El Mal Mono mantiene su lugar como la serie de streaming más vista.

“

El crimen cómico Bad Monkey protagonizado por Vince Vaughn rápidamente se convirtió en la serie más popular en streaming, según analistas, y desde entonces se ha mantenido en esa posición durante una segunda semana. El programa de Apple TV+ sigue a un ex detective convertido en inspector de restaurantes resolviendo un asesinato extravagante con la esperanza de recuperar su antiguo empleo.

Y no es el único éxito actual de Apple. The Instigators sigue atrayendo espectadores.

Bad Monkey triunfa en Apple TV+

Desde el principio, Bad Monkey cuenta con tres fortalezas. Está basada en un bestseller, y la serie fue adaptada para Apple TV+ por Bill Lawrence, quien creó una pequeña serie llamada Ted Lasso… tal vez la hayas escuchado. Además, la nueva serie está protagonizada por Vince Vaughn, quien claramente es perfecto para este papel.

Eso es suficiente para comenzar bien. Se estrenó a mediados de agosto y casi de inmediato se ubicó en el puesto número 1 en la lista de Reelgood de las 10 mejores series de televisión en streaming. Luego se mantuvo en la cima durante una segunda semana, del 22 al 28 de agosto.

Las estimaciones de empresas como Reelgood son necesarias porque los servicios de streaming rara vez revelan cuántas personas sintonizan sus ofertas.

Los críticos también piensan que Bad Monkey ofrece cosas buenas. Obtuvo una calificación de aprobación del 92% en el sitio de agregación de críticas Rotten Tomatoes.

El crítico de The Times (UK) dijo: “Vaughn tiene un gran vehículo aquí, y si extrañas a Bruce Willis en la pantalla, como todos lo hacemos, hay momentos en los que Vaughn es un convincente doble, solo con un poco más de pelo”. Y el Chicago Sun-Times dijo: “Bad Monkey tiene éxito en capturar los elementos divertidos y jugosos del misterio de asesinato en el sur de Florida de Carl Hiaasen”.

Apple TV+ mismo dice:

“Basada en la exitosa novela de Carl Hiaasen en el New York Times y favorita de culto duradera, Bad Monkey cuenta la historia de Andrew Yancy (Vaughn), quien ha sido expulsado del Departamento de Policía de Miami y ahora es inspector de salud en las Islas Keys. Pero después de tropezar con un caso que comienza con un brazo humano pescado por turistas, se da cuenta de que si puede probar el asesinato, volverá. Solo necesita superar a una serie de excéntricos de Florida y un mono malo”.

Los primeros cuatro episodios de Bad Monkey se pueden ver ahora, y el quinto aparece el miércoles. Los nuevos episodios se emiten en miércoles sucesivos hasta el 9 de octubre.

No dejes de ver The Instigators

The Instigators se desempeñó bien en el streaming.

Foto: Apple TV+

The Instigators, una comedia de acción de compañeros protagonizada por Matt Damon y Casey Affleck, es otro éxito de Apple TV+. Sus dos estrellas interpretan a ladrones que roban a un político corrupto… y todo posible sale mal. La película se encuentra en el puesto 6 en la lista más reciente de ReelGood de las 10 películas de televisión más populares en streaming.

La reseña de Cult of Mac dijo: “The Instigators quizás no sea divertida para toda la familia – está clasificada como R por ‘lenguaje pervasivo y algo de violencia’ – pero está hecha a medida para una noche divertida comiendo palomitas de maíz y tal vez bebiendo unas cuantas botellas de Sam Adams”. (Lee más: The Instigators es diversión de acción y comedia estilo antiguo.)

The Instigators está listo para verse ahora en Apple TV+.

Mira estos y más en Apple TV+

Ver Bad Monkey, The Instigators, además de muchas otras series o películas viene con una suscripción a Apple TV+. El servicio cuesta $9.99 al mes con una prueba gratuita de siete días. También puedes obtenerlo a través de cualquier nivel del paquete de suscripción Apple One.

Y el servicio de video en streaming de Apple también incluye mucho más, por supuesto. Hay una biblioteca de dramas, comedias, musicales, programas infantiles, documentales de naturaleza, etc.

“