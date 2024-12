El juego de espera de Ucrania por Trump

“

Olaf Scholz estaba exasperado. En una reunión de líderes de la UE esta semana para buscar formas de mantener el apoyo a Ucrania cuando Donald Trump regrese como presidente de los Estados Unidos, el canciller alemán se irritó al ver que se estaba promocionando nuevamente una idea que él había rechazado regularmente.

En las discusiones en la casa del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Bruselas el miércoles por la noche, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, pidió a la UE confiscar y gastar los 260.000 millones de euros de activos soberanos rusos inmovilizados en instituciones financieras europeas, una idea promovida por EE.UU. y Reino Unido, pero resistida por Alemania, Francia e Italia.

“No entiendes cómo afectaría esto la estabilidad de nuestros mercados financieros”, le gritó Scholz a Duda al otro lado de la mesa, sorprendiendo a otros líderes presentes, según tres personas informadas sobre las discusiones. “¡Ni siquiera usas el euro!”

Ucrania y sus aliados europeos están entrando en unas semanas críticas. Trump ha dicho repetidamente que pondría fin a la guerra en “un día” después de su toma de posesión el 20 de enero, mientras que el líder ruso Vladimir Putin no tiene tanta prisa. El discurso de la campaña de Trump, y el de sus aliados, sugiere que podría tratar de forzar a Ucrania a aceptar un acuerdo de paz altamente favorable a Moscú, o abandonar por completo a Kyiv.

Las interacciones iniciales con Trump y su equipo desde las elecciones han dejado a los europeos esperanzados de que aún puedan influir en su pensamiento. Pero están divididos no solo en intensificar la ayuda financiera y militar a Kyiv, como mostró la disputa entre Scholz y Duda, sino en el desafío más grande de lograr que cualquier acuerdo de paz se mantenga, si es necesario con garantías de defensa propias.

Hay mucho en juego. No solo la soberanía e independencia de Ucrania están en juego, sino también los propios intereses de seguridad a largo plazo de Europa.

Los líderes europeos, que tuvieron su última reunión en Bruselas esta semana antes de la toma de posesión de Trump, aún carecen de un consenso sobre lo que se necesita para asegurar una paz duradera para Ucrania © Geert Vanden Wijngaert/AP

Para el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, el mundo ha llegado a un punto de inflexión potencial. “Este es el momento de Yalta o el de Helsinki”, le dice al FT, refiriéndose respectivamente a la conferencia de 1945 donde Roosevelt, Churchill y Stalin dividieron el mundo en áreas de interés, y al acuerdo de 1975 para respetar la igualdad soberana y la integridad territorial de los estados.

“Desde nuestra perspectiva, proveniente de un estado pequeño, es muy importante no limitar el derecho soberano de Ucrania a decidir su futuro”, añade Stubb.

Los líderes europeos han argumentado durante mucho tiempo que no se debe imponer ningún acuerdo sobre las cabezas ucranianas. Lo mismo se aplica a ellos. “Sin paz en Ucrania, no hay seguridad en Europa”, dijo el presidente francés Emmanuel Macron en una visita a Varsovia a principios de este mes.

Pero Europa está lejos de estar en la mejor posición para imponerse en la mesa de negociaciones. La mano de Macron se ve debilitada por la parálisis política en Francia. Alemania está ocupada con unas elecciones federales y quizás no tendrá un nuevo gobierno antes del verano. El crecimiento es débil en el mejor de los casos y las finanzas públicas están desgastadas en todas partes.

La gente se refugia en una estación de metro durante una alarma de bombardeo en Kyiv. Las declaraciones públicas de Trump sobre la guerra no han sido muy alentadoras para Ucrania y sus aliados © Efram Lukastsky/AP

“Los europeos siguen en gran medida desprevenidos por lo que ha estado en las cartas desde principios de este año”, dice Christian Mölling, director del programa Europa Futura de la Fundación Bertelsmann, refiriéndose a las dificultades de la administración de Biden para asegurar la aprobación del Congreso para un paquete de ayuda de 60.000 millones de dólares. “No han utilizado el tiempo para prepararse en el tipo de estrategia militar que les gustaría implementar ni en el lado de la capacidad.

“Como resultado, ahora estamos entrando en las semanas más peligrosas para Europa, con la incertidumbre siendo el ADN de la nueva administración de Trump.”

Las declaraciones públicas de Trump no han sido muy alentadoras para Ucrania y sus aliados. Al presentarse como un árbitro imparcial en un conflicto donde Moscú es el claro agresor, a menudo socava la posición de Ucrania.

