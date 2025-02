El juez detiene el plan de recorte de trabajadores del gobierno de Trump

La orden llegó horas antes del plazo de las 23:59 EST (04:59 GMT del viernes) del jueves para que los empleados federales aceptaran la oferta. Un abogado del departamento de justicia dijo que los empleados federales serían notificados de que el plazo se había pausado, informó CBS. La Casa Blanca parecía ver la detención temporal como una forma de aumentar el número de renuncias. “Estamos agradecidos al juez por extender el plazo para que más trabajadores federales que se niegan a presentarse a la oficina puedan aceptar la Administración esta oferta muy generosa, única en la vida”, dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt en un comunicado. Una declaración de la Oficina de Gestión de Personal (OPM) dijo que continuaría procesando renuncias hasta un plazo extendido de las 23:59 hora local del lunes. “El programa NO está siendo bloqueado ni cancelado”, dijo. “El gobierno honrará la oferta de renuncia diferida”. La administración Trump, que previamente dijo que esperaba que hasta 200,000 empleados aceptaran su oferta, dijo a los medios de comunicación estadounidenses que esperaban un aumento en la participación justo antes del plazo. “Va a ahorrar a los estadounidenses decenas de millones de dólares”, dijo Leavitt a los periodistas afuera de la Ala Oeste de la Casa Blanca antes de que el juez pausara el programa. La Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, un sindicato, presentó una demanda contra la OPM, argumentando que había violado la ley, que no podía financiar el trato y que había dado orientación contradictoria sobre sus términos. El sindicato dijo en un correo electrónico a los miembros que la oferta era parte de un “esfuerzo para desmantelar el servicio civil y reemplazar a la fuerza laboral calificada y profesional con nominados políticos no calificados y contratistas con fines de lucro”. El sindicato señaló que el Congreso no ha aprobado un presupuesto de financiamiento más allá de mediados de marzo, argumentando que no estaba claro si las agencias podrían pagar a los trabajadores hasta septiembre. El jueves, el sindicato dijo estar “complacido” con las acciones del juez. Algunos empleados federales han descrito su sorpresa ante la propuesta de compra, que se entregó en forma de un correo electrónico nocturno con el asunto “Encrucijada”. Algunos pensaron que el correo electrónico era spam. “El tono del correo electrónico inicial era como ‘de todos modos podrían despedirte'”, Monet Hepp, especialista de apoyo médico en el Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU., dijo anteriormente a la BBC. “La gente estaba sorprendida por esto”. Los demócratas han cuestionado la legalidad del paquete de renuncias y han advertido que llevará a una “fuga de cerebros” que será “sentida por todos los estadounidenses”. “Sin la experiencia y conocimiento institucional que tantos empleados federales aportan a su trabajo, nuestro gobierno será incapaz de responder de manera efectiva a emergencias nacionales, servir al público estadounidense o incluso llevar a cabo operaciones de rutina”, escribieron los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara en una carta al presidente Trump. El martes, la Agencia Central de Inteligencia se convirtió en el primer departamento de seguridad nacional en extender la oferta a su personal. Ex altos funcionarios de inteligencia de EE. UU. y varios legisladores han expresado preocupaciones de que esta oferta podría socavar la seguridad nacional de EE. UU. También hay informes de recortes inminentes en la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la agencia de pronóstico del tiempo, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos.