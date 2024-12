El juez de quiebras rechaza la oferta de The Onion para comprar Infowars de Alex Jones.

Un juez de quiebras rechazó el martes una oferta de la compañía matriz de The Onion para comprar el imperio mediático de extrema derecha de Alex Jones, incluido el sitio web Infowars, al considerar que el proceso de subasta era injusto.

El juez de quiebras de EE. UU. Christopher Lopez dijo después de una audiencia de dos días que la compañía matriz de The Onion, Global Tetrahedron, no había presentado la mejor oferta y fue incorrectamente nombrada ganadora de una subasta el mes pasado por un administrador fiduciario nombrado por el tribunal.

“No creo que sea suficiente dinero”, dijo Lopez en un fallo de última hora desde el estrado en un tribunal de Houston. “No aprobaré la venta.”

No estaba claro de inmediato si habría una nueva subasta en la que The Onion pudiera volver a ofertar por los activos de Jones. Lopez dijo que dejaría la decisión de qué hacer a continuación en manos del administrador fiduciario, Christopher Murray, quien supervisó la subasta.

El juez dijo que Murray actuó de buena fe al dirigir la subasta en la que la compañía matriz de The Onion inicialmente parecía prevalecer, pero dijo que el administrador no llevó a cabo un proceso transparente y debería haber dado a un postor rival asociado con Jones otra oportunidad de mejorar su oferta.

“Creo que tienen que salir y tratar de obtener cada dólar”, dijo Lopez. “Creo que el proceso falló.”

El fallo, al menos por ahora, echó por tierra los planes de Global Tetrahedron de hacerse cargo de Infowars y cambiar radicalmente su contenido de teorías conspirativas antigubernamentales a humor satírico. En lugar de eso, Jones puede seguir operando su negocio mediático de extrema derecha como lo ha hecho durante décadas.

Jones se comunicó en directo desde un estudio poco después del fallo y les dijo a los espectadores: “Podemos celebrar que el juez hizo lo correcto.” Anteriormente se había referido al proceso de venta como “fraude de subastas” y una “venta fraudulenta”.

El director ejecutivo de The Onion, Ben Collins, dijo en una declaración en X que la compañía estaba “profundamente decepcionada” pero “seguirá buscando un camino hacia la compra de InfoWars en las próximas semanas”.

“Es parte de nuestra misión más amplia de hacer un internet mejor y más divertido, independientemente del resultado de este caso”, dijo.

“Apreciamos que el tribunal reconociera repetidamente que The Onion actuó de buena fe, pero lamentamos que todos fueran enviados de vuelta a la mesa de dibujo sin un ganador y sin un camino claro a seguir para cualquier postor”, continuó Collins.

Anteriormente, Collins cubría desinformación y teorías conspirativas para NBC News, una cobertura que a menudo significaba cubrir a Jones.

La empresa matriz de The Onion se asoció en su oferta con familias de las víctimas del tiroteo en la escuela Sandy Hook en 2012, que demandaron con éxito a Jones por difamación, ganando fallos judiciales ahora valorados en $1.2 mil millones. Parte del plan de la compañía para Infowars era hacer que la organización contra la violencia Everytown for Gun Safety fuera el anunciante exclusivo.

Chris Mattei, abogado de las familias de Connecticut, dijo que también estaban decepcionados.

“Estas familias, que ya han perseverado a través de innumerables retrasos y obstáculos, siguen siendo resilientes y determinadas como siempre a hacer que Alex Jones y sus negocios corruptos rindan cuentas por el daño que ha causado”, dijo en una declaración.

“Esta decisión no cambia el hecho de que, pronto, Alex Jones comenzará a pagar su deuda con estas familias y seguirá haciéndolo durante el tiempo que sea necesario”, dijo Mattei.

El anuncio del mes pasado de que Global Tetrahedron había sido nombrado ganador de la subasta sorprendió al mundo de los medios de comunicación y a los seguidores tanto de Jones como de The Onion, pero ese anuncio solo era una recomendación del administrador fiduciario y requería la aprobación de Lopez, quien supervisa el caso de bancarrota de Jones.

La oferta de Global Tetrahedron consistía en dos componentes: $1.75 millones en efectivo y una promesa no monetaria de algunos de los acreedores del caso de quiebra, las familias del tiroteo de Sandy Hook, de renunciar a los ingresos que normalmente recibirían de la venta. Algunas de las familias se asociaron con The Onion en su oferta.

Murray dijo que valoró la oferta en $7 millones en total.

Un postor rival asociado con Jones, First United American Cos., ofreció $3.5 millones en efectivo, o el doble de efectivo que la compañía madre de The Onion. First United American es una sociedad de responsabilidad limitada afiliada al negocio de suplementos dietéticos de Jones, y su oferta contaba con la aprobación de Jones.

En el tribunal el martes, Walter Cicack, abogado de First United American, alegó que el segundo componente de la oferta de Global Tetrahedron consistía en “una moneda no monetaria amorfa”. Dijo que la oferta en efectivo de su cliente debería haber ganado.

Lopez dijo que un proceso diferente podría haber generado más dinero para los acreedores, incluidas las familias de Sandy Hook.

“Ni siquiera creo que los $3.5 millones sean suficientes”, dijo.

En juego está el control de muchos activos de la empresa de Jones, Free Speech Systems, incluida la propiedad intelectual asociada con Infowars.com, equipos de producción como computadoras y luces de estudio, e inventario del negocio de suplementos nutricionales de Jones.

Los activos de Jones se están vendiendo en quiebra porque debe $1.2 mil millones a las familias de las víctimas del tiroteo de Sandy Hook. Jones mintió repetidamente a su audiencia diciendo que el tiroteo era un engaño, y las familias lo demandaron con éxito por difamación y otros reclamos.

En su testimonio ante el tribunal de quiebras en Houston, Murray defendió el proceso de subasta que utilizó. Dijo que su único objetivo era maximizar el pago a los acreedores no asegurados de la empresa de Jones.

“He llevado a cabo un proceso abierto. No he excluido a nadie de participar”, dijo. Preguntado por un abogado si tenía un sesgo sobre quién debería ganar la subasta, respondió: “No, sin sesgo”.

El proceso de subasta consistió en una solicitud de ofertas escritas y selladas. Murray consideró inicialmente una subasta en vivo pero decidió no hacerlo. Testificó que después de determinar que la oferta de Global Tetrahedron era más alta, trabajó con la empresa y sus abogados para resolver los detalles sobre los acreedores que renunciaban a su parte de los ingresos.

Lopez dijo en su fallo que no le molestaba la disposición de renuncia por sí sola, pero dijo que al otro postor se le debería haber informado al respecto. También dijo que le molestaba el proceso de resolución posterior, en el que dijo que Murray pasó por “gimnasia mental”.

“Ni siquiera parecía que entendieran lo que entendían, hablando del administrador y el subastador”, dijo.

Jason Goldstein, abogado de la compañía matriz de The Onion, dijo en el tribunal que el retraso después de la conclusión de la subasta había sido costoso.

“Mis clientes han enfrentado este retraso con costos adicionales significativos”, dijo antes del fallo. “Siguen atascados aquí hoy sin resolución y claridad”.

”