Afirmó a principios de este mes que Ucrania había perdido 400.000 soldados, una cifra de muertes vasta que fue rápidamente negada por el presidente Volodymyr Zelenskyy. Y denunció la luz verde de la administración Biden para que Ucrania use armas estadounidenses para ataques de largo alcance en territorio ruso como un “gran error” que él podría revertir.

Pero los funcionarios ucranianos y europeos se han sentido tranquilizados por señales más pragmáticas que provienen de los elegidos y asesores de Trump. Keith Kellogg, enviado de Trump a Ucrania, recibió con agrado el movimiento de armas de largo alcance de Biden y un aumento en las entregas de armas estadounidenses, diciendo que le daría al próximo presidente un poder de presión sobre Moscú.

“Parece que estamos ahora en la fase de transición de la retórica política y la retórica electoral a una política más real y seria”, dice Oleksandr Merezhko, presidente del comité de política exterior del parlamento ucraniano. “Podemos ver este tipo de evolución cuidadosa y cautelosa en la dirección de más apoyo a Ucrania porque se dan cuenta de que, después de todo, no van a sacrificar a Ucrania.”

Merezhko está tan optimista que ya ha nominado a Trump para el premio Nobel de la paz de 2025. Los líderes europeos son más cautelosos. Pero aquellos que han hablado con Trump o sus asesores desde su elección, se han sorprendido por su disposición a escuchar sus ideas y perspectivas. “No vienen a dictar”, dice Stubb. “Están escuchando, hablando y reflexionando.”

Avances rusos en el frente oriental de Ucrania

Los diplomáticos europeos creen que Trump aún puede ser influenciado. Los líderes de la UE han pulido sus argumentos en conversaciones con Trump y su equipo. Cuando Macron se reunió con Trump en París a principios de este mes, le dijo que entendía su preocupación por poner fin rápidamente a la guerra, pero le instó a colocar a Ucrania en una posición más fuerte para una negociación, según funcionarios informados sobre la conversación.

Muchos funcionarios europeos señalan las dimensiones globales del conflicto en Ucrania, con tropas norcoreanas ahora desplegadas del lado de Rusia. Dicen que EE.UU. parecería débil ante China y otros adversarios si Washington abandonara a Kyiv o hiciera un trato que luego Rusia no cumpliera.

“Creo que Trump quiere ser fuerte”, dice Kaja Kallas, la nueva jefa de política exterior de la UE, al FT. “Y al fallarle a Ucrania, quiero decir, Trump no es tan fuerte… Cualquier cosa que suceda aquí tiene claras consecuencias también para América.”

Alexandra de Hoop Scheffer, la directora interina del German Marshall Fund, un think-tank con sede en EE.UU., dice que el equipo de Trump “está totalmente obsesionado con la retirada caótica de Afganistán en 2021. No quieren que Ucrania se convierta en el Afganistán de Trump. Ese es el lema. Y eso ya te da el marco, la mentalidad dentro de la cual la política de Trump sobre Ucrania se está nutriendo y desarrollando en este momento.”

Zelenskyy ha estado haciendo estos argumentos durante meses como parte de su “plan de victoria”, un esfuerzo por persuadir a los EE.UU. y otros aliados para que aumenten su apoyo. Se aferró al resurgimiento de Trump de la máxima de la política exterior de Ronald Reagan, Paz a través de la Fuerza. Ahora es ecoado por la mayoría de los líderes europeos.

Volodymyr Zelenskyy, retratado con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la Cumbre de la UE de esta semana en Bruselas, quiere que los EE.UU. y otros aliados aumenten su apoyo a Ucrania © Olivier Matthys/EPA-EFE/Shutterstock

Mientras que los europeos están jugando un buen juego narrativo y están discutiendo un mayor gasto en defensa como parte de una “oferta” integral a Trump, están luchando para averiguar su propio aporte a cualquier acuerdo de paz en Ucrania.

Con la excepción de Hungría y Eslovaquia, los Estados miembros de la UE junto con aliados en el Reino Unido y Noruega se han comprometido a mantener el apoyo a Ucrania, dice un alto funcionario. Pero no hay acuerdo sobre la pregunta más sensible de cómo garantizar cualquier acuerdo de paz para asegurar que Rusia no ataque de nuevo a Ucrania.

Algunos funcionarios europeos dicen que es importante dejar en claro la disposición de Europa de respaldar a Ucrania.

“Incluso antes de las negociaciones de paz, debe haber una comprensión muy fuerte en la comunidad internacional de que garantizaremos la paz”, dice Hanno Pevkur, ministro de Defensa de Estonia. “No podemos descartar ninguna de las opciones.”

