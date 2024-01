El Kremlin envía agentes del FSB a buscar partisanos ucranianos en la región de Jersón, según afirma Kiev.

Rusia ha enviado agentes del Servicio Federal de Seguridad (FSB) a las áreas temporalmente ocupadas del Óblast de Kherson para buscar partisanos ucranianos, informó el Centro Nacional de Resistencia de Ucrania el 7 de enero.

El informe indica que las fuerzas rusas están tratando de fortalecer su influencia en el Óblast de Kherson enviando allí a los llamados “ideólogos”.

“Dado que el control sobre esta región es clave para asegurar la logística en la Península de Crimea temporalmente ocupada, el Kremlin envió otro grupo de empleados del FSB allí”, dijo el NRC.

El centro señaló que el objetivo de Rusia con este movimiento probablemente sea intensificar las búsquedas en los hogares de los residentes. Las “autoridades” de ocupación prestarán especial atención a la verificación de documentos personales, particularmente de aquellos ciudadanos que, en su opinión, no apoyan la política rusa y la agresión del Kremlin contra Ucrania.

Los ocupantes también intentan obligar a los ciudadanos ucranianos a solicitar pasaportes rusos, según el comunicado.

El NRC agregó que la actividad de la resistencia ucraniana en la región es “muy fuerte”, por lo que los rusos tienen como objetivo identificar a miembros de la resistencia local.

“Además, los empleados del FSB brindan seguridad adicional a los colaboradores en los órganos de gestión y a las personas involucradas en la organización y realización del ‘proceso electoral’ en los territorios ocupados”, dijo el mensaje.

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine