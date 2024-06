El jefe de Ryanair, Michael O’Leary, ‘hará una fortuna esta Navidad’ con el límite de pasajeros.

“

Amado u odiado, es difícil negar que el jefe de Ryanair, Michael O’Leary, es un hábil hombre de negocios. Así que vale la pena señalar que O’Leary, con la mirada puesta en una bonificación de $108 millones, está oponiéndose activamente a lo que será la próxima gran ganancia para su aerolínea de bajo costo.

El CEO de la aerolínea más transitada de Europa se está preparando para mayores ingresos este invierno gracias a un límite único de pasajeros en el aeropuerto principal de Ryanair. Pero según O’Leary, aparentemente es lo último que quiere.

El Aeropuerto de Dublín tiene un límite anual de 32 millones de pasajeros. El límite se estableció en 2007 para permitir al aeropuerto obtener permiso de planificación para una segunda terminal y una ampliación de su primera terminal.

El aeropuerto solicitó al Consejo de Fingal el año pasado que ampliara este límite a 40 millones de pasajeros. Sin embargo, el consejo se opuso, solicitando una gran cantidad de información adicional en febrero y dando al Aeropuerto de Dublín seis meses para responder.

Esto significa que el Aeropuerto de Dublín, que efectivamente alcanzó su límite el año pasado con 31,908,471 pasajeros, no puede aumentar su número de pasajeros hasta que obtenga permiso para aumentar ese límite.

También significa que los precios de los vuelos inevitablemente aumentarán a medida que los pasajeros compitan por los asientos.

Un representante del Consejo de Fingal no respondió de inmediato a la solicitud de comentario de Fortune.

‘Hacer el agosto’

Esto, según O’Leary, es insostenible dado que el aeropuerto tiene capacidad para 60 millones de pasajeros al año gracias a una segunda pista de €300 millones ($324 millones) que se inauguró en 2022. También sugirió que llevaría cuatro años levantar el límite.

Hablando en el Comité de Transporte de Oireachtas, O’Leary advirtió que Ryanair “hará el agosto” este invierno como resultado, cobrando hasta €500 ($540) por vuelos de ida y hasta €1,000 ($1,080) por viajes de ida y vuelta.

“Voy a hacer una fortuna esta Navidad”, dijo O’Leary, según varios informes de medios.

Además, O’Leary advirtió que a medida que Ryanair crece, los beneficios eludirían la sede de la aerolínea en Dublín. Al parecer, preferiría mantener bajos los precios de la aerolínea de bajo costo y dar cabida a más pasajeros.

Aunque la frustración de O’Leary al recibir hasta $1,080 de clientes obstaculizados podría beneficiar las arcas de Ryanair, hay una motivación financiera alternativa obvia para presionar por un aumento de pasajeros.

O’Leary está listo para recibir una bonificación de €100 millones ($108 millones) si puede mantener el precio de las acciones de Ryanair por encima de €21 durante 28 días. Brevemente alcanzó ese objetivo en abril pero no por el período mínimo requerido. Un aumento en el límite de pasajeros en el aeropuerto de Ryanair ayudaría mucho a O’Leary a obtener su día de pago.

O’Leary también se lamentó de “un par de Nimbys en el norte del condado de Dublín” por la oposición local en forma de una extraña avalancha de quejas por ruido.

El Aeropuerto de Dublín recibió más de 26,000 quejas por ruido de los residentes en 2022, poniendo presión sobre el consejo local para frenar el crecimiento.

Sin embargo, se reveló que una sola persona fue responsable de 23,431 de esas quejas.

