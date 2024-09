El libro del señor Brady incluye perspicacia sobre el ex primer ministro Rishi Sunak

Kingmaker está fuera la próxima semana el 26 de septiembre con algunas secciones cortas del libro bomba ya disponibles en The Telegraph.

Exalumno de Altrincham Grammar School for Boys, Lord Brady estaba en sus 20 años cuando se convirtió en el MP de Altrincham y Sale West por primera vez.

En 2010, se convirtió en el presidente del Comité 1922 y estuvo en el cargo hasta su renuncia como MP de Altrincham y Sale West antes de las elecciones generales.

Entre las revelaciones en el libro bomba está que no hubo más de 10 votos de no confianza contra el ex-PM Rishi Sunak, mucho menos que los 52 votos de no confianza para desencadenar una contienda por el liderazgo del Partido Conservador, en la antesala del gran día el 4 de julio.

Anteriormente Tim Whiting, Director General del Black & White Publishing Group, dijo: “Desde la publicación de su primer libro el año pasado, la lista de Ithaka Press está creciendo cada vez más. Con 2024 siendo su primer año completo de publicación, es tan emocionante lanzar este libro explosivo en otoño.

“[Lord Brady] ha estado en el corazón del Partido Conservador durante muchos, muchos años, bajo una variedad de Primeros Ministros, y Kingmaker será una visión de un período extraordinario. No puedo esperar a que lo publiquemos.”

Lord Brady cambió la Cámara de los Comunes por la Cámara de los Lores después de su inclusión en los Honores de Disolución el día de las elecciones generales.

Fue juramentado en la Cámara de los Lores hace aproximadamente dos semanas con el apoyo de Lord Howard of Lympne y de la Baronesa Williams of Trafford.

Este artículo fue escrito por Jack Tooth. Para contactarlo, envíe un correo electrónico a [email protected] o siga @JTRTooth en Twitter.