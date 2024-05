El legado del príncipe perdura junto a los Minnesota Timberwolves.

Ohm Youngmisuk, Escritor del personal de ESPN 30 de mayo de 2024, 08:00 AM ET Ohm Youngmisuk ha cubierto a los Giants, Jets y la NFL desde 2006. Antes de eso, cubrió a los Nets, Knicks y la NBA durante casi una década. Se unió a ESPNNewYork.com después de trabajar en el New York Daily News durante casi 12 años y es graduado de la Universidad Estatal de Michigan. Síguelo en Twitter » Archivo de chat de Ohm

JUSTO ANTES DE QUE RUDY Gobert y Daniel Gafford se acerquen al medio de la cancha para el saque inicial del Juego 5 del jueves, un inconfundible solo de guitarra abrirá paso a través del rugido de la multitud local, preparando el escenario para el mayor juego de los Minnesota Timberwolves en dos décadas contra los Dallas Mavericks. Eso será seguido por un ritmo de batería y sintetizador que es tan auténticamente de Minnesota como el logo de los Wolves en el centro de la cancha del Target Center. La apertura de “When Doves Cry” llevará a la multitud local a un frenesí. Lo único que faltará es el difunto Prince en la audiencia, animando a su equipo de baloncesto favorito. “A él le hubiera encantado estar sentado en primera fila para representar a su ciudad”, dijo Londell McMillan, amigo de toda la vida y antiguo abogado de Prince a ESPN. “Le hubiera encantado Anthony Edwards y la química, y Jaden McDaniels, porque le gustaba el juego duro. Era un tipo duro. El equilibrio del equipo, lo habría visto como una banda bien refinada. “Lo único que podría haber dicho es que le gustaban las camisetas blancas, pero habría preguntado, ¿dónde está el morado?” El legendario artista murió de una sobredosis accidental de fentanilo en 2016 a los 57 años, pero su presencia aún se siente en su ciudad natal de Minneapolis, especialmente en el estadio donde se sentaba en primera fila para varios juegos por temporada. “Le significaban el mundo”, dijo Johnny Nelson, sobrino de Prince, a ESPN sobre los Wolves.

Dos años después de la muerte de Prince, los Wolves colaboraron con Nike y el patrimonio de Prince en una camiseta inspirada en Prince para la temporada 2018-19. La camiseta morada sobre morada presentaba “Wolves” en el frente con una fuente dentada que se asemejaba a la tipografía de la portada del álbum “Purple Rain” junto con otros homenajes más sutiles al fallecido artista. “En ese momento, fueron nuestras camisetas que más ingresos generaron”, dijo Jake Vernon, vicepresidente senior de ventas de entradas de Minnesota. “Se agotaron en ese año. Ha sido un componente de nuestro equipo y especialmente de nuestra base de seguidores.” El equipo usó las camisetas inspiradas en Prince cinco veces en casa esa temporada

Era casi la 11 p.m. del 15 de octubre de 2015 cuando un zumbido interrumpió la fiesta de campeonato de Lynx en la terraza del Seven Steakhouse & Sushi en Minneapolis. Cada jugadora, entrenador, miembro del personal y empleado de Lynx que celebraba el tercer campeonato consecutivo en cinco años comprobó simultáneamente sus teléfonos móviles al recibir el mismo mensaje de texto de un empleado de recursos humanos de Lynx: la fiesta se estaba moviendo. Prince, que asistió a la victoria del campeonato sobre Indiana Fever en un palco esa noche, quería que Lynx celebrara en Paisley Park. Pero había algunas condiciones: Mientras la mayoría de los empleados se apresuraban a conseguir transportes y llegaban temprano, las jugadoras y los entrenadores de Lynx abordaron un autobús limusina. Cuando el equipo llegó, ya había música sonando y se volvió más fuerte a medida que el equipo se acercaba al escenario de Paisley Park. Una vez que las jugadoras y entrenadores pasaron por una puerta, vieron un telón de fondo con un cartel felicitándolos por su campeonato. Y frente a ese letrero estaba Prince, interpretando “Purple Rain”. “Fue inolvidable”, dijo Cheryl Reeve, entrenadora de Lynx y presidenta de operaciones de baloncesto, a ESPN.

