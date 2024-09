El maestro de la aerodinámica de la F1, Adrian Newey, pone su reputación en juego.

“

A lo largo de una carrera de más de 40 años y 25 campeonatos mundiales, el ingeniero de Fórmula Uno Adrian Newey ha demostrado su talento para convertir “ideas locas en realidad” al construir autos de carreras de élite.

En un deporte conocido por su precisión técnica, el enfoque de Newey ha sido hacer repetidamente las mismas cuatro preguntas. “¿Cómo podemos aumentar el rendimiento? ¿Cómo podemos mejorar la eficiencia? ¿Cómo podemos hacer esto de manera diferente? ¿Cómo puedo hacer esto mejor?”, escribió en su memoria de 2017.

Un maestro de la aerodinámica, Newey es un raro diseñador de autos celebrado en un deporte donde los pilotos gladiadores dominan el tiempo en pantalla. Cuando el hombre de 65 años reveló su intención de dejar a los campeones reinantes Red Bull este año, la especulación rápidamente se desató. Sin embargo, nadie pensó que la jubilación atraería a un hombre alguna vez descrito por la leyenda de la F1 Frank Williams como “más competitivo que sus pilotos”.

Al unirse al equipo de F1 de Aston Martin como su socio técnico gerente, Newey está poniendo su reputación en juego. Todas las miradas están puestas en si puede repetir su éxito en un cuarto equipo y justificar aún más su estatus como una leyenda de la industria, así como su paquete salarial anual de más de £20 millones.

“Tenía alternativas. Podría estar navegando. Ha tomado la oportunidad de unirse con Lawrence Stroll para intentar repetir [su éxito]”, dijo Eddie Jordan, el ex propietario de un equipo de F1 y representante de Newey.

Al contratar a Newey, el multimillonario Stroll ha señalado su determinación de ganar campeonatos en el histórico color verde de las carreras británicas.

“Les puedo decir, Adrian es una ganga”, dijo Stroll. “He estado en el negocio por más de 40 años ahora, y nunca he estado más seguro. No es una inversión. Él es un accionista y un socio”.

Newey, quien comenzará oficialmente en Aston Martin el próximo año, también ha recibido algo de participación en el equipo de F1 en un movimiento que describe como tener “piel en el juego”.

Sin embargo, su etiqueta de precio, que es más de lo que ganan muchos pilotos e incluso algunos futbolistas de élite, ha levantado cejas entre algunos expertos en F1. Otros cuestionan su reciente contribución al éxito reciente de Red Bull, señalando la fortaleza del equipo, incluido su director técnico Pierre Waché.

El asunto del crédito por el éxito de Red Bull se planteó el año pasado, cuando la esposa de Newey, Amanda, publicó: “¡Qué tonterías!” en las redes sociales en respuesta a un artículo en la publicación de la industria Motorsport que tocaba cómo había evolucionado el ingenio técnico de Red Bull.

Al crecer en Stratford-upon-Avon, Newey desarrolló una pasión por las cuatro ruedas — y la ingeniería — de su padre veterinario, quien trabajaba en autos en su garaje. Newey dibujaba sus propios diseños de autos de carrera. A los 12 años sabía que quería diseñar autos de carrera para vivir.

Atraído por un túnel de viento utilizado por los equipos de F1, estudió aeronáutica en la Universidad de Southampton, razonando que los autos de carrera son más parecidos a los aviones.

Newey fue una influencia fundamental a medida que el deporte abrazaba la importancia de la aerodinámica en el rendimiento, con la “fuerza descendente”, el aire vertical que empuja hacia abajo los autos, aumentando el agarre y la velocidad en las curvas.

Escribió su nombre en la historia de la F1 en Williams y McLaren por su papel en autos ganadores de campeonatos en la década de 1990. También experimentó una tragedia con el accidente que resultó en la muerte del legendario piloto brasileño Ayrton Senna en un auto de Williams en 1994.

Newey fue contratado por el fallecido Dietrich Mateschitz, cofundador multimillonario de Red Bull, de McLaren poco después de comprar el antiguo equipo de F1 de Jaguar en 2004. El equipo logró ganar ambos campeonatos — de pilotos y constructores — durante cuatro años seguidos, de 2010 a 2013.

Después de siete años de dominio de Mercedes, Red Bull regresó a la parte delantera de la parrilla en 2021, cuando Max Verstappen ganó polémicamente el campeonato de pilotos a Lewis Hamilton. El RB19 del equipo el año pasado fue uno de los autos de F1 más dominantes de la historia, ganando 21 de 22 carreras.

El potencial de Newey en Aston Martin no es la única razón por la que el deporte se ha conmocionado por su movimiento. Los seguidores de la F1 también estarán observando cómo se ajustará Red Bull tras la interrupción de este año cuando una empleada acusó al jefe del equipo, Christian Horner, de comportamiento inapropiado. Horner negó las acusaciones y fue absuelto después de una investigación.

El ingeniero, que todavía usa un lápiz para hacer dibujos en lugar de una computadora, liderará a los pilotos de Aston Martin — el doble campeón mundial Fernando Alonso y el hijo de Stroll, Lance — para convertir un equipo mediocre en campeones. Desde que Stroll renombró el equipo, Aston Martin ha terminado séptimo, séptimo y quinto en el campeonato.

También deberá abordar la próxima revisión regulatoria de la F1 en 2026, que requiere la construcción de una generación completamente nueva de auto de F1, más ágil con una aerodinámica renovada.

El diseñador tendrá la libertad de una fábrica de F1 recién construida y un túnel de viento. Honda, que ayudó a impulsar los recientes campeonatos de Red Bull, se ha comprometido a suministrar el motor.

Damon Hill, quien condujo un Williams diseñado por Newey hacia la victoria en el campeonato de 1996, dice que el diseñador tiene una comprensión especial de lo que los pilotos necesitan.

“Él entiende que el auto es una herramienta para el piloto y no sirve de nada crear una bestia que nadie pueda conducir”, Hill le dijo al Financial Times. “Él realmente entiende que tu trasero está en ese asiento y si te asusta, no va a ser bueno”.

Aunque Hill compara la F1 con una “bomba sin explotar” que puede “explotar en tu cara”, dice que la experiencia de Newey significa que está listo. “Si no puede llevar a [Aston Martin] del mediocampo al frente, me asombraría”, dijo.

