El juicio penal de Donald Trump se pospone hasta después de las elecciones.

La sentencia de Donald Trump en su juicio criminal de pago de silencio en Manhattan ha sido pospuesta hasta después de las elecciones de noviembre. El Juez Juan Merchan retrasó la sentencia al 26 de noviembre, citando “el marco temporal único en el que se encuentra actualmente este asunto” entre sus razones. Los abogados de Trump, el candidato presidencial republicano, han utilizado varios maniobras legales para retrasar la sentencia, que estaba programada para el 18 de septiembre. Un jurado de Nueva York condenó a Trump en mayo por 34 cargos graves de falsificación de documentos comerciales, siendo la primera vez que un presidente en ejercicio o ex presidente es condenado por un delito. En su decisión, el Juez Merchan escribió que el caso exige “una audiencia de sentencia que esté completamente centrada en el veredicto del jurado”. “Su veredicto debe ser respetado y abordado de manera que no se vea diluido por la enormidad de las próximas elecciones presidenciales”, dijo, fijando la sentencia exactamente tres semanas después de la elección del 5 de noviembre. Trump podría enfrentar una sentencia de hasta cuatro años de prisión, pero el Juez Merchan también tiene la discreción de imponer un castigo de multa, libertad condicional o una breve condena de cárcel. Trump ha mantenido que no hizo nada mal. Dijo a Fox News después del fallo que el “caso debería estar muerto”, mientras que su campaña dijo que era una “caza de brujas”. Los fiscales del caso acusaron al ex presidente de ocultar un pago para comprar el silencio de Stormy Daniels, una ex estrella de cine para adultos, en los últimos días de su campaña electoral de 2016. La Sra. Daniels testificó que ella y Trump tuvieron relaciones sexuales, y que aceptó $130,000 (£99,000) de su ex abogado antes de las elecciones de 2016 a cambio de guardar silencio sobre el encuentro. Los fiscales argumentaron que, al aprobar un esquema para disfrazar el dinero como gastos legales, Trump violó la ley electoral. La fecha de sentencia original de Trump era en julio. Sus abogados pospusieron eso después de un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que otorgó a los presidentes cierta inmunidad de enjuiciamiento criminal por “actos oficiales”. El Juez Merchan concedió una demora para que las partes pudieran preparar argumentos sobre los efectos del fallo de la Corte Suprema en su caso. La decisión sobre las implicaciones se conocerá el 12 de noviembre. El Juez Merchan desestimó algunos argumentos presentados por los abogados de Trump para retrasar como “agravios infundados … que no merecen la atención de este Tribunal”. Pero escribió que las audiencias de sentencia se retrasan rutinariamente en otros casos por razones como circunstancias personales a conflictos de programación. “Dadas las circunstancias y hechos únicos de este caso, no hay razón por la cual este Acusado deba ser tratado de manera diferente a cualquier otro”, dijo el Juez Merchan. Añadió que su decisión de retrasar “debería disipar cualquier sugerencia” de que el tribunal habría tomado una decisión que se vería en apoyo de “cualquier partido político o cualquier candidato a cualquier cargo”. Un portavoz de Alvin Bragg, el fiscal de distrito de Manhattan cuya oficina presentó el caso, dijo que su equipo estaba “listo para la sentencia en la nueva fecha fijada por el tribunal”, según Reuters.