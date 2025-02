El líder rebelde de la República Democrática del Congo cuyos combatientes han creado caos

El Republico Democrático del Congo está en crisis: los combatientes del notorio grupo rebelde M23 han estado avanzando por el este del país, luchando contra el ejército nacional y capturando lugares clave a su paso.

En solo quince días, se dice que miles de personas han muerto y los enfrentamientos han desatado una guerra de palabras entre el Congo y su vecino, Ruanda.

Entonces, ¿cómo llegó el Congo – el país más grande de África subsahariana – hasta aquí?

Los orígenes de este complejo conflicto se pueden entender a través de la historia de un hombre – el líder del M23, Sultani Makenga, quien es objeto de diversas acusaciones de crímenes de guerra.

Para retroceder en la vida de Makenga hasta ahora es adentrarse en décadas de guerra, intervención extranjera intermitente y el persistente atractivo de los ricos recursos minerales del Congo.

Su vida comenzó el día de Navidad de 1973, cuando nació en la exuberante ciudad congoleña de Masisi.

Criado por padres del grupo étnico Tutsi, Makenga dejó la escuela a los 17 años para unirse a un grupo rebelde Tutsi al otro lado de la frontera en Ruanda.

Este grupo, llamado Frente Patriótico Ruandés (RPF), exigía una mayor representación de los Tutsi en el gobierno de Ruanda, que en ese momento estaba dominado por políticos de la mayoría Hutu.

También querían que los cientos de miles de refugiados Tutsi que habían sido expulsados del país por la violencia étnica pudieran regresar a casa.

Durante cuatro años, Makenga y el RPF lucharon contra el ejército dominado por Hutus en Ruanda. Su batalla se entrelazó con el genocidio de 1994, cuando extremistas Hutus mataron a 800.000 tutsis y hutus moderados.

Cuando se mira atrás en ese tiempo en una rara entrevista de 2013, Makenga dijo: “Mi vida es la guerra, mi educación es la guerra, y mi idioma es la guerra… pero yo respeto la paz”.

El RPF gradualmente tomó más y más tierras antes de marchar hacia la capital de Ruanda, Kigali, y derrocar al gobierno extremista Hutu – muchos de los cuales huyeron hacia lo que ahora es el Congo.

Con el RPF en el poder, Makenga fue absorbido en el ejército oficial de Ruanda y ascendió al rango de sargento y comandante adjunto de pelotón.

“Él era muy bueno para organizar emboscadas”, dijo uno de los compañeros luchadores del RPF de Makenga al Instituto de Investigación sin fines de lucro Rift Valley.

Sin embargo, su progreso en el ejército ruandés alcanzó un límite. El hecho de que solo tuviera una educación básica y hablara francés e inglés roto era “un obstáculo para su carrera militar”, dijo el Instituto de Investigación del Rift Valley.

Makenga’s Los combatientes del M23 ahora están a cargo en Goma [AFP]

También se dice que Makenga, hasta el día de hoy, es muy reservado y tiene dificultades para hablar en público.

En 1997, fue parte de las fuerzas respaldadas por Ruanda que terminaron tomando el poder en el Congo, derrocando al longevo gobernante Mobutu Sese Seko. En su lugar, instalaron al veterano líder rebelde congoleño Laurent Kabila.

Sin embargo, Makenga comenzó a chocar con sus superiores – fue arrestado por las autoridades ruandesas después de negarse a obedecer órdenes de regresar a Ruanda, según un informe del Consejo de Seguridad de la ONU.

Por lo tanto, fue encarcelado durante varios años en la isla de Iwawa.

Mientras tanto, las relaciones entre Kabila y los nuevos líderes de Ruanda se deterioraron.

Ruanda había buscado aplastar a los milicianos hutus responsables del genocidio pero que habían huido al otro lado de la frontera en 1994. El temor de Ruanda era que pudieran regresar y perturbar la estabilidad duramente ganada del país.

Pero Kabila no había logrado detener a los militantes de organizar y también comenzó a expulsar a los soldados ruandeses.

Como resultado, Ruanda invadió el Congo en 1998. Cuando Makenga fue liberado de prisión, fue nombrado para servir como comandante en la línea del frente con un grupo rebelde respaldado por Ruanda.

La reciente violencia en el avance hacia Goma y en la ciudad misma supuestamente mató a miles de personas en solo dos semanas [AFP]

Con los años, se ganó una reputación por ser altamente estratégico y hábil para comandar grandes grupos de soldados en batalla.

Después de que las tropas ruandesas cruzaron al Congo, hubo un aumento de la discriminación contra la comunidad Tutsi. Kabila alegó que los tutsis apoyaban la invasión, mientras que otros funcionarios incitaron al público a atacar a miembros del grupo étnico.

