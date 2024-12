El lado oscuro del legado de Guy Hands

“

Cuando Guy Hands anunció que renunciaba como presidente de Terra Firma el año pasado, uno de los negociadores más tenaces del Reino Unido indicó que estaba comenzando un nuevo capítulo, más benevolente. “Guy quiere cambiar el enfoque de su vida”, dijo la firma de capital privado sobre los planes de su fundador de dedicarse a la filantropía. Aunque aún controla empresas respaldadas por Terra Firma, como el grupo inmobiliario Annington y los restaurantes de McDonald’s en los países nórdicos, Hands identificó la diversidad, la inclusión y las iniciativas de salud mental como sus objetivos benéficos.

A mediados de la década de 1990, Hands inició el auge del capital privado en el Reino Unido, convirtiéndose en multimillonario y uno de los financieros más influyentes del país. Pero su reputación se vio más tarde manchada por fracasos empresariales, costosas disputas legales y acusaciones públicas.

Justo la semana pasada, el Ministerio de Defensa del Reino Unido le pagó a Annington £6 mil millones para recuperar miles de viviendas militares, después de años de disputas legales. Para Terra Firma, el acuerdo parece ser una victoria. Para el gobierno y el contribuyente, fue “uno de los peores” acuerdos, según el secretario de defensa del Reino Unido.

El anuncio de retiro de Hands el año pasado iba en línea con la renovación de su reputación que había comenzado varios años antes. En su memoria de 2021, El Hacedor de Tratos: Lecciones de una Vida en el Capital Privado, Hands prometió reformar tanto sus hábitos personales como su “filosofía de negocios”. Su propósito, escribió, sería “dejar el mundo en un lugar mejor”.

Un ejemplo fue el Mansfield College de la Universidad de Oxford, al que él y su esposa donaron millones de libras a lo largo de los años. Esta generosidad proporcionó los fondos para el Edificio Hands, una estructura de vidrio y piedra que combina alojamiento estudiantil y el instituto de derechos humanos de la universidad. La Conferencia Hands anual, que se realiza allí, recibió oradores como Sir Bob Geldof y Lord William Hague, un amigo cercano de Hands, que ahora es canciller de Oxford.

El Edificio Hands en el Mansfield College en Oxford © MICA Architects

Por otro lado, una veintena de ex empleados y asociados comerciales describieron un lado diferente de Hands al Financial Times. Los individuos, que trabajaron para Terra Firma entre 2002 y 2023, lo acusaron de gritar y enfurecerse con el personal, humillar a los subalternos y contar repetidamente historias sexualmente explícitas en el trabajo. El FT también ha visto intercambios de WhatsApp, fechados de 2019 a 2023, entre empleados en los que discuten que Hands “nos está llevando al límite”. En uno de ellos, una mujer dice que tiene “miedo de estar a solas” con él, después de que la hiciera llorar.

Los ex empleados hablaron con el FT bajo condición de anonimato por temor a represalias. Muchos dijeron que consideran hipólica la reciente posición de Hands como filántropo y defensor de la salud mental, dada la forma en que los trató. “La gente sabe que están firmando para largas horas, trabajo duro y sin límites”, dijo un ex empleado. “Nadie se apunta para ser intimidado y para hablar de sexo”.

Un empleado junior, que dejó Terra Firma en 2020, dijo que Hands le dijo en privado que le encantaba leer sobre sadomasoquismo. “Estaba hablando de cómo realmente recomendaría Historia de O, que Cincuenta Sombras de Grey era esencialmente algo muy principiante, muy amateur. No era lo suficientemente fuerte para él”, dijo ella. Historia de O es una novela erótica de 1954 sobre una fotógrafa femenina que es entrenada para ser una esclava sexual por su amante.

Las acusaciones convierten a Hands en la última figura importante del Reino Unido en ser acusada de no reformar su comportamiento en el lugar de trabajo. “Ha habido esta cultura durante 25 años en la City de gente así, y han escapado con ello”, dijo un ex colega senior masculino de Hands. “Su historia es la de la industria”.

Este año, la Autoridad de Conducta Financiera, el regulador de la City, lanzó esfuerzos para mejorar cómo se tratan las quejas de acoso y otros comportamientos no financieros. Desde octubre, todas las empresas del Reino Unido tienen la obligación legal de anticipar y prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo.

Ahora, Terra Firma está dirigida por el hijo de Hands, Richard, a quien los empleados dijeron que era muy querido y tenía un estilo de gestión notablemente diferente. Una declaración proporcionada por la empresa decía: “Siempre hemos considerado el bienestar de nuestra gente como nuestra principal prioridad. Para ser claros, no hay lugar para el acoso, la intimidación o cualquier tipo de conducta inapropiada en Terra Firma y nunca lo ha habido.”

Agregaron que Terra Firma tenía “procesos sólidos y mecanismos de denuncia” y que “los problemas de este tipo han sido y serán siempre tratados de manera seria y confidencial, y nuestra gente ha sido informada de cómo hacerlos escalables”. La empresa sostiene que su función de Recursos Humanos funcionaba bien y que nunca se le notificaron las acusaciones contra Hands mencionadas en este artículo.

