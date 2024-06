El legado polarizador de Julian Assange: De hacker a figura perseguida

Durante su odisea de dos décadas de hacker australiano a celebridad de los medios de comunicación de la nueva era, figura perseguida, prisionero perpetuo y finalmente, un hombre libre, Julian Assange siempre ha sido más fácil de caricaturizar que de caracterizar. La falta de una etiqueta acordada para el Sr. Assange, ¿es un cruzado heroico por la verdad o un filtrador imprudente que puso en peligro vidas?, hace que cualquier evaluación de su legado sea ambigua en el mejor de los casos. Sea cual sea el juicio de la historia sobre el Sr. Assange, su aparición el miércoles en un tribunal en una isla remota del Pacífico, donde se declaró culpable de un solo cargo de violación de la Ley de Espionaje de EE. UU., fue un epílogo apropiado para una historia que siempre ha parecido más extraña que la ficción. Desde que estableció WikiLeaks en 2006, el Sr. Assange, de 52 años, ha sido una figura polarizadora, utilizando Internet para solicitar y publicar secretos gubernamentales. Sus revelaciones, desde cables diplomáticos confidenciales hasta muertes de civiles en las guerras estadounidenses en Afganistán e Irak, lo convirtieron en valiente para aquellos que creían en su evangelio de transparencia radical. Para otros que temían que la información que revelaba pudiera causar la muerte de personas, era destructivo, incluso si nunca hubo pruebas de que lo hiciera. Después de que sus filtraciones sensacionales provocaran la ira de la Casa Blanca, el Sr. Assange pasó 12 años en Londres luchando contra la extradición, primero a Suecia y luego a Estados Unidos. Aislado en una embajada sudamericana y luego languideciendo en una prisión británica, volvió a aparecer en los titulares cada vez que un tribunal dictaminaba sobre su última apelación. Se convirtió menos en un insurrecto de vanguardia que en un retroceso fantasmal a otra época. “Julian Assange ha sacrificado durante tantos años la libertad de expresión, la libertad de prensa,” dijo Barry Pollack, un abogado que representó al Sr. Assange en sus negociaciones de culpabilidad con las autoridades estadounidenses, el miércoles en Canberra, Australia. “Él sacrificó su propia libertad.” En su mejor momento, WikiLeaks iluminó rincones oscuros, a menudo trabajando con organizaciones tradicionales de medios de comunicación para exponer abusos como asesinatos extrajudiciales en Kenia. Documentos publicados por WikiLeaks sobre los excesos de la familia gobernante de Túnez presagiaron la agitación que barrió la región. Alan Rusbridger, ex editor en jefe de The Guardian que trabajó extensamente con el Sr. Assange, dijo que WikiLeaks merecía crédito por acelerar los cambios políticos de la Primavera Árabe. Mientras que el Sr. Assange cambió indiscutiblemente la historia, no está claro si lo hizo de la manera que él y sus apóstoles pudieran haber esperado cuando alcanzaron prominencia mundial en 2010 al publicar un video en WikiLeaks de un ataque de helicóptero estadounidense en Bagdad que resultó en la muerte de un fotógrafo de Reuters. “Piensa en la motivación de Julian Assange con respecto a Irak y Afganistán”, dijo P.J. Crowley, quien era portavoz del Departamento de Estado cuando WikiLeaks publicó 250,000 cables diplomáticos confidenciales en 2010, un proyecto en el que el sitio colaboró inicialmente con The New York Times y otros. “Salimos de Irak, regresamos y todavía estamos allí”, dijo Crowley. “Nos quedamos en Afganistán durante una década después de WikiLeaks. Su legado es colaborar con la inteligencia rusa, ya sea intencionalmente o no, para ayudar a Rusia a elegir a Donald Trump.” La experiencia de Mr. Crowley con el Sr. Assange es acuciosa y personal: se vio obligado a renunciar a su cargo después de criticar el trato del Pentágono a Chelsea Manning, analista de inteligencia del ejército de EE. UU. que descargó miles de documentos, incluidos esos cables, de una red gubernamental clasificada y los subió a WikiLeaks. Las opiniones sobre el Sr. Assange se volvieron amargas después de que WikiLeaks, en medio de la campaña presidencial de 2016, publicara correos electrónicos demócratas que habían sido hackeados por una agencia de inteligencia rusa. Aliados de Hillary Clinton lo citaron como uno de los múltiples factores que contribuyeron a su derrota ante el Sr. Trump. Como secretaria de Estado, la Sra. Clinton tuvo que disculparse con líderes extranjeros por detalles embarazosos en cables enviados por diplomáticos estadounidenses al Departamento de Estado. En un caso, el ministro de Asuntos Exteriores de una nación del Golfo Pérsico se negó a permitir que tomaran notas en una reunión con ella, por temor a que sus comentarios fueran filtrados. “Parte de este daño a la política exterior estadounidense era irreparable,” dijo Vali R. Nasr, un alto funcionario del Departamento de Estado en ese momento, que ahora enseña en la Universidad Johns Hopkins. “Puedes disculparte por ello, pero no puedes deshacerlo.” Pero el Sr. Nasr dijo que el furor causado por WikiLeaks también reveló algo que Estados Unidos pudo usar a su favor más tarde: el valor de las relaciones públicas de la inteligencia. Antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, las agencias de inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña desclasificaron selectivamente material sobre las actividades de Rusia para advertir al presidente Vladimir V. Putin y movilizar el apoyo