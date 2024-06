El mal genio de Rishi Sunak por el escándalo de las apuestas habla por sí solo | Noticias de Política

La Policía Metropolitana ha sido arrastrada – a regañadientes, según entiendo – a investigar a los candidatos a una semana de las elecciones. Incluso hace 24 horas esto no era el caso – Scotland Yard quería ocuparse de su propio personal – los oficiales investigados por la Comisión de Apuestas – y no más. Últimas elecciones: Farage responde a los comentarios del activista de Reforma. Pero a medida que los días han ido pasando, está claro que el problema se ha vuelto más complejo, y ahora ha ido más allá del alcance de la Comisión de Apuestas. Lo que ha cambiado es la realización por parte de las autoridades investigadoras de que necesitan investigar si algunos candidatos pueden haber quebrantado la ley sobre el mal desempeño en el cargo público. Esto está más allá del ámbito de la Comisión de Apuestas, que inició la investigación inicial, y ahora recae en la policía. Esto significa la perspectiva de que principalmente candidatos conservadores, incluido el asesor más cercano del primer ministro, potencialmente sean entrevistados bajo precaución, tal vez incluso antes del día de las elecciones. Puedes ver lo tenso que el tema hizo que Rishi Sunak se sintiera en la entrevista con el grupo de transmisión más temprano hoy. Su reticencia a dar más detalles sobre sus conversaciones con Craig Williams, quien era su enlace con un partido parlamentario frágil y rebelde, lo decía todo. El primer ministro argumentará que la Comisión de Apuestas le ha dicho que no comente, y como primer ministro, comentar sobre las investigaciones policiales podría ser visto como poner en peligro su independencia operativa. Sin embargo, Sir Keir Starmer y Labour desafiaron las instrucciones de la Comisión de Apuestas de mantener en silencio la investigación sobre uno de sus candidatos. No hay confirmación de una investigación policial activa específicamente sobre el Sr. Williams. A siete días de las elecciones, los votantes de su antiguo distrito de Montgomeryshire pueden sentir que tienen derecho a conocer todos los hechos antes del día de votación. Después de la emoción del debate del miércoles para el Sr. Sunak, las interminables repercusiones del escándalo de las apuestas están oscureciendo lo que podrían ser sus últimos días en el cargo.