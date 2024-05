El juicio de Donald Trump concluye con retratos contrapuestos del testigo estrella Michael Cohen.

Desbloquee el boletín de cuenta regresiva de las elecciones de EE. UU. de forma gratuita

Donald Trump no debería ser condenado por el testimonio del “mayor mentiroso de todos los tiempos”, dijo la defensa del ex presidente a un jurado de Nueva York durante los alegatos finales en el juicio por el “dinero del silencio” del ex presidente, mientras que los fiscales defendieron la versión dada por su testigo estrella.

El testimonio de varios días de Michael Cohen, un ex discípulo de Trump convertido en enemigo jurado, es crucial para establecer que el entonces candidato presidencial orquestó un plan para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels, quien alegó una historia extramarital en la campaña para las elecciones de 2016.

Cohen, en ese momento abogado de Trump, le pagó a Daniels con $130,000 de su propio dinero. Trump está acusado de registrar falsamente los reembolsos a Cohen como gastos legales, para evadir las leyes electorales.

Ambas partes se centraron en Cohen durante sus alegatos finales, que duraron nueve horas el martes.

Todd Blanche, abogado de Trump, les dijo a los jurados que Cohen, quien alguna vez también actuó como el “solucionador” general de Trump, había mentido previamente a jueces federales, al Congreso de EE. UU., a su familia y a bancos, y por lo tanto era la “encarnación humana de la duda razonable”. Cohen se declaró culpable de una serie de cargos federales en 2018 y es un perjuro convicto.

Cohen “está sesgado y motivado para contarles una historia que no es verdadera”, agregó Blanche. Cohen reveló que ha ganado más de $1 millón en libros y podcasts en los que relata su animosidad hacia Trump.

En respuesta, los fiscales pasaron horas guiando al jurado a través de cheques, facturas, mensajes de texto, registros de llamadas e incluso extractos de los libros de Trump que, según dijeron, respaldaban la narrativa de Cohen. “Esos documentos les dicen todo lo que necesitan saber”, dijo el fiscal adjunto Joshua Steinglass. “No necesitan a Michael Cohen para unir esos puntos”.

Steinglass enfatizó que la acusación no “eligió a Michael Cohen como testigo” o lo “recogió en la tienda de testigos”.

“El acusado eligió a Michael Cohen”, dijo. “Él era su solucionador”. Trump era “prudente, inmerso en los detalles e insiste en firmar sus propios cheques” para quien el “pecado cardinal” es pagar demasiado por un servicio, afirmó Steinglass, poniendo en duda la idea de que Trump ignoraba cómo se estableció el supuesto esquema de reembolso.

Trump es un “microgestor” que “puso en marcha una cadena de eventos que llevó a la creación de los registros comerciales falsos”, afirmó Steinglass. El pago de Cohen, diseñado para evitar que se filtrara una historia perjudicial, equivalía a una “contribución de campaña que excedió masivamente el límite de $2,700” pero también violaba las leyes fiscales de la ciudad, el estado y el gobierno federal, afirmó.

“La ley es la ley y se aplica a todos por igual”, les dijo a los jurados al concluir su presentación que duró horas.

Los discursos enfrentados se produjeron cuando el juicio entraba en su recta final, tras el testimonio de 22 testigos durante cinco semanas, incluida Daniels.

Un veredicto podría llegar tan pronto como el miércoles, cuando es probable que se entregue el caso a los siete hombres y cinco mujeres que componen el jurado para su deliberación.

Si es declarado culpable, es improbable que Trump vaya a la cárcel pero probablemente enfrentará sanciones financieras y, si ganara las elecciones de noviembre, se convertiría en el primer presidente de EE. UU. en ser un criminal condenado. También es probable que apele cualquier condena. El juicio, que es uno de los cuatro casos penales a los que se enfrenta, no ha hecho mucho por dañar su posición en las encuestas presidenciales.

Mientras se celebraban los argumentos finales el martes, el equipo de campaña del presidente Joe Biden envió por primera vez a sustitutos para hablar fuera del juzgado de Manhattan, incluido el actor de Hollywood Robert De Niro y dos ex policías que estuvieron en el Capitolio durante los disturbios del 6 de enero de 2021 y que ahora están haciendo campaña por el presidente titular.

Robert De Niro hizo una aparición sorpresa en un evento de campaña de Biden fuera del juzgado de Nueva York el martes © Brendan McDermid/Reuters

“Donald Trump quiere destruir no solo esta ciudad sino el país, y eventualmente podría destruir el mundo”, dijo De Niro, un neoyorquino nativo. “Él no pertenece a mi ciudad”, agregó el actor. “No sé dónde pertenece, pero ciertamente no pertenece aquí”.

Trump, quien estuvo acompañado en la corte por sus hijos Eric y Don Jr. y por su hija Tiffany, una vez más calificó el caso como “interferencia en las elecciones” en sus declaraciones matutinas. “Deberían haber traído este caso hace siete años, no en medio de una elección presidencial”, dijo.

Reporte adicional por Lauren Fedor