Cuando les pusieron las acusaciones para que comentaran antes de la publicación, los abogados tanto de Terra Firma como de Hands dijeron que “esta historia de ninguna manera refleja la cultura de Terra Firma ahora o en el pasado”.

En su memoria, Hands describe una infancia difícil. Era disléxico y dispráxico, escribió, lo que lo convirtió en blanco de matones y de castigos corporales en la escuela. También contó que fue abusado sexualmente por su profesor de piano.

Después de asistir a Oxford, Hands finalmente llegó a la oficina de Londres de Nomura en 1994. El banco japonés acogió su idea de imitar a las firmas estadounidenses, utilizando deuda barata para comprar empresas europeas con potencial sin explotar. Para 2002, una serie de éxitos convencieron a Hands de seguir solo. “Quería crear una firma de capital privado que rivalizara, y superara, a los gigantes más grandes de los Estados Unidos”, escribió sobre la fundación de Terra Firma.

En Londres, los posibles reclutas de Terra Firma pasaron por un riguroso proceso para demostrar su valía: una serie de entrevistas, pruebas de razonamiento numérico y verbal, y análisis psicométrico. Quienes lo lograron se encontraron en el corazón del auge del capital privado. “Era intenso . . . emocionante, intelectual, igualitario”, dijo un ex director senior que trabajó allí en los primeros años.

Para 2002, una serie de éxitos en el banco japonés Nomura convencieron a Hands de seguir solo, lo que lo llevó a fundar Terra Firma © Daniel Lynch

Pero Hands era un exigente con mal genio, y esperaba que el personal igualara su ética de trabajo. Era “un peligro”, recordó la misma persona. “Te pagan por las horas que trabajas, por la charla dura . . . Él no era un tirano, pero definitivamente era autocrático”.

Según los empleados, Hands era impredecible: “encantador y carismático” en un momento, “duro [y] dominante” al siguiente. Incidentes aparentemente menores podían desencadenarlo. “Había una cultura de miedo y temor en torno a Guy, especialmente por cómo estaría de humor”, dijo un ex director de recursos humanos.

Varios ex empleados compararon el comportamiento de Hands con el de un niño impulsivo. “Es como un niño pequeño que quiere demostrarse a sí mismo”, dijo uno. Eso se manifestaba a menudo en historias sexualmente inapropiadas y comentarios explícitos. “La gente se horrorizaba bastante, las mujeres definitivamente se sentían ofendidas”, dijo un ex colega masculino senior. “Solía pensar que era divertido. No lo era.”

En otras ocasiones, dijeron los empleados, Hands estallaba en cólera. “Probablemente hubo innumerables reuniones en las que internamente simplemente estallaba”, dijo otro ex director senior, que trabajó en Terra Firma durante una década. “Un multimillonario gritando a un analista de 22 años que acaba de salir de la universidad acerca de lo estúpido que era esa persona”.

Los ex empleados que hablaron con el FT dijeron que sentían que no tenían recurso al departamento de Recursos Humanos de Terra Firma. “La idea de que alguien viniera al director de recursos humanos queriendo presentar una queja sobre Guy era inconcebible”, dijo el ex director de recursos humanos. “Él gobernaba a todos con vara de hierro”.

Había aspectos positivos del liderazgo idiosincrático de Hands. El personal provenía de diversos orígenes y los empleados más jóvenes se expusieron a la toma de decisiones de alto nivel que no se escuchó en otras firmas de capital privado. Además de los paquetes de remuneración lucrativos, los empleados dijeron que Hands podía ser accesible y ser un mentor. “Hubo ocasiones en que realmente hacía sentir a la gente como familia y los apoyaba”, dijo otro ex director.

En un comunicado al FT, Hands dijo que “fundé Terra Firma sobre el principio de que todas las voces serían escuchadas. Niego haber sido un matón, un tirano o comportarme de manera inapropiada, pero en este entorno hubo momentos en los que se perdían los estribos, se alzaban las voces y se hacían comentarios que algunos podrían haber considerado poco táctiles o mal elegidos. Pido disculpas a cualquiera que se haya sentido molesto u ofendido por cómo hablé o reaccioné en el pasado.”

Los representantes de Hands negaron que tuviera tendencia a hablar de sexo o libros sobre sexo. Dijeron que no podía excluir la posibilidad de que contara chistes que pudieran parecer inapropiados, pero que nunca tuvo la intención de hacer que la gente se sintiera incómoda.

Para principios de 2007, Terra Firma estaba cerrando su tercer fondo, que eventualmente totalizaría 5.400 millones de euros. Ese fue el año en que la firma adquirió el sello discográfico EMI por £4 mil millones. Un melómano cuya autobiografía incluye letras como epígrafes en cada capítulo, Hands pronto se dio cuenta de que tenía dudas sobre el acuerdo. Fragmentos de la balada doliente de Eric Carmen “All By Myself” anteceden páginas en su memoria sobre EMI.

