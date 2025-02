El juez de la corte suprema de Brasil ordena que X pague una multa de $1.4 millones por incumplimiento.

SAO PAULO (AP) — El juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó a X pagar 8,1 millones de reales brasileños ($1,4 millones) en multas por no cumplir con órdenes judiciales, según una decisión judicial.

La decisión, firmada el miércoles y hecha pública por el tribunal el jueves, dijo que la plataforma de redes sociales se negó a proporcionar datos de registro para un perfil atribuido a Allan dos Santos, un aliado del expresidente Jair Bolsonaro acusado de difundir falsedades.

En julio de 2024, De Moraes ordenó tanto a X como a Meta bloquear y prohibir la cuenta y proporcionar los datos. X dijo que había bloqueado la cuenta pero no podía entregar la información solicitada, argumentando que sus operadores no la recopilaban y que el usuario no tenía “ningún punto de conexión técnica con Brasil”.

De Moraes rechazó el argumento y, a principios de agosto, impuso una multa diaria de 100,000 reales brasileños ($17,500) si la plataforma de redes sociales no proporcionaba los datos. Para octubre, la multa total por incumplimiento había alcanzado los 8,1 millones de reales brasileños.

X apeló, pero luego notificó al tribunal que pagaría la multa. En la decisión del miércoles, el juez ordenó a la empresa pagar la cantidad total de inmediato. No está claro en la decisión revisada por The Associated Press si X proporcionó los datos de registro solicitados.

La empresa no respondió de inmediato a la solicitud de comentario de AP.

El año pasado, De Moraes ordenó el cierre nacional de X después de que la empresa dijera que estaba retirando todo su personal restante en Brasil, diciendo que de Moraes había amenazado a su representante legal en el país con arresto. La ley del país exige que las empresas extranjeras tengan un representante legal local para recibir notificaciones de decisiones judiciales y tomar rápidamente cualquier acción requerida, especialmente en el caso de X, el cierre de cuentas.

La red social fue restablecida un mes después, después de cumplir con las órdenes de bloquear ciertas cuentas de la plataforma, nombrar un representante legal oficial y pagar multas impuestas por no cumplir con órdenes judiciales anteriores.

Elon Musk, el dueño de la red social, y De Moraes, un enemigo del expresidente Jair Bolsonaro, discutieron durante meses sobre la libertad de expresión, las cuentas de extrema derecha y la desinformación. Musk llamó al juez enemigo de la libertad de expresión y criminal. Pero las decisiones de de Moraes han sido repetidamente respaldadas por sus pares, incluido el bloqueo nacional de X.