El jefe de Telegram, Durov, critica los cargos ‘sorprendentes’ y ‘equivocados’ de Francia.

El fundador y CEO de Telegram, Pavel Durov, criticó a Francia por arrestarlo y acusarlo el mes pasado por la publicación de contenido extremista e ilegal en la popular aplicación de mensajería. En una extensa publicación en Telegram, su primer comentario desde su arresto, Durov dijo que era “sorprendente” que se le responsabilizara por el contenido de otras personas. “Utilizar leyes de la era pre-smartphone para acusar a un CEO de delitos cometidos por terceros en la plataforma que administra es un enfoque equivocado”, afirmó. También se defendió de la idea de que “Telegram es una especie de paraíso anárquico” como “absolutamente falso”, asegurando: “Damos de baja millones de publicaciones y canales dañinos todos los días”. Negó las acusaciones de Francia de que París no había recibido respuestas de Telegram a sus solicitudes, diciendo que había ayudado personalmente a las autoridades francesas a “establecer una línea directa con Telegram para hacer frente a la amenaza del terrorismo en Francia”. – ‘Dolores de crecimiento’ – Pero adoptando un tono más conciliatorio al final de su mensaje, Durov dijo que el aumento de usuarios de Telegram, que ahora sitúa en 950 millones en todo el mundo, “causó dolores de crecimiento que facilitaron a los criminales abusar de nuestra plataforma”. “Por eso me he propuesto personalmente garantizar que mejoremos significativamente en este aspecto”, agregó, indicando que esto se estaba trabajando “internamente” y que se compartirían más detalles en el futuro. “Espero que los eventos de agosto resulten en hacer que Telegram, y la industria de las redes sociales en general, sean más seguros y fuertes”. Dijo que cuando Telegram no pueda llegar a un acuerdo sobre el “equilibrio adecuado entre privacidad y seguridad” con los reguladores locales, entonces “estamos listos para abandonar ese país”. Durov, de 39 años, fue acusado después de cuatro días bajo arresto en Francia por varios cargos de no frenar el contenido extremista e ilegal en Telegram. Ha recibido apoyo del magnate tecnológico Elon Musk, CEO de X, que hizo comentarios con el hashtag #FreePavel. Durov fue arrestado el 24 de agosto en el aeropuerto de Le Bourget, en las afueras de París, después de llegar en un jet privado y fue interrogado en los días siguientes por los investigadores. Se le concedió la libertad bajo fianza de cinco millones de euros (5,5 millones de dólares) y con la condición de que debe presentarse en una comisaría dos veces a la semana y permanecer en Francia. Una figura enigmática que rara vez habla en público, Durov es ciudadano de Rusia, Francia y Emiratos Árabes Unidos, donde está basado Telegram. La revista Forbes estima su fortuna actual en 15,5 mil millones de dólares, aunque promociona con orgullo las virtudes de una vida ascética que incluye baños de hielo y no bebe alcohol ni café. as-sjw/bc.