Makenga – aún en el Congo – acusó al líder congoleño de traicionar a los luchadores tutsis, diciendo: “Kabila era un político, mientras que yo no. Soy un soldado y el lenguaje que conozco es el de la pistola”.

Varios países vecinos fueron arrastrados al conflicto y una gran fuerza militar de la ONU fue desplegada para tratar de mantener el orden.

Se cree que más de cinco millones de personas murieron en la guerra y sus consecuencias – la mayoría por hambre o enfermedades.

La lucha oficialmente terminó en 2003 pero Makenga continuó sirviendo en grupos armados opuestos al gobierno congoleño.

En el espíritu de la reconciliación, rebeldes tutsis como Makenga fueron finalmente amalgamados en las fuerzas armadas del gobierno congoleño, en un proceso llamado “mixage”.

Pero los cimientos políticos en el Congo están en constante cambio – Makenga eventualmente desertó del ejército para unirse a la creciente rebelión del M23.

El M23 se había vuelto cada vez más activo en el este del Congo, declarando que estaban luchando para proteger los derechos de los tutsis y que el gobierno no había cumplido un acuerdo de paz firmado en 2009.

Makenga fue elevado al rango de general del M23, y poco después, al puesto más alto.

En noviembre de 2012 lideró a los rebeldes en un levantamiento brutal, en el que capturaron la ciudad de Goma, una importante ciudad del este con una población de más de un millón de personas.

El Congo y la ONU acusaron al gobierno dominado por tutsis de Ruanda de respaldar al M23 – una acusación que Kigali ha negado persistentemente. Pero recientemente, la respuesta oficial ha cambiado, con portavoces del gobierno afirmando que los enfrentamientos cerca de su frontera son una amenaza para la seguridad.

Para 2012, Makenga y otros en el M23 enfrentaban graves acusaciones de crímenes de guerra. Estados Unidos impuso sanciones en su contra, diciendo que era responsable del “reclutamiento de niños soldados y campañas de violencia contra civiles”. Makenga dijo que las acusaciones de que el M23 usaba niños soldados eran “infundadas”.

En otro lugar, la ONU dijo que él había cometido, y era responsable de, actos como matar y mutilar, violencia sexual y secuestro.

Makenga ha estado involucrado en varias rebeliones contra el gobierno del Congo [AFP]

Junto con la congelación de activos, Makenga enfrentaba una amarga división dentro del M23. Uno de los bandos lo respaldaba como líder mientras que el otro apoyaba a su rival, el general Bosco Ntaganda.

El Proyecto Suficiente, un grupo sin fines de lucro que trabaja en el Congo, dijo que las dos facciones descendieron a una “guerra de verdad” en 2013 y como resultado murieron tres soldados y ocho civiles.

EL lado de Makenga triunfó y el general Ntaganda huyó a Ruanda, donde se entregó a la embajada de Estados Unidos.

Apodado el “Terminator” por su crueldad, el general Ntaganda fue sentenciado finalmente por la Corte Penal Internacional (CPI) a 30 años por crímenes de guerra.

Sin embargo, meses después del triunfo de Makenga, otra amenaza más grande apareció. La ONU había desplegado una fuerza de 3.000 soldados con el mandato de apoyar al ejército congoleño en la recuperación de Goma, lo que llevó al M23 a retirarse.

El grupo rebelde fue expulsado del país y Makenga huyó a Uganda, un país que también ha sido acusado de apoyar al M23 – una acusación que niega.

Uganda recibió una solicitud de extradición de Makenga por parte del Congo, pero no actuó.

Pasaron ocho años. Docenas de otros grupos armados vagaban por el rico en minerales este, sembrando el caos, pero las autoridades congoleñas estaban libres de los militantes más notorios.

Eso fue, hasta 2021.

Makenga y sus rebeldes volvieron a empuñar armas, capturando territorio en la provincia de Kivu del Norte.

Varios ceses al fuego entre el M23 y las autoridades congoleñas han fracasado, y el año pasado un juez sentenció a Makenga a muerte en ausencia.

Durante el último avance del M23, en el que se dice que los rebeldes son apoyados por miles de soldados ruandeses, Makenga apenas ha sido visto en público.

En cambio, deja los discursos públicos y declaraciones a su portavoz, y a Corneille Nangaa, quien lidera una alianza de grupos rebeldes que incluye al M23.

Pero Makenga sigue siendo un jugador clave, pareciendo enfocarse en la estrategia detrás de bambalinas.

Ha dicho que su lucha incansable ha sido por sus tres hijos, “para que un día tengan un futuro mejor en este país”.

“No debería ser visto como un hombre que no quiere la paz. Tengo un corazón, una familia, y gente por la que me preocupo”, dijo.

Pero millones de personas comunes están pagando el precio de este conflicto, y si es capturado por las fuerzas congoleñas, Makenga enfrenta la pena de muerte.

Sí, está decidido.

“Estoy dispuesto a sacrificar todo”, dijo.