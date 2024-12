El libro de Conor Niland ‘La Raqueta’ documenta el miedo y el odio en la gira de tenis.

Cuando Conor Niland recibió £30,000 por ganar el Premio del Libro de Deportes del Año de William Hill hace tres semanas, fue el doble de lo que ganó en toda su carrera profesional de tenis de siete años.

Esto encapsula perfectamente de qué se trata el libro ganador de Niland, “The Racket”: la realidad de ser un jugador de tenis fuera de la élite. Para jugadores como Niland, que alcanzó el puesto más alto del mundo No. 129 y nunca llegó más allá de la primera ronda en un torneo importante, el glamour de los Grand Slam cede paso a la lucha de los circuitos de segunda (Challenger) y tercera (ITF) categoría, recorriendo el mundo en vuelos baratos, y un aterrador viaje en coche por el campo de Uzbekistán sin cinturón de seguridad.

“The Racket” abarca un lado del tenis a menudo eclipsado por eventos más grandes y nombres más conocidos, lo que es parte de la razón por la que ha capturado la imaginación no solo de los aficionados al deporte, sino también del público deportivo en general. “Es muy accesible para las personas que no siguen el tenis, pero no está simplificado de ninguna manera para aquellos que conocen y comprenden el deporte”, dice Niland en una entrevista por Zoom a principios de diciembre.

Parte de lo que hace que el libro del capitán del equipo de la Copa Davis de Irlanda sea tan fascinante es su discusión sobre los desafíos mentales del tenis, que son variados e intensos. Niland ve el libro como una contraparte de “Open”, la sincera autobiografía de 2009 del ocho veces campeón de Grand Slam Andre Agassi, que trata temas similares pero se centra en la élite del tenis. También tiene afinidad con “Challengers”, la película de tenis de Zendaya que se centra en un jugador de tenis profesional de alto nivel que intenta volver a la gloria en el circuito Challenger.

“Estás mucho en tu cabeza, eso es seguro”, dice Niland, explicando que músicos y actores que esperan ‘triunfar’ se han acercado después de sentirse identificados con su historia. “Estás solo. Y tienes mucho tiempo para reflexionar … El tenis te exige mucho”.