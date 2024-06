El legado de Willie Mays según Reggie Jackson, y el racismo extremo enfrentado por jugadores de béisbol negros en la década de 1960.

Todo el clip de 8 minutos es excelente y vale la pena verlo, pero no te pierdas la segunda mitad, que comienza con una pregunta incisiva de Alex Rodriguez en el minuto 4:30. Reggie describe, con detalle sincero, el racismo absoluto al que se enfrentó como jugador de ligas menores incluso en la década de 1960. Restaurantes en los que no podía comer. Hoteles en los que no podía alojarse. Amenazas de quemar el edificio de apartamentos donde estaba durmiendo. El dolor, más de cinco décadas después, sigue siendo abrasador.

Felicitaciones a Fox Sports por transmitir esto. No podemos celebrar el progreso sin enfrentar honestamente el oscuro pasado de la sociedad. (También felicitaciones por colocar una caja de Reggie Bars en el escritorio. Respeto).