El liderazgo del ‘Código Vikingo’ de Nicolai Tangen, un CEO de un fondo de inversión no temeroso de enfrentarse a Elon Musk

“

En los últimos años, he estado lidiando con una aparente contradicción: ¿Cómo habilitar una cultura de alto rendimiento arraigada en valores? Para explorar esto, he estado buscando una filosofía que entienda el progreso y la activación como algo profundamente humano y que forme la base para una cultura en la que tanto el colectivismo como el individualismo puedan florecer. A esto lo llamo el “Código Vikingo”. Me inspiré en mi tierra natal, Noruega, y sus individuos extraordinarios y logros en deportes, educación, política y negocios. Sin embargo, el Código Vikingo no se limita a Noruega; tiene el potencial de servir como una brújula universal.

Un fresco día de otoño en las calles de París. Tengo el honor y el placer de hablar ante un grupo de destacados CEOs y políticos en la Embajada Real de Noruega—La Norvège en France. Las conversaciones en este día no son discusiones comerciales típicas. Están impregnadas de un profundo sentido de propósito y un compromiso con una causa mayor que el lucro, enriquecidas por el jefe del fondo soberano más grande del mundo, Nicolai Tangen.

Mientras escucho a Tangen, me doy cuenta de lo arraigado que está en la cultura noruega. Tangen combina el éxito personal con un profundo compromiso con el bien común. En él, veo la base de una nueva comprensión de logro y éxito.

Unos meses más tarde, vuelvo a encontrarme con Tangen en las nevadas calles de Davos durante el Foro Económico Mundial. A toda prisa y con una agenda ajustada, llevando su mochila noruega típica, todavía parece tener tiempo infinito para una conversación. Hay algo mágico en las personas que parecen tener tiempo, están presentes y aún así logran tanto.

Liderazgo moderno

Tangen, con su distintivo acento noruego-inglés y siempre en movimiento con su mochila, encarna la imagen del moderno vikingo: siempre en movimiento, constantemente activo y ocupado. Su lugar de nacimiento, Kristiansand, es modesto y difícilmente sugiere cómo podría haber conquistado una posición tan extraordinaria. Como jefe de Norges Bank Investment Management, administra el fondo soberano noruego. Este fondo, establecido en 1990, es el pilar de la economía noruega y proviene de los excedentes crecientes del sector del petróleo noruego. El objetivo es invertir los ingresos actuales de la producción de petróleo y gas noruego a largo plazo para preservarlos para las generaciones futuras en la era posterior al petróleo.

Con este fin, el fondo invierte globalmente en una variedad de activos, incluidas acciones, bonos y bienes raíces. Tangen ha aumentado la transparencia del fondo al, por ejemplo, publicar las decisiones de voto del fondo cinco días antes de las reuniones generales anuales. Esto ha fortalecido la influencia del fondo en la gobernanza corporativa y las iniciativas de protección del clima. Bajo el dinamismo de Tangen, este fondo prospera. Desde que asumió el cargo en septiembre de 2020, el fondo ha crecido constantemente de $1.1 billones a $1.7 billones, a pesar de todos los desafíos globales. Esto equivale a aproximadamente $300,000 por noruego, y el retorno promedio a largo plazo de alrededor del 6% por año ha fortalecido la confianza en el fondo.

Tradicionalmente, el CEO del fondo soberano operaba tras bastidores, pero Tangen brilla a la vista del público. Su podcast In Good Company, disponible en plataformas como YouTube y Spotify, ha llamado la atención. Tangen es una especie de moderno influencer. Informa sobre asuntos corporativos y emprendimiento, educa sobre clima y sostenibilidad y brinda información detrás de escena de su fondo mientras habla con figuras destacadas de los negocios y los medios de comunicación.

Accesible, cercano, pero centrado, aboga en el podcast por una nueva ética del rendimiento al compartir sus perspectivas sobre el trabajo duro y sus valores con el público. Llega a jóvenes, al público en general, a inversores y empresarios por igual. A veces lo ves con ropa deportiva que recuerda a la estrella del fútbol Erling Haaland; otras veces habla sobre gigantes tecnológicos como el fundador de OpenAI, Sam Altman, o intercambia ideas con grandes como Bill Gates, Elon Musk, Larry Fink o Satya Nadella. La audiencia tiene la impresión: Tangen es uno de nosotros, pero también un líder que se destaca y lleva consigo a toda una comunidad. Esto no solo afila inteligentemente el perfil del fondo, sino que también despierta interés y lo posiciona como un empleador atractivo en la “guerra por el talento” global. Lo que alguna vez fue un papel de gestión tradicional hoy ha sido llevado a la vida por Tangen como liderazgo moderno.

Disputa con Elon Musk

Tangen representa consistentemente la creencia de que el éxito se logra a través del trabajo arduo y la dedicación. Mantiene en mente la imagen completa pero se mantiene arraigado en sus microambiciones a corto plazo y valora el proceso y los pequeños momentos que se suman a la realización de ambiciones más grandes. Encontrarse con él es como sumergirse brevemente en un remolino de dedicación, aspiración e inspiración.

A través de sus acciones y palabras, Tangen encarna un rechazo de las normas tradicionales, pero lo hace tejiendo su historia de éxito individual en la narrativa más amplia del progreso colectivo. Es una prueba del potencial del Código Vikingo, donde la impulsión individual y el espíritu comunitario pueden construir una poderosa simbiosis para el cambio. La historia de Tangen no es solo a