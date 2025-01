El juez detiene la congelación de Trump en subvenciones y préstamos federales

Se argumenta que la orden de Trump está “desprovista de cualquier base legal o la mínima justificación” y tendrá efectos en cadena en toda Estados Unidos y más allá. Esto es diferente de una acción de una coalición de Estados demócratas que presentaron una demanda más tarde el martes para bloquear la orden, calificándola de inconstitucional. Stephen Miller, el jefe de gabinete adjunto de la Casa Blanca, también defendió la directiva antes de que se anunciara la decisión del juez, diciéndole a los reporteros que esto permitiría al gobierno tener “crédito de control”. “No afecta a ningún programa federal en el que los estadounidenses confíen”, dijo, respondiendo a una pregunta sobre si el programa de entrega de alimentos “Meals on Wheels” se vería afectado. El martes, varios estados informaron de problemas para acceder a fondos a través de Medicaid, un programa de seguro de salud del gobierno para personas de bajos ingresos. La Casa Blanca dijo más tarde que el programa no se vería afectado y que el problema se resolvería pronto. También dijo que los beneficios del Seguro Social no se verían afectados, ni ningún programa “que proporcione beneficios directos a individuos”, incluido el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP o cupones de alimentos. En una carta a la Casa Blanca, los principales demócratas expresaron “alarma extrema” sobre el plan para detener la financiación. “El alcance de lo que está ordenando es asombroso, sin precedentes y tendrá consecuencias devastadoras en todo el país”, escribieron la senadora de Washington Patty Murray y la congresista de Connecticut Rosa DeLauro. Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado de EE. UU., dijo que la medida causaría retrasos en los pagos de nóminas y rentas, y causaría “caos”.