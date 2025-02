El lanzamiento del nuevo iPhone SE podría estar a solo días de distancia.

“La 4a generación del iPhone SE se esperaba ampliamente que se lanzara en un evento de prensa dedicado en la primavera de 2025, pero el último informe afirma que llegará bastante antes que eso.

En un artículo para Bloomberg publicado el jueves, el respetado analista y filtrador Mark Gurman predijo que la próxima versión del teléfono inteligente económico de Apple se daría a conocer “en los próximos días” antes de aclarar que la compañía espera que esto suceda “tan pronto como la próxima semana”. Eso significa en algún momento entre el 10 y el 14 de febrero, en lugar del calendario de marzo o principios de abril que normalmente implica un evento de primavera.

Estas afirmaciones se basan en gran medida en fuentes anónimas habituales “con conocimiento del asunto”, pero Gurman tiende a tener más aciertos que errores. Y ofrece pruebas corroborantes de que las existencias del iPhone SE de 3ra generación parecen estar disminuyendo, al menos en su área; según informa, los empleados minoristas de EE. UU. han estado rechazando a posibles clientes de SE, mientras que los compradores en línea enfrentan retrasos en el envío hasta marzo. Este tipo de situación suele ser indicativa de que Apple ha comenzado a reducir la producción antes de un nuevo lanzamiento.

(Yo estoy en el Reino Unido y, por el contrario, las existencias aquí parecen estar en pie. Intenté pedir cada modelo y en todos los casos se me ofreció la entrega al día siguiente, y la mayoría estaban disponibles para recoger en una tienda minorista local el mismo día. Saque sus propias conclusiones de esto).

Si el iPhone SE 4 viene temprano, eso no sería una sorpresa total. Es posible que el modelo de 3ra generación siga disponible en EE. UU. y en el Reino Unido, pero tuvo que ser retirado de la venta en toda la UE a principios de este año porque no cumple con las nuevas regulaciones que exigen puertos USB-C en los teléfonos inteligentes. El mismo destino sufrieron el iPhone 14 y 14 Plus, dejando a Apple sin smartphones remotamente centrados en el presupuesto en un mercado importante durante más de un mes ahora… casi como si no hubiera tenido años para prepararse. Una vez que se añade el hecho de que Apple necesita un dispositivo barato con Apple Intelligence, queda claro que cuanto antes llegue el nuevo SE, mejor.

Para mantenerse al día con todas las últimas noticias y rumores, consulte nuestra guía súper actualizada del iPhone SE 4.”