occidental. Los funcionarios estadounidenses justificaron su enjuiciamiento del Sr. Assange por cargos de espionaje diciendo que disuadiría a otros posibles filtradores de material clasificado. Pero también reflejó un sentido colectivo de shock por la facilidad con la que los secretos más celosamente guardados de la nación podían ser comprometidos. “La persecución de Assange tiene que ver con compensar tu debilidad disparando al mensajero”, dijo el Sr. Nasr. El mensajero resultó esquivo. El prolongado exilio del Sr. Assange en Gran Bretaña, durante el cual pasó siete años en la embajada ecuatoriana y cinco años en la prisión de Belmarsh en Londres, lo convirtió de un impresario mediático intrépido en una figura de resistencia perseguida, aunque firme. Los seguidores acamparon afuera de la embajada, donde se le había otorgado asilo, sosteniendo pancartas y coreando “¡Liberen a Assange!” Los detractores lo veían como un buscador de publicidad errático. Alegando ser víctima de persecución política, violó los términos de su fianza después de perder su apelación de una orden de arresto sueca por cargos de agresión sexual, cargos que describió como una “campaña de difamación” inventada por Estados Unidos. Desde su estrecho alojamiento en una oficina de la embajada convertida, el Sr. Assange dio entrevistas de prensa desafiantes. Activistas y celebridades iban y venían: la actriz Pamela Anderson se convirtió en algo así como una habitual. El Sr. Assange comenzó una relación secreta con Stella Moris, abogada que lo representó y luego se convirtió en su esposa. Tuvieron dos hijos mientras él estaba escondido en la embajada. Para las autoridades británicas, atrapadas en el medio, fue una distracción costosa y que consumía mucho tiempo. Tuvieron que destacar policías frente a la embajada, mientras los tribunales manejaban las solicitudes de extradición. Suecia posteriormente retiró su caso contra el Sr. Assange, pero Estados Unidos, bajo el presidente Donald J. Trump, lo acusó de espionaje. Después de un cambio de gobierno en Ecuador, se convirtió en un huésped no deseado y fue desalojado de la embajada en abril de 2019. Mientras la policía arrastraba a un desaliñado y barbudo Sr. Assange, gritaba “Reino Unido resiste, resiste este intento de la administración Trump”. En ese momento, la saga del Sr. Assange se había convertido en poco más que un espectáculo secundario. “Los periodistas no prestaron suficiente atención a la situación de Assange”, dijo Rusbridger. “La gente piensa que es el mesías o el diablo, y no hay término medio”. Condenado a 50 semanas por violar su fianza, el Sr. Assange pasaría cinco años en Belmarsh, una prisión de alta seguridad que una vez albergó al terrorista convicto, Abu Hamza al-Masri, y es conocida como “Hellmarsh” debido a sus duras condiciones. Mientras el Sr. Assange desafiaba su expulsión de Gran Bretaña, su caso legal a veces se sentía interminable, avanzando de un tribunal a otro mientras sus abogados presentaban apelaciones a decisiones desfavorables. “Nuestras reglas procesales no se prestan realmente a una resolución rápida”, dijo Nick Vamos, socio de la firma de abogados británica Peters & Peters y ex jefe de extradición del Servicio de Fiscalía de la Corona de Gran Bretaña. “Si quieres argumentar cada punto, como era su derecho hacerlo, entonces puedes ganar mucho tiempo”. El Sr. Assange tuvo su parte de victorias. El mes pasado, ganó una solicitud para que se escuche una apelación completa de la orden de extradición después de que un juez determinara que las garantías estadounidenses no iban lo suficientemente lejos para abordar las preocupaciones sobre la protección de sus derechos. Mientras un acuerdo de culpabilidad con Estados Unidos podría haber comenzado a tomar forma antes, Vamos cree que fue esta decisión “la que realmente llevó a las personas a discutir un acuerdo concreto”. A medida que la maniobra legal llegaba a su clímax, algunas personas pudieron ver al Sr. Assange en la cárcel. Entre ellas se encontraba Rebecca Vincent, directora de campañas de Reporteros Sin Fronteras, un grupo de libertad de prensa que ha hecho campaña por la liberación del Sr. Assange desde 2019. Lo visitó seis veces entre agosto de 2023 y el mes pasado, y dijo que a menudo estaba preocupada por su salud. “No es fácil estar en esa situación. Y por supuesto, nos preocupaba su salud mental también”, dijo la Sra. Vincent. “Pero él seguía siendo Julián; seguía luchando”. Basándose en sus conversaciones con el Sr. Assange y su familia, la Sra. Vincent dijo que esperaba que su prioridad ahora sea pasar tiempo con ellos. Sus dos hijos solo han conocido a su padre a través de visitas a la cárcel. Ella ve su liberación como una victoria, pero dijo que debería haber terminado con todos los cargos retirados. Los defensores de la libertad de prensa están de acuerdo en que incluso con la liberación del Sr. Assange, el acuerdo de culpabilidad establece un precedente inquietante. Jameel Jaffer, director ejecutivo del Instituto Knight de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia, dijo que si bien el acuerdo evitó el “peor escenario para la libertad de prensa”, también significa que el Sr. Assange “habrá cumplido cinco años en prisión por actividades en las que los periodistas participan todos los días”. Hablando en Canberra, donde un emocionado Sr. Assange besó a su esposa después de llegar a casa, Mr. Pollack, su abogado, dijo: “Esperemos que este sea el fin, no solo del caso contra Julián Assange, sino el final del caso contra el periodismo”.