Terra Firma luchó para cumplir con la deuda de EMI y Hands llegó a creer que el prestamista Citigroup lo había engañado en el acuerdo. Presentó una costosa demanda, que finalmente perdió. En 2011, Terra Firma se vio obligada a entregar el control de EMI al banco. Los inversores de Hands perdieron £1.500 millones.

Hands llegando a una reunión en Londres en 2008 para discutir sobre EMI © Kieran Doherty/Reuters

Un ex director de Terra Firma dijo al FT que Hands fue alguna vez “tan influyente como” Stephen Schwarzman y Leon Black, los fundadores de los gigantes estadounidenses de capital privado Blackstone Group y Apollo Global Management, “pero finalmente EMI significa que será recordado por razones muy diferentes”.

La pérdida se vio agravada por la vida personal de Hands. Para entonces, se había mudado a Guernsey, un paraíso fiscal en las Islas del Canal, para protestar públicamente contra la política fiscal del gobierno laborista. Pero su esposa y sus cuatro hijos se quedaron atrás, una separación que Hands describió más tarde como “emocionalmente muy difícil”.

Durante muchos años después de la mudanza, según sus abogados, Hands no viajó a Londres. Pero los empleados hacían viajes frecuentes para trabajar desde la filial de Terra Firma en Guernsey o viajaban al extranjero con Hands. A veces, se les exigía trabajar desde su casa en la isla. “Incluso cuando él no estaba allí”, recordó una persona, “todas las decisiones pasaban por él”.

Varios expresaron simpatía por las circunstancias personales de su ex jefe. La ira de Hands, dijeron algunos empleados, a menudo seguía a momentos de vulnerabilidad. Cuando era sincero sobre su infancia problemática, aquellos a quienes se abría podían encontrarse en el punto de mira. “Casi estaba tan asustado de sus propios sentimientos que luego estallaba en cólera ”, dijo uno de los ex empleados. “Como sí tuviera que ponerte en tu lugar.”

Después de la publicación de su memoria y de artículos en los que describía sus problemas de salud mental, algunos empleados “simplemente no podían creerlo”, como lo expresó una persona. “¿Cómo podía hablar de ser acosado cuando él era un acosador?” Otro asociado comercial agregó: “De alguna manera, siento que él estaba teniendo una conversación sobre cómo le gustaría ser”, refiriéndose a la defensa de Hands.

En el libro, Hands escribió sobre tratar de ingeniar un regreso a Terra Firma, tras el fracaso de EMI. Pero los tratos prometedores decepcionaron, y la compañía luchó por recaudar fondos. Hands admitió que, para 2019, “el renacimiento de la firma no funcionaba . . . Finalmente pude afrontar el hecho de que nunca sería Stephen Schwarzman”.

En 2020, Hands, un escritor de columnas frecuente, fundó Engage Britain, una organización benéfica destinada a reducir la polarización política. “Por lo general, lo que vi fue un hombre que estaba haciendo lo mejor que podía, que realmente se preocupaba por las personas que trabajaban en la firma”, dijo una empleada que trabajó cercanamente con Hands en esa época. “Alguien que (…) intentaba ver cómo podía usar su posición para hacer algo bueno”.

Pero los ex empleados dijeron que los cambios en las costumbres en los lugares de trabajo de la City en los últimos años parecieron pasar por alto a Hands. La cuestión no era generalizada en la empresa, notaron los empleados. “Este shock recorrió la City . . . hubo una verdadera limpieza”, dijo un ex director de inversiones de Terra Firma. “[Pero] no llegaba a él que las cosas estaban cambiando y ya no se podía comportar de esa manera”.

Una persona, que dijo que dejó Terra Firma en parte debido a los arrebatos y comentarios sexuales de Hands, dijo que Hands contó una historia en una salida laboral acerca de un socio comercial masturbándose en la bañera. “Simplemente lo miraba pensando, ‘¿Qué demonios’?”, dijo. Varios ex empleados dijeron que hacía comentarios sobre el tamaño de los senos de las mujeres. “Guy sexualizaba todo en exceso”, agregó otra trabajadora que trabajó cercanamente con Hands y se fue recientemente. En cenas de trabajo, dijo que “la conversación siempre giraba en torno al sexo . . . las filias de la gente”.

Una de las mujeres que ha hecho acusaciones sobre Hands. “Guy sexualizaba todo en exceso”, dijo ella © Anna Gordon/FT

Un ex colega senior añadió: “Nos contó una vez una historia cuando se unió [a un piso de operaciones de la City] y los analistas tenían que acostarse en el suelo y las secretarias debían quitarse las bragas y pasar por encima de ellos”. Dos empleados más dijeron que Hands les contó una historia similar. El representante de Hands contradijo los detalles de esta anécdota y dijo que la usó para ilustrar cómo la cultura de la City había cambiado para mejor. (Algunos de los empleados negaron esta caracterización).

La