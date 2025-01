El lento regreso del lince ibérico

Con sus manchas de leopardo, Navarro, un lince macho, llama durante la temporada de apareamiento mientras se acerca a una trampa de cámara. Justo por debajo de los 100 cm (39 pulgadas) de longitud y 45 cm de altura, el lince ibérico es una vista rara. Pero ahora hay más de 2,000 en estado salvaje en toda España y Portugal, por lo que es mucho más probable que los veas que hace 20 años. “El lince ibérico estaba muy, muy cerca de la extinción”, dice Rodrigo Serra, quien dirige el programa de reproducción en toda España y Portugal. En el punto más bajo, quedaban menos de 100 linces en dos poblaciones que no interactuaban, y solo 25 de ellos eran hembras en edad reproductiva. “La única especie de felino amenazada a este nivel fue el tigre de dientes de sable hace miles de años”. La disminución de la población de linces se debió en parte a que cada vez se utilizaba más terreno para la agricultura, a un aumento de las fatalidades en las carreteras y a la lucha por la comida. Los conejos salvajes son presas esenciales para el lince y dos pandemias llevaron a una caída del 95% en su número. Para el 2005, Portugal no tenía linces, pero también fue el año en que España vio nacer la primera camada en cautiverio. Pasaron otros tres años antes de que Portugal decidiera un plan nacional de acción para la conservación de la especie. Se construyó un Centro Nacional de Cría para Linces Ibéricos en Silves, en el Algarve. Aquí son monitoreados las 24 horas del día. El objetivo es doble: prepararlos para la vida en la naturaleza y emparejarlos para la reproducción. Serra habla en susurros, porque incluso a una distancia de 200 m puedes causar estrés a los animales en las 16 jaulas donde se mantienen la mayoría de los animales. A veces, sin embargo, el estrés es exactamente lo que los linces necesitan. La clínica en Silves se asegura de que los linces estén listos para la vida en la naturaleza [BBC/António Fernandes]. “Cuando notamos que una camada se está volviendo un poco más confiada, entramos y los perseguimos y hacemos ruido para que vuelvan a tener miedo y trepen las cercas”, dice Serra. “Los estamos entrenando para que no se acerquen a la gente en la naturaleza”. Eso es en parte por su propia protección, pero también para que se mantengan alejados de las personas y sus animales. “Un lince debería ser un lince, no ser tratado como un gato doméstico”. Por lo tanto, los linces nunca asocian la comida con las personas, son alimentados a través de un sistema de túneles en el centro. Luego, cuando llega el momento, son liberados en la naturaleza. La genética determina dónde terminan, para disminuir los riesgos de endogamia o enfermedad. Incluso si un lince nació en Portugal, podría ser llevado a España. Pedro Sarmento es responsable de reintroducir el lince en Portugal y ha estudiado al lince ibérico durante 30 años. “Como biólogo, hay dos cosas que me sorprenden cuando estoy manejando un lince. Es un animal con una cabeza bastante pequeña para su cuerpo y unas patas extraordinariamente anchas. Eso les da un impulso y una habilidad para saltar que son raros”. El programa de cría y el regreso del lince han sido aclamados como grandes éxitos, pero a medida que sus números aumentan también pueden surgir problemas. Dado que los linces suelen ser liberados en terrenos privados en Portugal, los organizadores del programa de reproducción tienen que llegar a un acuerdo primero con los propietarios. A partir de ahí, a dónde van los animales depende de ellos, y aunque ha habido algunos ataques a gallineros, Sarmento dice que no han sido muchos. “Esto puede causar inquietudes entre los lugareños. Hemos estado fortaleciendo las coops para que los linces no puedan acceder a ellos, y en algunos casos seguimos monitoreando a los linces y los asustamos si es necesario.” Él cuenta la historia de Lítio, uno de los primeros linces liberados en Portugal. Durante seis meses, Lítio se mantuvo en la misma área, pero luego el equipo perdió su rastro. Eventualmente llegó a Doñana, un parque nacional del sur de España de donde había venido originalmente. Como Lítio estaba enfermo, fue tratado y luego devuelto al equipo de reproducción en el Algarve. En cuestión de días de su liberación del centro, comenzó a dirigirse de nuevo hacia Doñana, nadando a través del río Guadiana para llegar a España. Por un tiempo desapareció, pero eventualmente fue llevado de regreso al Algarve. Cuando fue liberado por tercera vez, Lítio no se aventuró de regreso a España, sino que caminó 3 km (dos millas), encontró una hembra y nunca se movió de nuevo. “Es el lince más antiguo que tenemos aquí, y desde entonces ha tenido muchas crías”, dice Sarmento. Tres décadas después de que España decidiera salvar al lince, la especie ya no está en peligro de extinción, y Sarmento espera que alcance un estado favorable de conservación para el 2035. Para que eso ocurra, los números deben llegar a 5,000-6,000 en estado salvaje. “Vi a la especie desaparecer. Es surrealista que estemos en un lugar donde podemos ver linces en la naturaleza o a través de trampas de cámara casi a diario”, dice Sarmento. El equipo de reproducción no está siendo complaciente y hay riesgos involucrados en su trabajo. El año pasado, el 80% de las muertes de linces ocurrieron en las carreteras. Por ahora, sin embargo, se sienten seguros de que el lince ibérico ha sido salvado.