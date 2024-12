El Lord Blunkett dice que el gobierno ‘no le debe a las personas si no se molestan en trabajar’ | Noticias de Política

El ex secretario de interior David Blunkett ha dicho que el gobierno “no te debe” si la gente “no quiere” trabajar.

Lord Blunkett, quien también fue secretario de trabajo y pensiones bajo Tony Blair, dijo que algunos jóvenes enfrentan presión de sus familias para no trabajar porque pueden perder su subsidio de vivienda una vez que consiguen un trabajo, incluso si es mal remunerado.

Actualmente, el subsidio de vivienda de los solicitantes se reduce en 65p por cada £1 de ingresos por encima del monto que son elegibles para recibir por vivienda.

El parium laborista, 77 años, dijo que el gobierno necesita crear un equilibrio donde esté “absolutamente claro que levantarse por la mañana e ir a trabajar y tener una ética laboral vale la pena”.

“Si no te importa, entonces me temo que no te debemos”, dijo al Sunday Telegraph.

“Tenemos la obligación de ayudar a las personas.

“No tenemos la obligación de ayudar a las personas si no están dispuestas a ayudarse a sí mismas”.

Añadió que los hogares completos deberían perder su subsidio de vivienda si no buscan trabajo.

Lord Blunkett dijo que apoya el impulso del gobierno para “poner a trabajar a Gran Bretaña” pero dijo que los ministros tendrán que adoptar un enfoque más radical si quieren lograr su objetivo de tasa de empleo del 80%.

El par, que creció en la pobreza en los años 50, dijo que debe haber una actitud de “algo por algo” para los beneficios y pidió que el sistema se parezca más al New Deal que el gobierno laborista bajo el Sir Tony introdujo en 1998 para ayudar a los desempleados a largo plazo.

Ayudó al hijo de Lord Blunkett a encontrar trabajo, lo que dijo “fue una tabla de salvación”.

“Y a partir de ahí siguió, no solo consiguió un trabajo, sino que obtuvo un título de posgrado”, dijo al Sunday Telegraph.

“Fue el comienzo de una comprensión de lo que él sentía que le convendría en términos de futuro aprendizaje y ganancia”.

El peer criticó la “falta de narrativa” del Partido Laborista, como él mismo lo calificó, en torno a su visión para la economía.

El chanceler Rachel Reeves ha olvidado algunas cosas.