El Kremlin intensifica ataques contra críticos en el extranjero.

Dos agentes de policía de paisano estaban esperando a Dmitry Gudkov cuando llegó al Aeropuerto de Luton de Londres el verano pasado. El político de la oposición rusa, que vive en el exilio en un país de la UE, iba a volar al Reino Unido para asistir al cumpleaños de un amigo. “Estaban allí para interceptarme inmediatamente después de que salí del avión”, dice Dmitry. “Eso nunca me había sucedido antes.” Pero la policía no lo estaba arrestando, sino que quería advertirle. “Me dijeron que estoy en una lista de personas en peligro. Preguntaron dónde me quedaría y qué teléfono usaría.” Dmitry Gudkov es cofundador del Comité Anti-Guerra, una organización que coordina los esfuerzos para oponerse a la guerra en Ucrania. Es buscado en Rusia por “difundir falsedades” sobre el ejército ruso. NSLocalizedStringEl inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022 llevó a una amplia represión contra opositores dentro de Rusia. Casi todos los activistas y periodistas independientes huyeron del país. Ahora, varios críticos del Kremlin que viven en Europa le han dicho a la BBC que Rusia está intensificando sus esfuerzos para silenciar, amenazar y perseguir a opositores en el extranjero. Algunos no estaban dispuestos a compartir sus historias públicamente. La embajada rusa en Londres no respondió a una solicitud de comentarios.