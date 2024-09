El Manchester City cierra la llave de gasto en transferencias — pero espera que las victorias sigan fluyendo.

“

Al gastar los clubes de fútbol de primera división de Inglaterra €2.3bn en la compra de jugadores de rivales este verano, el Manchester City se destacó. Los campeones de la Premier League y la FA Cup gastaron solo €25mn en nuevas contrataciones, en medio de una batalla legal en curso por presuntas violaciones históricas de las normas financieras de la liga.

La austeridad pone de relieve un cambio drástico de estrategia para el club, que en 11 temporadas hasta 2019-20 gastó €1.69bn en compras de jugadores, superando a todos sus rivales de la Premier League. City — y su propietario, City Football Group — apuestan a poder mantener la notable dominación del club en el fútbol inglés sin necesidad de hacer grandes contrataciones cada verano. En la temporada 2023-24, el club ganó un cuarto título consecutivo de la Premier League, un récord.

Sin embargo, el club sigue tan enfocado en ganar como antes, según el director ejecutivo de City Football Group. Hablando con el Financial Times, Ferran Soriano reconoció que el club había cambiado de rumbo de manera tan decisiva que obtuvo €116mn en ganancias netas durante la ventana de transferencias de verano. City acordó ventas por valor de €141mn, incluida la salida de €75mn del delantero Julián Álvarez.

Pero las ganancias fueron solo un “producto secundario” de una estrategia aún centrada en ganar, construir un equipo sólido y planificar la rotación de jugadores con mucha anticipación, insistió Soriano.

“Nuestra situación financiera es muy estable porque nuestra situación futbolística es muy estable”, dijo Soriano.

El club puede obtener una “ganancia extraordinaria” algunos años pero no en otros, agregó, señalando la venta de Álvarez como un ejemplo del enfoque.

“Recibimos una buena oferta y obtuvimos una ganancia extraordinaria, pero no estábamos contando con ella”, dijo Soriano. “Esto es importante porque para el Manchester City el objetivo es ganar y ser financieramente sostenible. No es obtener una ganancia extraordinaria cada año. Tenemos que asumir que tiene altibajos.”

La fuerte posición del club refleja su fidelidad a un equipo básico de larga data, según Soriano. El ex jefe de operaciones de fútbol, Omar Berrada, dejó el cargo a principios de este año para convertirse en director ejecutivo del Manchester United. Pero Soriano dijo que el liderazgo restante — incluido el entrenador Pep Guardiola y el director de fútbol Txiki Begiristain — había permitido al City convertirse en un hábito de generar grandes honorarios en el mercado de transferencias.

Los cambios regulares de entrenador hicieron la vida “muy difícil” al comprar y vender jugadores, dijo Soriano.

“Hay un elemento de estabilidad que nos ayuda mucho”, agregó. “Otras equipos — cambian el entrenador cada dos años. La vida es muy difícil porque tienes que replantearlo todo.”

En el trasfondo del cambio de estrategia se halla la batalla legal en curso de City, más de 18 meses después de que la liga interpusiera más de 100 cargos contra el club, abarcando varios años. La liga acusó a City de no proporcionar información precisa sobre sus finanzas y pagos a jugadores y entrenadores, violando las reglas de beneficio y sostenibilidad, y de no cooperar con sus investigaciones. Según The Times, el caso se escuchará ante una comisión independiente tan pronto como este mes.

Las apuestas son altas para el club, sus rivales y la liga. Los campeones de Inglaterra forman parte de una amplia red de clubes bajo el paraguas de City Football Group. El grupo es mayoritariamente propiedad de Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, un miembro multimillonario de la familia gobernante de Abu Dabi, que se hizo cargo del club en 2008 y financió un gasto posterior en el mercado de fichajes. Desde entonces, la empresa de inversión estadounidense Silver Lake ha adquirido un 18 por ciento de participación en la compañía.

City ha negado los cargos. Soriano se negó a hacer comentarios sobre las disputas.

Sin embargo, la reciente actividad cautelosa en el mercado de fichajes de Manchester City contrasta con sus gastos todavía generosos en otras áreas. La nómina del club aumentó un 20 por ciento interanual a £423mn en 2022-23. La cantidad fue inflada por bonos pagados a jugadores por ganar el triplete de la Premier League, FA Cup y Champions League esa temporada.

City también ha gastado fuertemente en desarrollo juvenil — aunque está obteniendo un retorno de la inversión. Phil Foden, graduado de la academia juvenil, es una de las estrellas del primer equipo del club. El club obtuvo €24mn vendiendo jugadores de la academia, además de sus ganancias más amplias en el mercado de transferencias. Incluyen la venta, por alrededor de €18mn, de Liam Delap al Ipswich Town este verano.

Khaldoon al-Mubarak, director ejecutivo del fondo de inversión de Abu Dabi Mubadala y presidente de City Football Group, dijo que la academia del club “está produciendo nuevo talento de primera división y retornos financieros continuos confiables”.

Andrea Sartori, fundadora de la consultora Football Benchmark, sugirió que el cambio de rumbo de City también podría reflejar las presiones de las normas de gasto endurecidas para los clubes de élite.

La Premier League de Inglaterra esta temporada está probando nuevas reglas de costos de plantilla que limitarían el gasto de un club en jugadores. Las normas limitan el desembolso total a un total del 85 por ciento de los ingresos futbolísticos, más o menos la ganancia neta o pérdida de la negociación de jugadores. Las reglas revisadas son un cambio con respecto a un sistema que ha permitido a los clubes presentar pérdidas de hasta £105mn en tres temporadas. City y otros clubes en la Uefa Champions League enfrentarán un objetivo similar pero más estricto basado en solo el 70 por ciento de los ingresos futbolísticos a partir de 2025.

“Regulaciones más estrictas y la voluntad [de City] de convertirse en un club sostenible también podrían ser un impulsor de su estrategia de inversión deportiva”, dijo Sartori.

Sin embargo, personas cercanas al Manchester City insistieron en que las cambiantes regulaciones financieras no fueron un factor importante en motivar el bajo gasto de este verano en el mercado de fichajes. El club reportó una ganancia neta de £80mn para el año hasta el 30 de junio de 2023, frente a los £41mn del año anterior. La ganancia de 2022-23 se debió a una ganancia de £122mn por la negociación de jugadores.

Sin embargo, en general los clubes de fútbol se están volviendo más profesionales en su enfoque hacia el mercado de fichajes, según Soriano. Los equipos estaban dejando de lado su enfoque previo de instinto para favorecer un enfoque basado en datos, dijo Soriano. También había una batalla intensificada para identificar, adquirir y desarrollar talentos jóvenes.

El juicio humano seguía siendo vital para evaluar si los posibles reclutas serían una buena adaptación cultural, agregó, pero la analítica jugaría un papel creciente.

“No se puede hacer adquisiciones de jugadores que valen millones y tomar decisiones en minutos”, dijo Soriano. “Esto es lo que solía suceder en el fútbol en general hace una década. Esto ha evolucionado dramáticamente en el sentido correcto.”

