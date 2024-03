El jefe del Banco Comercial de Etiopía advierte que los clientes que se beneficiaron de un error no tendrán escapatoria.

El presidente del mayor banco comercial de Etiopía le dijo a la BBC que los clientes que retiraron más dinero del que tenían en sus cuentas debido a un error no pueden “escapar” de la ley.

Los clientes del Commercial Bank of Ethiopia (CBE) se apresuraron a retirar dinero o transferirlo a otras cuentas.

Tomó varias horas para que el banco estatal congelara las transacciones.

Abe Sano, presidente del CBE, advirtió que aquellos que no devuelvan el dinero que no les pertenece serán procesados legalmente.

En una entrevista con el programa Newsday de la BBC el miércoles, dijo que el banco tomará medidas legales contra aquellos que no devuelvan los fondos para el final de la semana.

“No hay forma de que escapen porque son transacciones digitales y son nuestros clientes. Los conocemos. Son rastreables y son legalmente responsables de lo que hicieron”, dijo.

Un empleado del CBE le dijo a la BBC que era más difícil rastrear el dinero transferido a otros bancos que las sumas movidas a otra cuenta del CBE.

El Sr. Abe dijo que el banco ya estaba en proceso de informar a los clientes a la policía.

El Sr. Abe desmintió informes de que los clientes habían retirado $40 millones (£31 millones) que no les pertenecían, diciendo que la cantidad retirada era mucho menor pero sería determinada con precisión después de completar una auditoría a finales de esta semana.

El Sr. Abe dijo que la auditoría se estaba realizando porque algunos de los 10,000 clientes que recuperaron dinero durante el error realizaron transacciones legítimas.

El lunes, dijo durante una conferencia de prensa que un total de 490,000 clientes habían retirado dinero antes de que se notaran los problemas. La razón de la discrepancia no está clara.

El Sr. Abe señaló que la mayoría de los que habían retirado dinero en exceso eran estudiantes.

La noticia del error se extendió por las universidades -en gran medida a través de aplicaciones de mensajería y llamadas telefónicas- y se vieron largas filas en los cajeros automáticos del campus el sábado por la mañana.

Anteriormente, el Sr. Abe había dicho que no se procesaría penalmente a quienes devolvieran el dinero.

El miércoles dijo a la BBC que parte del dinero en exceso ya se había devuelto.

Un estudiante de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Addis Abeba dijo que las personas que conocía se estaban quedando con el efectivo.

“Hay un aviso publicado en nuestra cafetería advirtiendo a los estudiantes que devuelvan el dinero para evitar consecuencias legales pero no he visto a nadie hacerlo. En cambio, he visto publicaciones en TikTok de estudiantes prometiendo y animando a otros a no devolver el dinero en absoluto”, dijo a la BBC.

Otro estudiante, que asiste al Instituto de Tecnología de la Universidad de Jimma, dijo que “no creía que fuera verdad” cuando sus amigos le dijeron alrededor de la 01:00 hora local (22:00 GMT) del sábado que era posible retirar grandes cantidades de dinero de los cajeros automáticos o transferir el dinero usando la aplicación del banco.

Más de 38 millones de personas tienen cuentas en el CBE, que fue establecido hace 82 años.

El lunes, el Sr. Abe dijo en una conferencia de prensa que los clientes que no habían retirado dinero adicional no deberían preocuparse ya que sus cuentas personales estaban intactas.

Más historias de la BBC sobre Etiopía: