El jefe de Boeing, Dave Calhoun, admite que la cultura está “lejos de ser perfecta”

Hace 7 minutos

Por Charlotte Edwards, reportera de negocios de la BBC

Dave Calhoun, director ejecutivo de Boeing, se enfrentará a los legisladores estadounidenses el martes

El director ejecutivo de Boeing, Dave Calhoun, le dirá a los legisladores estadounidenses el martes que comprende las preocupaciones sobre su cultura de seguridad después de que una emergencia en pleno vuelo en enero levantara la alarma.

En sus declaraciones preparadas antes de la audiencia del subcomité del Senado de EE. UU., dijo: “Nuestra cultura está lejos de ser perfecta, pero estamos tomando medidas y avanzando. Entendemos la gravedad.”

La empresa ha estado en el centro de atención desde que una puerta sin usar se cayó de un avión 737 Max completamente nuevo durante un vuelo operado por Alaska Airlines, dejando un gran agujero en un costado.

Como parte de una investigación en curso, los informantes de Boeing informaron al Senado en abril que los modelos 737 Max, 787 Dreamliner y 777 tenían problemas graves de producción.

Se espera que el Sr. Calhoun, quien ha dirigido la empresa desde 2020, enfrente duras preguntas sobre cómo respondió Boeing cuando se plantearon preocupaciones.

Antes de la audiencia, el Senado compartió un informe que detalla las preocupaciones compartidas por los informantes en las últimas semanas, incluidas las acusaciones de que la empresa había perdido el rastro de piezas defectuosas, que a veces el personal intentaba usar en aviones incluso después de que se identificaran los problemas.

El informe dijo que los testimonios y otros documentos “pintan un cuadro inquietante de una empresa que prioriza la velocidad de fabricación y la reducción de costes sobre garantizar la calidad y la seguridad de las aeronaves”.

Las preocupaciones sobre las actitudes de Boeing hacia las condiciones de seguridad y control de calidad en sus fábricas no son nuevas, sin embargo.

La empresa enfrentó intensas críticas hace cinco años, después de que dos aviones 737 Max se perdieran en accidentes separados, pero casi idénticos, en los que murieron 346 personas.

Se espera que el Sr. Calhoun también se disculpe con las familias afectadas el martes en lo que será su primera vez testificando frente al panel durante su tiempo como director ejecutivo.

“Lamentamos profundamente sus pérdidas”, dice su comentario de apertura preparado. “Nada es más importante que la seguridad de las personas que suben a bordo de nuestros aviones.”

El Sr. Calhoun dejará su cargo como director ejecutivo de Boeing a finales de este año después de menos de cinco años en el cargo y con un paquete de compensación de 33 millones de dólares.

Tomó el relevo del ex director Dennis Muilenburg cuando la empresa se tambaleaba tras los accidentes mortales.

En octubre de 2018, el accidente de Lion Air llevó a una suspensión temporal del Boeing 737 Max.

Todas las 189 personas a bordo del vuelo murieron después de que el avión se estrellara en el Mar de Java 13 minutos después de despegar de Yakarta, Indonesia.

En marzo de 2019, un vuelo de Ethiopian Airlines, que era un Boeing 737 Max, se estrelló seis minutos después de despegar de la capital etíope de Adís Abeba.

Todas las 157 personas a bordo murieron y ambos accidentes estuvieron relacionados con sistemas de control de vuelo defectuosos.

Desde los incidentes de 2018 y 2019, familiares de los fallecidos, algunos de los cuales aún están trabajando para resolver reclamaciones legales contra la empresa, han hablado.

Varios planean asistir a la audiencia del martes.

Zipporah Kuria, que perdió a su padre en el accidente de 2019, es una de ellas.

“No descansaremos hasta obtener justicia”, dijo en un comunicado antes de la audiencia.

Hablando antes de la audiencia del martes, el senador Richard Blumenthal, quien preside el panel, dijo en un comunicado: “Boeing debe reparar una cultura de seguridad rota y esa es la tarea de la dirección adelante”.

“Años de poner las ganancias por delante de la seguridad, el precio de las acciones por delante de la calidad y la rapidez de producción por delante de la responsabilidad han llevado a Boeing a este momento de rendición de cuentas, y sus promesas vacías ya no pueden sostenerse”, agregó.

El Sr. Calhoun también dijo en sus comentarios preparados que estaba “agradecido” de que no hubiera habido fatalidades durante el incidente de Alaska Airlines.

“Vengo de esta industria, y sé perfectamente que es una industria en la que simplemente debemos hacerlo bien, cada vez”, escribió.

También agregó que tras el incidente, la empresa ha cooperado con las investigaciones de las autoridades estadounidenses, además de escuchar a los empleados y realizar “paradas técnicas” en las plantas para abordar posibles problemas.

En mayo, la empresa también presentó a los reguladores un plan destinado a mejorar la calidad de sus aeronaves.