Macron también cree que es importante que Europa asuma más responsabilidad por su propia seguridad, un objetivo de larga data, y lo demuestre a Trump como una forma de ganar un asiento en la mesa de negociaciones. El presidente francés ha estado liderando “consultas” sobre garantías de seguridad, incluida la posible implementación de tropas, incluidas como una fuerza disuasoria para una invasión futura. Pero hasta ahora ha avanzado poco.

“Nadie está pensando en nada en términos operativos. Las personas están hablando,” dice un alto funcionario europeo.

Otros líderes europeos han evitado el tema de enviar tropas a Ucrania, considerándolo demasiado sensible o prematuro. “Hay muchas preguntas que responder antes de que alguno de nosotros pueda comprometerse con eso,” dice Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca.

Una razón es la simple magnitud de la tarea para los ejércitos europeos agotados.

Según un diplomático europeo, se requerirían al menos 50.000-60.000 tropas basándose en la suposición de que podrían “contraatacar”, según evaluaciones que ha visto. Necesitarían fuerzas altamente mecanizadas y requerirían un esfuerzo logístico y de reabastecimiento enorme. Es una tarea difícil, sugiere el diplomático.

Un soldado se dirige a la primera línea en Donetsk. Kyiv niega la afirmación de Trump de que Ucrania ha perdido 400.000 soldados en la guerra con Rusia © Roman Pilipey/AFP/Getty Images

Otra dificultad es reunir una coalición de países lo suficientemente poderosa. Alemania sería profundamente reacia a desplegar tropas por razones históricas. El primer ministro polaco, Donald Tusk, rechazó la idea de desplegar tropas en Ucrania cuando se reunió con Macron en Varsovia a principios de este mes, diciendo que su país ya estaba soportando el “mayor peso” de apoyar a Kyiv y defender el flanco este de la OTAN.

Otros, como Stubb y Frederiksen, creen que solo la membresía en la OTAN puede garantizar la soberanía de Ucrania.

Algunos diplomáticos dicen que sería imposible organizarlo sin al menos cierto apoyo de EE.UU., particularmente en inteligencia, vigilancia y reconocimiento, y quizás el último respaldo de seguridad del paraguas nuclear de Estados Unidos.

De Hoop Scheffer dice que la membresía en la OTAN para Ucrania sería “la solución más rentable”. Pero Trump “definitivamente no” ofrecerá la membresía porque es su forma de llevar a Putin a la mesa de negociaciones.

“Él ha sido muy claro en que los europeos tendrán que desplegar tropas en el terreno y que Estados Unidos no lo hará,” dice de Hoop Scheffer. “Esto no es compartir la carga, es verdaderamente trasladar la carga.”

Un alto funcionario de la UE dice que “todos saben que Ucrania necesita el apoyo de EE.UU. y también lo hacen los países de la UE que ofrecen garantías, pero ahora no es el momento de exigirlo públicamente”.

Alyona Getmanchuk, directora del centro de pensamiento New Europe Centre en Kyiv, dice que la única garantía creíble que persuadiría a los ucranianos a respaldar un acuerdo de paz es “una invitación y adhesión, incluso gradual, a la OTAN”. Pero los aliados europeos de Kyiv necesitarían brindar compromisos “transitorios”, agrega, comenzando con instructores y asesores militares y luego “una misión de disuasión de tropas listas para el combate”.

Zelenskyy, Emmanuel Macron y Donald Trump en París a principios de este mes. El presidente francés instó a su homólogo estadounidense a poner a Ucrania en una posición más fuerte para una negociación © Mustafa Yalcin/Anadolu/Getty Images

Nathalie Tocci, directora del think-tank italiano Instituto de Asuntos Internacionales, dice que las mayores diferencias en Europa son sobre las expectativas. Los europeos del este y norte son más escépticos sobre la disposición de Rusia a buscar la paz que los europeos del sur, quienes están más inclinados a creer que un acuerdo es inminente. Los escépticos están divididos sobre lo que haría Trump si Putin rechaza sus ruegos, algunos esperan que entonces refuerce el apoyo a Ucrania mientras que otros temen que pueda abandonarla por completo.

Esto hace que sea difícil encontrar posiciones comunes que se puedan presentar a la Casa Blanca de Trump como evidencia de la disposición de Europa de asumir un mayor peso de apoyo a Kyiv, dicen los diplomáticos.

“Es muy difícil para los líderes [de la UE] saber si están en la misma página sin saber primero cuál será la posición opuesta [de Trump]”, dice un alto diplomático de la UE.

Los europeos esperan que una vez en el cargo, la administración Trump respalde a Ucrania. “Una semana o dos después [de la toma de posesión] serán dueños de este conflicto”, dice el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre.

“Sus decisiones importarán junto con las nuestras.

