de primera mano hace 24 años. En enero de 2001, en el resort egipcio de Taba, los negociadores israelíes y palestinos volvieron a ver los contornos de un acuerdo. Un miembro de la delegación palestina dibujó un mapa rudimentario en una servilleta y me dijo que, por primera vez, estaban viendo los contornos aproximados de un estado palestino viable. Pero las conversaciones eran irrelevantes, ahogadas por la violencia que estallaba en las calles de Cisjordania y Gaza, donde la segunda sublevación palestina, o “intifada”, había estallado el septiembre anterior. Una vez más, Israel estaba en medio de una transición política. El primer ministro Ehud Barak ya había renunciado. Ariel Sharon lo venció cómodamente unas semanas después. El mapa en la servilleta, al igual que el mapa de Olmert ocho años después, mostraba lo que podría haber sido.