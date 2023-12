El jefe militar de Ucrania dice que una de sus oficinas fue intervenida y se detectaron otros dispositivos.

KYIV, Ucrania (AP) — El jefe militar de Ucrania dijo el lunes que se encontró un dispositivo de escucha encubierto en una de las oficinas donde trabaja, y sugirió, sin dar más detalles, que se detectaron dispositivos en otros lugares.

El comandante del ejército Valeriy Zaluzhnyi comentó a los medios locales sobre la revelación del domingo por parte del Servicio de Seguridad de Ucrania de que durante una inspección de rutina se encontró un dispositivo en una habitación que utilizaba. El dispositivo no estaba funcionando, dijo la agencia.

La sospecha recayó de inmediato en Rusia en medio de la guerra de casi 22 meses entre los dos países que está previsto que se prolongue por otro año.

“Tengo varias oficinas en las que trabajo. Esto sucedió en una de ellas”, dijo Zaluzhnyi. “Revisamos (la habitación) y encontramos (el dispositivo)”, dijo.

Agregó que no solo se encontraron dispositivos de escucha en la oficina en la que trabajaba, pero no dio más detalles y no quedó claro si se encontró más de un dispositivo en las instalaciones del Estado Mayor General de Ucrania.

Los oscuros acontecimientos dejaron muchas preguntas sin respuesta. Los funcionarios no hicieron comentarios adicionales.

Los servicios de inteligencia de Rusia y Ucrania han estado activos durante la guerra.

El jefe de inteligencia militar de Ucrania ha sobrevivido a 10 intentos de asesinato llevados a cabo por el Servicio de Seguridad del Estado ruso, o FSB, según las autoridades ucranianas. El mes pasado, su esposa recibió tratamiento hospitalario después de ser diagnosticada con envenenamiento por metales pesados.

Mientras tanto, la agencia de espionaje de Ucrania, al parecer, ha estado activa en operaciones de sabotaje muy lejos de la primera línea.

Los bombardeos de artillería continúan cobrando vidas civiles a medida que los combates en primera línea se atascan en el barro y la nieve invernales.

Dos civiles ucranianos murieron y al menos dos resultaron heridos en las últimas 24 horas, informó la oficina del presidente el lunes.

En el norte, el ejército ruso bombardeó el pueblo de Krasnopillia en la región de Sumy, matando a un civil en su hogar y dañando edificios residenciales, dijo. En el sur, un hombre de 81 años murió en la calle durante un ataque en el centro de la ciudad de Kherson.

El periodista de Associated Press Yuras Karmanau en Tallin, Estonia, contribuyó con este reportaje.

