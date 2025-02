El líder de extrema derecha alemán se reunirá con el Primer Ministro húngaro Orbán

Yahoo está utilizando inteligencia artificial para generar conclusiones de este artículo. Esto significa que la información puede que no siempre coincida con lo que está en el artículo. Identificar errores nos ayuda a mejorar la experiencia. Generar Conclusiones Clave. El líder del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, se espera que esté en Budapest más tarde el miércoles para conversar con el Primer Ministro húngaro Viktor Orbán, menos de dos semanas antes de las elecciones parlamentarias de Alemania. Las conversaciones oficiales están planeadas en la residencia oficial de Orbán en el antiguo monasterio carmelita en el Castillo de Budapest, seguidas por una conferencia de prensa conjunta a las 11:20 am. Orbán previamente dijo al periódico Neue Zürcher Zeitung que Weidel había solicitado la reunión. La AfD ha enfatizado desde hace mucho su proximidad a las políticas populistas de derecha de Orbán y anti-UE. El año pasado, Weidel dijo que tenía una gran admiración por Orbán, así como por el líder del partido de extrema derecha de Austria, Herbert Kickl. Sin embargo, la reunión también podría ser interesante para Orbán, quien ha estado trabajando durante años para consolidar las fuerzas de derecha y extrema derecha en Europa. La AfD aún no es miembro del grupo de derecha Patriotas de Europa en el Parlamento Europeo, que Orbán fundó. La AfD está en segundo lugar con alrededor del 20% en las encuestas de opinión antes de las elecciones del 23 de febrero.